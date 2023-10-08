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Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС
Нетаньяху заявил об уничтожении большей части сил противника на территории Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции против ХАМАС завершается. Он сообщил об уничтожении большей части сил противника на территории Израиля.
Нетаньяху провел ночное совещание с министрами силового блока правительства. По итогам совещания премьер заявил, что начинается «долгая и тяжелая война», вызванная «смертоносным нападением ХАМАС», передает РИА «Новости».
По его словам, «первый этап завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших» в Израиль. При этом израильские силы «начали наступательные действия, которые будут продолжаться без оговорок и передышек до достижения поставленных целей».
Сообщается, что приняты решения, которые должны привести к уничтожению военного и политического потенциала ХАМАС и группировки «Исламский джихад». Израильские власти намерены «свести на нет способность и желание» противника «угрожать и причинять вред» Израилю и его гражданам «на протяжении многих лет». В частности, решено осуществить прекращение поставок электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.
Армия обороны Израиля заявила, что в зоне ответственности израильской дивизии «Газа» в районе сектора Газа создана закрытая военная зона, вход в нее запрещен.
Напомним, после начала эскалации палестино-израильского конфликта Нетаньяху обещал превратить места расположения палестинского движения ХАМАС в руины, он призвал жителей сектора Газа немедленно покинуть эту территорию.