  • Армия Израиля сообщила об активных боях на шести участках на границе с сектором Газа
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    Израиль превратился в обычную западную страну с некоторой ближневосточной спецификой – благополучную, расслабленную, скандалящую из-за внутренних проблем и уверенную в своем превосходстве над слаборазвитыми соседями.

    0 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Россия пробивается, как и 200 лет назад

    Сегодня, когда западная культура в кризисе, видна правота философа и славянофила Ивана Аксакова, писавшего о том, что во многом этой культуре присущ характер случайный и временный. Отсюда такое желание Аксакова воплотить русский культурный проект.

    12 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Турция включилась в борьбу против русского атома

    «Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.

    28 комментариев
    9 октября 2023, 09:55

    В ВСУ признали неспособность противостоять российским авиабомбам

    ВСУ: Украина неспособна противостоять российским авиабомбам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина не имеет возможности противостоять российским авиабомбам, в частности, у нее недостаточно средств ПВО, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

    По ее словам, российские военные понимают: у ВСУ просто нет адекватных средств реагировать на бомбардировки. У Киева не хватает сил ПВО, а кроме того нет истребителей, которые могли бы ликвидировать выпускающие эти бомбы самолеты, передает РИА «Новости».

    Напомним, в августе советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявлял, что средства противовоздушной обороны Украины не могут противостоять российским ракетам Х-22, их еще ни разу не удавалось сбить.

    8 октября 2023, 15:25
    Украинский пленный назвал самое страшное оружие России
    Украинский пленный назвал самое страшное оружие России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Самое страшное оружие российской армии – «Солнцепек», считает попавший в плен военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко.

    Он рассказал РИА «Новости», что не попадал под обстрел «Солнцепека», но видел последствия.

    «Нас выводили, а над нашими позициями его запустили», – пояснил Мельниченко.

    Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам на направлении Сватово – Кременная, с собой они принесли ящики боеприпасов.

    Коментарии (22)
    6 октября 2023, 17:41
    Артиллеристы с первого выстрела подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ

    Артиллеристы ВС России с первого выстрела подбили джип с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

    Артиллеристы с первого выстрела подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Артиллеристы-добровольцы разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» подбили бронированный внедорожник с высокопоставленными украинскими офицерами, заявил начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас.

    На видеозаписи зафиксировано, как белая Toyota на скорости проехала по промышленной зоне Херсона, за ней ехал микроавтобус, рядом упал артиллерийский снаряд, передает РИА «Новости» со ссылкой на ролик, предоставленный собеседником.

    После этого из автобуса выбежали военные, они стали вытаскивать из подбитого автомобиля людей в форме и укладывать их на землю. Источник пояснил, что за объектом ранее наблюдали с беспилотника, в какой-то момент из здания вышли бойцы ВСУ, сели во внедорожник и в составе колонны поехали в сторону промзоны.

    Район, где наносился удар, был заранее пристрелян, цель была поражена с первого выстрела, указал Бандерас. Разведчики установили, что в подбитой машине были высокопоставленные офицеры командования ВСУ, заключил собеседник.

    Коментарии (15)
    7 октября 2023, 05:56
    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России

    Экс-президент США Трамп: Украине следовало бы отдать области с русскоязычным населением России

    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что для сохранения Украины Киеву следовало бы отдать области с русскоязычным населением России.

    Трамп заявил в интервью порталу Just the News, что «мог бы договориться о сделке». Как считает 45-й президент США, Киеву «можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке», «тогда можно было бы сохранить страну», передает ТАСС.

    Трамп выразил уверенность, что позиция администрации президента США Джо Байдена, заключающаяся в том, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев до победного конца, «приведет к третьей мировой войне». Политик также выступил с утверждением, если бы он сохранил за собой пост президента США, то эскалации украинского кризиса не случилось бы.

    Напомним, в середине сентября Трамп заявлял, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказалась от части территорий.

    Коментарии (91)
    8 октября 2023, 19:03
    В США допустили, что Киев мог вооружить ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев мог передать палестинскому движению ХАМАС оружие удара по Израилю, написала в Twitter (соцсеть заблокирована в России) конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    В соцсети она написала, что США необходимо работать с Израилем, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС. Конгрессвумен допустила, что оно могло быть ввезено из Афганистана и Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (34)
    7 октября 2023, 20:54
    СМИ сообщили о сложном положении Зеленского из-за сработавшего «плана» Путина

    YS: Зеленский оказался в сложном положении из-за «плана» Путина по усталости Запада от Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая на то, что Запад так или иначе сократит помощь Украине, Владимир Зеленский оказался в ужасном положении, отмечает Yeni Safak.

    Издание пишет, что угроза срыва военной помощи Украине отрицательно скажется на притязаниях США на мировое лидерство. Авторы публикации заявляют, что на Западе столкнутся со сценарием, когда сбудутся предсказания России о том, что США устанут от Украины и потеряют к ней интерес, передает РИА «Новости».

    Журналисты также указывают, что общественность чаще задает вопросы о целесообразности защитить границу Украины, в то время, как США не могут обезопасить свою границу с Мексикой. Также отмечается, что в Киеве процветает коррупция, а американская помощь используется не по назначению.

    Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева.

    Коментарии (4)
    8 октября 2023, 05:24
    В ДНР сообщили об успешных атаках почти на всех направлениях

    Советник главы ДНР Гагин сообщил об успешных атаках российских войск почти на всех направлениях в республике

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР российские войска «за последние дни и за истекшие сутки» успешно атаковали почти на каждом направлении, сообщил советник главы региона Ян Гагин.

    Гагин заявил, что российские войска «не только отражали наступление противника по всей линии фронта, но и практически на каждом из направлений переходили в контратаку», передает РИА «Новости».

    Также, по его словам, «по всей линии фронта» удары наносили российские артиллерия и авиация. В частности, активно наносились удары на Угледарском и Артемовском направлениях. Кроме того, происходит «активное и вполне успешное» продвижение «на отдельных направлениях, в том числе на Купянском».

    Напомним, российские войска улучшили свое тактическое положение на Южно-Донецком направлении, заняв более десятка опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

    Коментарии (21)
    6 октября 2023, 17:18
    Под Донецком сдались получившие приказ обороняться без боеприпасов 17 солдат ВСУ

    Под Донецком сдались 17 солдат ВСУ, получивших приказ удерживать позиции без боеприпасов

    Под Донецком сдались получившие приказ обороняться без боеприпасов 17 солдат ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа украинских военных, удерживающих опорный пункт под Донецком, сдалась в плен сама после приказа ВСУ удерживать позицию без боеприпасов, сказал источник в силовых ведомствах.

    В группе было 17 человек, все они сдались, сказал собеседник РИА «Новости».

    Они сообщили, что им не позволили отступить, когда у них закончился боекомплект, никто не провел эвакуацию раненых.

    Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам на направлении Сватово – Кременная, с собой они принесли ящики боеприпасов.

    Коментарии (29)
    6 октября 2023, 22:35
    Лукашенко: Зеленский понимает, что его кинули
    Лукашенко: Зеленский понимает, что его кинули
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя «абсолютно правильно», требуя от Запада выполнения договоренностей.

    Лидер Белоруссии отметил, что Зеленского в последнее время часто упрекают, что он «попрошайка, такой-сякой, себя ведет несолидно-непорядочно». «Я должен сказать вам, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно», – приводит RT слова Лукашенко в видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Пул Первого».

    По словам главы Белоруссии, украинская сторона перед началом конфликта готовилась к активным оборонным действиям в Донбассе и создавала там эшелонированную оборону. Затем, по словам Лукашенко, американцы пообещали Зеленскому «деньги, вооружение и все прочее», а также широкую поддержку и сказали: «Володя, мы будем воевать, мы тебе сделаем все», потребовав от Киева «воевать до последнего украинца».

    Глава Белоруссии подчеркнул, что таким образом США распределили роли. Лукашенко отметил, что Зеленский согласился на такие условия и «воюет до последнего украинца», а на Западе то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают обещанное, или передают «старье», чтобы утилизировать. По словам Лукашенко, Зеленский понимает, что его кинули.

    Лидер Белоруссии подчеркнул, что коллективный Запад не выполняет договоренности, которые дал Зеленскому. «Поэтому Владимир Александрович им говорит: «Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?» Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно. Договоренность была», – заявил Лукашенко.

    Ранее Лукашенко заявил, что ВСУ увязли в «контрнаступлении».

    Коментарии (39)
    6 октября 2023, 20:15
    Украинцам оставили два пункта пропуска для въезда в Россию
    Украинцам оставили два пункта пропуска для въезда в Россию
    @ pskov.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для украинских граждан вводится особый порядок въезда на территорию Российской Федерации, соответствующее распоряжение отдало российское правительство.

    Украинские граждане с 16 октября смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области, а также через воздушный пункт пропуска в аэропорту Шереметьево в Москве, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Отмечается, что эта мера вводится на время, она предназначена для обеспечения безопасности россиян в сложившейся ситуации.

    При этом мера не распространяется на граждан Украины младше 14 лет, а также детей до 14 лет в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государства.

    Для украинских граждан в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в зоне СВО порядок въезда в Россию сохраняется. Они въезжают на территорию страны через пункты пропуска на административной границе между новыми регионами и сопредельными территориями.

    Коментарии (8)
    7 октября 2023, 19:46
    Американский полковник заявил о шоке в Вашингтоне от числа противников помощи Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена была шокирована тем, как много людей выступают против поставок вооружения Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

    Полковник отметил, что на фоне протестов против поставки оружия ВСУ Республиканская партия США напомнила о внутренних проблемах страны: миграции и медицине, передает RT.

    Макгрегор уверен, что именно Вашингтон развязал конфликт на Украине.

    Напомним, в США конгрессмены впервые в истории страны отстранили от должности спикера Палаты представителей. Другие члены Республиканской партии заподозрили Маккарти в сговоре с демократами для продолжения поддержки Украины.

    Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева.

    Коментарии (7)
    6 октября 2023, 14:23
    Отец угнавшего на Украину вертолет Кузьминова рассказал об отношениях с сыном

    Отец летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего вертолет на подконтрольную киевскому режиму территорию, обвинил его мать в том, что тот совершил предательство.

    Отец Кузьминова в беседе с RT рассказал, что рос сиротой и воспитывался в детдоме. После этого он вел «аморальный образ жизни», а в 1990-х, незадолго до рождения сына, попал в тюрьму. Он не назвал преступление, по которому его осудили.

    После того, как мужчина вышел на свободу, он расстался с матерью Кузьминова, а с сыном редко виделся.

    «Когда он уже был совершеннолетний, мы с ним встретились. Совершеннолетний уже такой, в годах. Уже учился там (в Сызранском авиационном училище). В 2014 году я видел его в последний раз и последний раз с ним разговаривал. После этого я его не слышал и не видел», – сказал собеседник.

    Мужчина добавил, что сразу после исчезновения вертолета он был опрошен следователями.

    По его мнению, его сын со своей матерью должны в первую очередь покаяться перед Богом «за все свои грехи».

    В августе появились сообщения, что Кузьминов якобы мог похитить вертолет Ми-8 и приземлиться на нем в Харьковской области, на контролируемой киевским режимом территории. Позже пилот заявил, что угнал вертолет для ВСУ.

    Минобороны России опровергало данные о том, что в экипаже пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8 был гражданин Таджикистана.

    Коментарии (13)
    7 октября 2023, 21:20
    Украинский солдат рассказал о мастерстве российской армии

    Солдат ВСУ Солонько отметил высокое мастерство российской армии

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия пресекает все попытки ВСУ развернуть масштабные боевые действия, мгновенно приспосабливается к любым изменениям на поле боя и мастерски придумывает выход из напряженных ситуаций, рассказал украинский боец Александр Солонько изданию The New voice of Ukraine.

    Солонько рассказал, что на фронте российские беспилотники «Орлан» не дают возможности спрятаться и скрытно перебросить силы и средства ВСУ, а совершить какую-либо атаку или вылазку можно только ночью, и то не всегда, потому что российские войска замечают любое движение, передает РИА «Новости».

    По его словам, серьезная проблема заключается в отсутствии у ВСУ превосходства в воздухе, каждый день «бомбы падают на головы».

    Солдат ВСУ считает, что российская армия мгновенно приспосабливается к любым изменениям на поле боя и мастерски придумывает выход из напряженных ситуаций.

    Ранее Washington Post заявила о победе России в «битве дронов» над Украиной.

    Коментарии (0)
    7 октября 2023, 22:29
    Байден собрался запросить у Конгресса США помощь для Киева на 100 млрд долларов

    Daily Telegraph сообщила о планах Байдена запросить у Конгресса «большой пакет» помощи для Киева на 100 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден собирается запросить у Конгресса «большой пакет» помощи для Украины на срок до 2025 года, речь может идти о пакете военной и гуманитарной помощи на 100 млрд долларов, сообщают СМИ.

    Как пишет Daily Telegraph, Белый дом хочет предотвратить ожидаемые споры с республиканцами до завершения президентских выборов в США (ноябрь 2024 года). Сообщается, что идея «большого пакета» пользуется поддержкой в Белом доме, «сторонники Украины хотят, чтобы это был одноразовый законопроект, который позволит не заниматься этим вопросом до выборов», передает ТАСС.

    В администрации США заявили, что такая идея рассматривается как «один из вариантов», но конкретных решений «о том, будет ли это один большой пакет и каким будет его размер», не следует ждать до избрания нового спикера Палаты представителей.

    В Белом доме сказали, что Байден намерен выступить с речью с целью «объединить Америку» и «объяснить, почему так важно поддерживать Украину». Сообщается, что президент США «напрямую затронет критику финансирования Украины и ответит на нее».

    Daily Telegraph полагает, что Конгресс может поддержать законопроект о «большом пакете» помощи Киеву. Прежде Конгресс одобрил четыре пакета помощи Украине на общую сумму в 113 млрд долларов. При этом, как свидетельствует проведенный Ipsos и Reuters опрос, доля американцев, поддерживающих отправку вооружений на Украину, упала с майского уровня в 46% до 41%.

    Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи украинским войскам из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Американские СМИ указывают, что смещение Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей поставило под угрозу оказание в дальнейшем военной помощи Украине.

    Коментарии (22)
    6 октября 2023, 13:10
    Канадец отказался жать Трюдо руку

    Канадец раскритиковал премьера Трюдо за помощь Украине и отказался жать ему руку

    Канадец отказался жать Трюдо руку
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече с жителями страны обменялся рукопожатиями с некоторыми из собравшихся, однако один из канадцев жать руку премьеру отказался.

    Канадец осудил Трюдо за помощь Украине и заявил, что тот «потерял страну». По его словам, помощь со стороны властей Канады оказывается «парню» на Украине (Владимиру Зеленскому), который «убивает собственную страну», передает канал «360» со ссылкой на видео инцидента, которое появилось в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Трюдо попытался ответить на критику, назвав все прозвучавшие в свой адрес заявления «российской пропагандой». По его словам, так считать может якобы лишь человек, который слушал президента России Владимира Путина.

    «Никакого Путина в Канаде слушать невозможно, так как ты запретил любое инакомыслие», – отреагировал канадец, раскритиковав премьер-министра за тотальную цензуру в СМИ.

    О том, что Трюдо уничтожает в Канаде свободу слова, ранее также заявлял американский предприниматель Илон Маск.

    Напомним, в сентябре Трюдо оказался в центре громкого скандала из-за чествования украинского нациста в канадском парламенте. Попытки канадского премьера оправдаться в Москве назвали жалкими.

    Коментарии (12)
    7 октября 2023, 07:36
    Получены сведения о минировании Кременчугской ГЭС для провокации против России

    РИА «Новости»: ВСУ заминировали Кременчугскую ГЭС для возможного подрыва с целью обвинения в атаке ВС России

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали Кременчугскую ГЭС для провокации против России по «каховскому сценарию», сообщил представитель российских силовых структур.

    По словам источника, от украинских военнослужащих, охраняющих периметр Кременчугской электростанции, получены сведения о минировании и возможном подрыве ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения в атаке ВС России, передает РИА «Новости».

    Кременчугская ГЭС расположена в городе Светловодск Кировоградской области, плотина станции образует Кременчугское водохранилище. По плотине проходят автомобильная и железная дороги. Суммарная мощность 12 турбин Кременчугской ГЭС равна 700 мегаватт.

    Напомним, 6 июня в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины была разрушена Каховская ГЭС. Разрушение станции привело к резкому подъему воды ниже по течению и затоплению прибрежных территорий.

    Коментарии (14)
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