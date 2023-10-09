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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Израиля станет делом мира

    Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Кто есть Израиль для России

    Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Реальный мир разбил розовые очки Израиля

    Израиль превратился в обычную западную страну с некоторой ближневосточной спецификой – благополучную, расслабленную, скандалящую из-за внутренних проблем и уверенную в своем превосходстве над слаборазвитыми соседями.

    7 комментариев
    9 октября 2023, 13:41

    Песков ответил на вопрос о возможности возвращения уехавших в Израиль россиян

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона никогда не угрожает своим гражданам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности возвращения из Израиля уехавших туда граждан.

    Россияне проживают во многих странах мира, Российская Федерация – их родина, сказал Песков в ответ на вопрос, стоит ли тем, кто не согласился с проведением СВО и эмигрировал в Израиль, опасаться преследований в случае возвращения в Россию, передает ТАСС.

    На вопрос о возможности возвращения таких россиян, как Анатолий Чубайс, Песков сказал: «Мы с вами говорим о наших гражданах в целом и здесь можно сказать только это».

    8 октября 2023, 18:36
    Эрдоган назвал условие мира между Израилем и Палестиной

    Эрдоган: Только при независимости Палестины возможен мир на Ближнем Востоке

    Эрдоган назвал условие мира между Израилем и Палестиной
    @ NECATI SAVAS/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Мир на Ближнем Востоке возможен лишь в том случае, если Палестина будет независима, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган, говоря о независимости Палестины, имел в виду осуществление резолюции ООН от 2012 года о создании независимого Палестинского государства в границах 1967 года, передает ТАСС.

    Так, по словам политика, палестинский вопрос должен быть решен на основе международного права и признания факта сосуществования двух государств. Эрдоган пообещал, что Турция будет прилагать необходимые дипломатические усилия для прекращения конфликта.

    По его словам, «Иерусалим, который на протяжении веков считался землей мира, превратился в символ напряженности, где нарушаются права мусульман».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (34)
    8 октября 2023, 16:29
    Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем
    Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем
    @ Ahmad Arouri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Палестины Махмуд Аббас призвал международное сообщество срочно вмешаться в ситуацию с Израилем, передает агентство ВАФА.

    Агентство сообщает, что Аббас назвал ответственным правительство Израиля за отрезание народа Газы от основных ресурсов. Кроме того, он призвал израильское правительство выполнить свои законные обязательства перед палестинским народом, передает РИА «Новости».

    Аббас поручил палестинским властям немедленно направить все доступные ресурсы людям в секторе Газа.

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (48)
    8 октября 2023, 19:03
    В США допустили, что Киев мог вооружить ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев мог передать палестинскому движению ХАМАС оружие удара по Израилю, написала в Twitter (соцсеть заблокирована в России) конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    В соцсети она написала, что США необходимо работать с Израилем, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС. Конгрессвумен допустила, что оно могло быть ввезено из Афганистана и Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (34)
    9 октября 2023, 10:46
    ХАМАС заявил о захвате 130 израильтян в заложники
    ХАМАС заявил о захвате 130 израильтян в заложники
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников, в том числе гражданских и военных, пишут израильские СМИ.

    В числе заложников есть старшие офицеры, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленного представителя ХАМАС Мусу Абу Марзука. Сообщение приводит «Коммерсант».

    Представитель ХАМАС сообщил китайскому информационному агентству «Синьхуа», что посредником в заключении соглашения об обмене пленными с Израилем выступает Катар. Как утверждается, ХАМАС не против сделки, которая позволит освободить всех палестинских женщин-заключенных, передает mignews.com.

    Американские СМИ сообщали ранее, что египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников.

    Между тем израильские военные сообщили, что в городе Сдерот на юге страны проводится операция по «зачистке» от вооруженных лиц.

    Коментарии (17)
    8 октября 2023, 22:58
    На месте фестиваля на юге Израиля нашли 260 тел погибших

    i24 сообщил о 260 погибших, найденных в районе проведения музыкального фестиваля Nature Party на юге Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    На месте проведения музыкального фестиваля Nature Party в пустыне на юге Израиля нашли не менее 260 тел погибших посетителей, сообщила медицинская организация ZAKA.

    ZAKA сообщила, что тела найдены «на месте фестиваля в пустыне, на который напали бойцы ХАМАС в субботу утром», передает РИА «Новости» со ссылкой на i24.

    Сообщается, что радикалы расстреляли многих участников мероприятия, данные о погибших могут еще вырасти. Боевики могли вывезти в сектор Газа не менее десяти девушек, находившихся на фестивале, передает ТАСС.

    Напомним, после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа погибли свыше 700 жителей Израиля.

    Коментарии (31)
    9 октября 2023, 12:41
    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину

    Песков оценил точность прогноза Жириновского про войну, после которой все забудут Украину

    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предсказания первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского часто содержали точный анализ, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о прогнозе политика о войне на Ближнем Востоке, после которой все «забудут Украину».

    В 2019 году Жириновский заявил, что в 2024 году на Ближнем Востоке вспыхнет конфликт, после которого все «просто забудут, что такое Украина». Песков, комментируя этот прогноз, отметил, что СВО продолжается, ее цели будут достигнуты, передает ТАСС.

    Он отметил, что первый лидер ЛДПР сделал много разных заявлений, которые «содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий, процессов в мировых делах в будущем».

    Напомним, военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны. Одобрено начало крупных военных операций.

    Коментарии (11)
    8 октября 2023, 15:33
    Израиль официально объявил о переходе в состояние войны
    Израиль официально объявил о переходе в состояние войны
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    Соответственно, одобрено начало крупных военных операций. Решение соответствует статье 40 Основного закона правительства, говорится на сайте канцелярии.

    В канцелярии уточнили, что война, навязанная Израилю «в результате смертоносной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 06.00».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (27)
    8 октября 2023, 14:55
    Армия Израиля заявила о гибели командира элитного подразделения

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля заявила о гибели командира элитного подразделения «Призрак» полковника Роя Леви, сообщает газета Times of Israel.

    Издание сообщает, что это произошло во время боев с бойцами ХАМАС в районе Рейм на юге Израиля, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что подразделение «Призрак» первым выступило в бой в общине Рейм.

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС.

    Коментарии (10)
    9 октября 2023, 09:07
    У палестинских боевиков заметили американские автоматы

    Трамп-младший сообщил, что палестинские боевики ХАМАС держали в руках американские автоматы М4

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевики движения ХАМАС на кадрах канала Sky News держат в руках американские автоматы М4, а не российские АК-47, заявил бизнесмен Дональд Трамп-младший.

    Сын 45-го президента США на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) рассмотрел эти автоматы у палестинцев на Западном берегу, которые приветствовали операцию на юге Израиля.

    «Они, скорее, похожи на американские М4, чем на АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке», – приводит его слова канал «360».

    Трамп-младший поинтересовался, не могли ли эти автоматы привезти после вывода войск США из Афганистана.

    Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предположила, что Киев мог передать палестинскому движению ХАМАС оружие удара по Израилю. Не исключила она также, что американское оружие, которым вооружили ХАМАС, могло быть вывезено из Афганистана.

    Еще летом газета ВЗГЛЯД писала, что Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

    Коментарии (16)
    9 октября 2023, 14:02
    «Хезболла» поставила условие ненападения на Израиль

    «Хезболла» пообещала не вступать в бои между израильтянами и ХАМАС, пока Израиль не действует против Ливана

    «Хезболла» поставила условие ненападения на Израиль
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Шиитское движение «Хезболла» заверило власти Ливана, что не станет присоединяться к боевым действиям против Израиля при условии, что израильтяне не предпримут действий против Ливана, пишут израильские СМИ.

    О соответствующих гарантиях со стороны «Хезболлы» сообщил глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Times of Israel.

    Ранее посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что между ливанской шиитской группировкой «Хезболла» и Израилем в воскресенье состоялся обмен ударами на юге Ливана.

    Коментарии (5)
    8 октября 2023, 21:13
    США решили перебросить в восточное Средиземноморье авианосную ударную группу

    Tекст: Ольга Иванова

    США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу «Джеральд Форд», заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

    В состав группы также входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение, передает РИА «Новости».

    Остин добавил, что США также предприняли шаги для усиления истребителей F-35, F-15, F-16 и (штурмовиков) A-10 ВВС США в регионе.

    Ранее президент США Джо Байден распорядился направить Израилю дополнительную помощь из-за нападения ХАМАС.

    Коментарии (20)
    8 октября 2023, 20:27
    Число погибших израильтян после нападения ХАМАС превысило 700 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 700 жителей Израиля погибли после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа, сообщил телеканал i24 News.

    «Число погибших в результате нападений ХАМАС в Израиле превысило 700 человек», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Коментарии (12)
    9 октября 2023, 13:52
    Галкин объяснил, почему не идет на фронт в Израиле
    Галкин объяснил, почему не идет на фронт в Израиле
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Артист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) сообщил, что в настоящее время вместе с семьей находится в Израиле и никуда не собирается уезжать из этой страны, несмотря на боевые действия. Он объяснил также, почему не идет на фронт.

    «Я могу сказать, что если бы я служил в Армии Израиля, и были хотя бы какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну», – заявил Галкин в видеообращении в соцсетях, пообещав «сдавать кровь и помогать».

    Галкин заявил, что испытывает гордость за «эту маленькую страну», которая «в едином порыве встала на свою защиту». В Израиле, по его словам, люди стремятся попасть на фронт. «Вот это… Вот это патриотизм!» – сказал артист, заявив о гордости тем, что является израильтянином.

    Он сообщил, что его семья приехала в Израиль не потому, что им нужны были паспорта для каких-то целей. Галкин рассказал, что после приезда в эту страну его дети сразу же пошли в школу, где обучение идет на иврите, хотя была возможность отправить детей в американское учебное заведение. Артист добавил, что сам также учит иврит.

    Галкин рассказал, что уехал с семьей в Израиль после начала российской спецоперации, и это был осознанный выбор. «Мы уже много лет граждане Европейского союза, у нас есть европейские паспорта. Мы можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных, цивилизованных европейских стран. Без проблем, хоть завтра. Но мы выбрали Израиль, потому что я очень люблю эту страну, потому что мне здесь спокойно», – сказал он.

    «Я уверен, что Израиль победит, мы никуда не собираемся», – заключил Галкин.

    Ранее в Израиле рассказали, как устроились Алла Пугачева и Галкин.

    Коментарии (7)
    9 октября 2023, 08:29
    Армия Израиля сообщила об активных боях на шести участках на границе с сектором Газа

    Times of Israel: Активные боевые действия ведутся на шести участках на границе с сектором Газа

    Армия Израиля сообщила об активных боях на шести участках на границе с сектором Газа
    @ Ayman Nobani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Активные боевые действия ведутся на шести участках на юге Израиля, недалеко от границы с сектором Газа, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

    Бои, как уточняет Times of Israel, продолжаются в кибуцах Беэри, Кфар-Азе, Нирим и Алумим, передает РИА «Новости».

    Хагари сообщил, что прошлой ночью около 70 вооруженных бойцов противника проникли в Беэри, в результате большинство из них были убиты в боях с ЦАХАЛ, а некоторые скрываются в домах.

    Ранее сообщалось, что истребители и вертолеты армии Израиля в ночь на понедельник нанесли удары по более чем 500 объектам террористов ХАМАС и группировки «Исламский джихад» в секторе Газа.

    Коментарии (23)
    8 октября 2023, 22:30
    Израиль отказался вести переговоры о мире с «этими дикарями» из ХАМАС

    Постпред при ООН Эрдан заявил об отказе Израиля вести переговоры с ХАМАС и намерении страны уничтожить «этих дикарей»

    Израиль отказался вести переговоры о мире с «этими дикарями» из ХАМАС
    @ Ayman Nobani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль не собирается вести переговоры с палестинским движением ХАМАС, израильские силы собираются уничтожить «этих дикарей», заявил постпред страны при ООН Гилад Эрдан.

    Эрдан сказал, что «эпоха разговоров с этими дикарями завершена», пора «уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились». Он подчеркнул, что Израиль оказался в «состоянии войны», граждане страны попали в заложники, города находятся под ракетными обстрелами. «Мы полностью сосредоточены на достижении нашей цели – устранении этих угроз для наших граждан», – приводит его слова ТАСС.

    Постпред назвал нападение палестинских боевиков «11-м сентября для Израиля». По его словам, «с этих пор ничто не будет по-прежнему». Он заявил: «Сегодня мы рушим парадигму, мы меняем формулу, которой придерживались 17 лет – с тех пор, как Израиль в одностороннем порядке вышел из Газы». Эрдан сказал, что «десятки миллиардов долларов», которые мир направил с целью помочь сектору Газа и «реабилитировать» регион, пошли не на «постройку школ или больниц», а «для терроризма», передает РИА «Новости».

    В воскресенье пройдет закрытое заседание СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Эрдан заявил, что в открытом заседании нет необходимости: «Я не помню, чтобы кто-то говорил о достижении мира с «Аль-Каидой» или с ИГИЛ (террористические организации, запрещены в России). Мир не может быть достигнут с организацией, чья единственная цель – уничтожить вас. Так что речь идет чисто о борьбе с терроризмом».

    При этом Израиль не намерен отказываться от нормализации отношений с Саудовской Аравией из-за обострения вокруг сектора Газа. Эрдан сказал: «Мы не видим причин, почему от этого следует отказываться. Мы считаем, что в регионе есть умеренные страны, которые хотят нормализовать отношения и жить в мире. Саудовская Аравия определенно одна из них».

    Утром в субботу юг Израиля подвергся атаке из сектора Газа. Вся так называемая линия обороны против Газы была уничтожена палестинцами за три часа, а огонь перенесен вглубь территории Израиля. Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны.

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