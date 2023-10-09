Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.2 комментария
На «Разговорах о важном» обсудили отношения в школьных коллективах
В российских школах в понедельник прошел урок «Разговоры о важном» на тему взаимоотношений в коллективе, спикером стала кандидат психологических наук, практикующий психолог Лариса Суркова.
Урок посвящен Всемирному дню психического здоровья, главной целью занятия стало формирование у обучающихся ценностных установок о взаимоотношениях между одноклассниками на основе взаимоуважения и взаимопомощи.
Слушатели также узнали о развитии навыков позитивного эффективного общения, информировании о возможности получения помощи в сложных ситуациях, и о создании хороших отношений между одноклассниками.
Приглашенным спикером занятия стала кандидат психологических наук, практикующий психолог Лариса Суркова. Она рассказала о том, как взаимодействовать с одноклассниками и справляться со стрессом перед экзаменами.
С 5 сентября 2022 года в образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности для обучающихся 1-11 классов, а также студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего общего образования, еженедельно проводятся информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном».
Цикл классных часов дает возможность детям обсудить важные темы со своим классным руководителем, а педагогу интегрировать государственные ценности в процесс воспитания, органично соединить обучение с воспитанием.
Реализация данного проекта позволила объединить Стратегию национальной безопасности России в части традиционных духовно-нравственных ценностей, примерные рабочие программы воспитания и примерный календарный план воспитательной работы.