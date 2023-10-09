Лавров заявил о готовности Москвы помочь россиянам эвакуироваться из Израиля

Лавров: Россия готова помочь соотечественникам в эвакуации из Израиля

Tекст: Валерия Городецкая

По итогам переговоров с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом Лавров сообщил, что Россия озабочена судьбой большого числа соотечественников, проживающих на территории Израиля, и готова помочь им эвакуироваться, передает ТАСС.

Он добавил, что Россия предпринимает меры, чтобы выяснить, есть ли среди проживающих в Израиле россиян нуждающиеся в помощи. «Будем готовы осуществить эвакуацию для тех, кто пожелает уехать в Россию», – сказал Лавров.

Министр также выразил озабоченность гибелью жителей Израиля и Палестины в результате эскалации.

«Мы глубоко озабочены тем, что погибли сотни израильтян и палестинцев, раненые исчисляются тысячами», – сказал глава российского МИД.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности возвращения уехавших в Израиль россиян.