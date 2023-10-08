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Стало известно об убийстве «Правым сектором» 22 граждан Украины
Источник: Жители Снигиревки сообщили об убийстве «Правым сектором» 22 граждан Украины
Жители Снигиревки в занятой украинскими войсками части Херсонской области сообщили российским силовикам об убийстве националистами «Правого сектора*» (запрещенная в России террористическая организация) 22 мирных граждан Украины за их пророссийские взгляды, при этом уже известны имена пятерых погибших и одного убийцы, рассказал сотрудник российских силовых структур.
Как сообщил источник РИА «Новости», от нескольких жителей Снигиревки получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все погибшие граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов.
По его словам, убийства произошли 13 сентября, а среди тех, кто убивал своих сограждан, был боевик «Правого сектора*» Евгений Караван 1990 года рождения.
Источник добавил, что среди погибших были: Ремзов Сергей Артурович 1980 года и Сельский Юрий Михайлович 1977 года, Кравченко А.И. 1963 года рождения, Довгаль В.А. 1985 года, Симцова А.К. 1977 года рождения.
Ранее глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил, что мирных жителей Снигиревки, которые погибли от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований, пытаются выдать за жертв российской армии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ