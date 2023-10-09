Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.7 комментариев
Основателя инвесткомпании Fintailor Investments объявили в розыск
СК объявил в розыск основателя инвестиционной компании Fintailor Investments
СК объявил в розыск основателя инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилла Люшинского, известного кипрского юриста Вассилиалеса Христодулоса и питерского бизнесмена Олега Михалева, они обвиняются в отмывании денежных средств и особо крупной растрате.
Как сообщил источник ТАСС, в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ) была установлена причастность к совершенным преступлениям Михалева Олега Петровича, Вассилиалеса Христодулоса и Люшинского Кирилла Сергеевича, им предъявлено обвинение, они объявлены в розыск, так как скрываются от следственных действий за границей.
В Басманном суде Москвы сообщили, что следствие просит заочно избрать в их отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.