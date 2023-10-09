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В ВСУ признали неспособность противостоять российским авиабомбам
ВСУ: Украина неспособна противостоять российским авиабомбам
Украина не имеет возможности противостоять российским авиабомбам, в частности, у нее недостаточно средств ПВО, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.
По ее словам, российские военные понимают: у ВСУ просто нет адекватных средств реагировать на бомбардировки. У Киева не хватает сил ПВО, а кроме того нет истребителей, которые могли бы ликвидировать выпускающие эти бомбы самолеты, передает РИА «Новости».
Напомним, в августе советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявлял, что средства противовоздушной обороны Украины не могут противостоять российским ракетам Х-22, их еще ни разу не удавалось сбить.