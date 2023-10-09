Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.9 комментариев
Песков ответил на вопрос о возможности возвращения уехавших в Израиль россиян
Российская сторона никогда не угрожает своим гражданам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности возвращения из Израиля уехавших туда граждан.
Россияне проживают во многих странах мира, Российская Федерация – их родина, сказал Песков в ответ на вопрос, стоит ли тем, кто не согласился с проведением СВО и эмигрировал в Израиль, опасаться преследований в случае возвращения в Россию, передает ТАСС.
На вопрос о возможности возвращения таких россиян, как Анатолий Чубайс, Песков сказал: «Мы с вами говорим о наших гражданах в целом и здесь можно сказать только это».