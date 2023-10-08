  • Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС
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    «Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.

    22 комментария
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    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

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    Владислав Исаев Владислав Исаев Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом

    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    18 комментариев
    8 октября 2023, 02:50

    Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС

    Нетаньяху заявил об уничтожении большей части сил противника на территории Израиля

    Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС
    @ Guardian News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции против ХАМАС завершается. Он сообщил об уничтожении большей части сил противника на территории Израиля.

    Нетаньяху провел ночное совещание с министрами силового блока правительства. По итогам совещания премьер заявил, что начинается «долгая и тяжелая война», вызванная «смертоносным нападением ХАМАС», передает РИА «Новости».

    По его словам, «первый этап завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших» в Израиль. При этом израильские силы «начали наступательные действия, которые будут продолжаться без оговорок и передышек до достижения поставленных целей».

    Сообщается, что приняты решения, которые должны привести к уничтожению военного и политического потенциала ХАМАС и группировки «Исламский джихад». Израильские власти намерены «свести на нет способность и желание» противника «угрожать и причинять вред» Израилю и его гражданам «на протяжении многих лет». В частности, решено осуществить прекращение поставок электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.

    Армия обороны Израиля заявила, что в зоне ответственности израильской дивизии «Газа» в районе сектора Газа создана закрытая военная зона, вход в нее запрещен.

    Напомним, после начала эскалации палестино-израильского конфликта Нетаньяху обещал превратить места расположения палестинского движения ХАМАС в руины, он призвал жителей сектора Газа немедленно покинуть эту территорию.

    7 октября 2023, 14:36
    В Сети появилось фото с кадрами взятия в плен генерала ЦАХАЛ Нимрода Алони
    В Сети появилось фото с кадрами взятия в плен генерала ЦАХАЛ Нимрода Алони
    @ idf.il

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинские боевики утверждают, что взяли в плен генерала израильской армии ЦАХАЛ Нимрода Алони.

    В Сети распространяется фото, предположительно, взятия в плен генерала ЦАХАЛ Нимрода Алони палестинскими военными, официального подтверждения пока нет, передает RT.

    Ранее ХАМАС опубликовал видео уничтожения израильского танка Merkava Mk4.

    Напомним, в Минобороны Израиля заявили, что лидеры ХАМАС начали войну.

    До этого армия Израиля объявила о состоянии «готовности к войне» в связи с утренним массированным ракетным ударом со стороны сектора Газа. Позднее Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

    Коментарии (46)
    7 октября 2023, 14:01
    Медведев дал подсказку США относительно конфликта между Израилем и Палестиной

    Зампред Совбеза Медведев призвал США переместить внимание на конфликт между Израилем и Палестиной

    Медведев дал подсказку США относительно конфликта между Израилем и Палестиной
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Стоило ожидать конфликта между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня, где Соединенные Штаты являются ключевым игроком, выразил мнение зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что Вашингтону и «его союзничкам» стоило заниматься этим длящимся десятилетиями конфликтом.

    «Но вместо работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам, и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа», – подчеркнул Медведев.

    Также зампред отметил, что остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете, скорее всего, сможет только гражданская война на территории США.

    Ранее в Минобороны Израиля заявили, что представители ХАМАС объявили войну Израилю.

    Коментарии (30)
    7 октября 2023, 20:26
    Российские военкоры оценили действия Израиля после атаки ХАМАС
    Российские военкоры оценили действия Израиля после атаки ХАМАС
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Образ непобедимости ЦАХАЛ и вездесущности израильских спецслужб серьезно пошатнулся, в арабском мире этот разгром будут помнить долго, заявили российские военные эксперты и военкоры.

    «Армия обороны Израиля не сделала выводы не только из СВО, но даже из войны в Сирии. При этом последняя более-менее серьезная война была у Израиля в 2006, в Ливане. Кстати, парни, кто служат в АОИ, рассказывают, что последние годы армия все больше выполняла полицейские функции, проводила все больше операций, которые, скорее, подходят для СОБР или SWAT. Ну и общее восприятие палестинцев, как потешных противников, в итоге сделали свое дело», – написал журналист Андрей Медведев.

    По его словам, на фоне СВО и событий в Карабахе, именно сейчас Израиль имеет серьезный шанс силовым способом изменить расклад сил, и поставить точку в вопросе Палестины, как независимого государства.

    «На текущий момент, Израиль потерпел очень серьезное поражение. Да, тактическое, но тем не менее. В арабском мире этот разгром и бессилие ЦАХАЛ хорошо запомнят», – сделал вывод журналист.

    Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале показал работу израильского спецназа на зачистке в Сдероте.

    «Эти парни явно ничего не знают о современном применении БПЛА – будь то сбросы или FPV. Даже ролики в тележке не смотрели. Иначе не кучковались бы такими толпами», – отметил журналист.

    По его словам, опыт СВО, видимо, не учитывается в подготовке современных боевых подразделений.

    «Представляется, что арабы «еще даже не начинали», и основной удар будет совсем с другой стороны, со стороны Ливана. Ну, по крайней мере исключать такого нельзя. Иначе все выглядит совсем уже странным. Потому что то, что сейчас начнется (на видео), иначе как избиением военно-политических младенцев, назвать будет нельзя», – предположил МИГ России.

    Замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале раскритиковал работу израильского спецназа по зачистке населенного пункта от боевиков.

    «Более некомпетентной работы видеть мне еще не приходилось. Если уровень подготовки всей остальной израильской армии сопоставим с тем, что мы видим на видео – Израиль ждет непростая задача. Времена  Шестидневной войны прошли  слишком давно – воевать придется учиться заново. И да: решетки на танки лучше наварить», – посоветовал он.

    «Армия обороны страны оказалась не готова к отражению удара на границе. Прорыв периметра безопасности базы палестинцы реализовали без применения военной техники вообще – в ход пошли строительные бульдозеры и кусачки по металлу для демонтажа ограждения», – пишет «Военная хроника».

    Как считает журналист-международник Аббас Джума, операцию «Наводнение Аль-Акса» планировали, по всей видимости, тщательно и давно, в условиях повышенной секретности.

    «Израиль застали врасплох. По всей видимости, для сил, обеспечивающих безопасность в стране, 50 лет Октябрьской войне – дата, не ассоциирующаяся с возможностью символического, но крайне болезненного удара со стороны палестинцев. Почему символического? Да потому что силы этого удара явно недостаточно, чтобы нокаутировать Израиль. А вот посеять панику – вполне. Вероятно, главная цель организаторов атаки была спровоцировать у населения Израиля паранойю», – сделал вывод Джума.

    По его словам, как бы Израиль сейчас ни действовал, что бы ни предпринял, с какой бы жестокостью ни ударил в ответ, самое страшное для израильской власти уже произошло — образ непобедимости ЦАХАЛ и вездесущности израильских спецслужб серьезно пошатнулся.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему масштабное нападение ХАМАС стало провалом израильских спецслужб.

    Коментарии (26)
    7 октября 2023, 13:47
    ХАМАС опубликовал видео уничтожения израильского танка Merkava Mk4
    ХАМАС опубликовал видео уничтожения израильского танка Merkava Mk4
    @ flickr.com/people/zachievenor

    Tекст: Кристина Цыцура

    На видео показан момент уничтожения танка ВС Израиля Merkava Mk4, которые ранее считался самым защищенным в мире.

    «Системно угрозу со стороны беспилотников и меры защиты от них даже в передовом Израиле грамотно оценить не смогли, – отметили авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь».

    Как указал автор поста, многие «любят потешаться над кустарными решетками» танков России, но они, тем не менее, успешно защищают.


    Ранее в Минобороны Израиля заявили, что лидеры ХАМАС начали войну.

    Коментарии (28)
    7 октября 2023, 18:27
    Палестинцы заявили о четырех захваченных танках Merkava

    Палестинцы заявили о четырех захваченных танках Merkava

    Палестинцы заявили о четырех захваченных танках Merkava
    @ Nir Alon/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Боевики из палестинской группировки ХАМАС заявили о захвате четырех израильских танков Merkava, и другой бронированной техники на взятых штурмом КПП.

    Палестинцы заявили о 14 захваченных единицах израильской бронетехники: танки Merkava Mk.IV, БТР M113, БМП Namer. Также на взятых КПП был серьезный арсенал стрелкового вооружения и гранатометов, пишет «Комсомольская правда».

    Ранее ХАМАС опубликовал видео уничтожения израильского танка Merkava Mk4.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему Израиль, чьи спецслужбы считаются одними из лучших в мире, пропустил столь масштабное нападение.

    Коментарии (31)
    7 октября 2023, 10:31
    Минобороны Израиля: Лидеры ХАМАС начали войну

    Глава Минобороны Израиля Галант заявил о боях с представителями палестинского движения ХАМАС

    Минобороны Израиля: Лидеры ХАМАС начали войну
    @ IMAGO/Ahmed Zakot/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители палестинского радикального движения ХАМАС объявили войну Израилю, израильские военные ведут с ними бои, заявил глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант.

    По его словам, представители ХАМАС допустили серьезную ошибку этим утром, начав войну против Израиля, израильская армия ведет бои с противником, передает ТАСС.

    Ранее армия Израиля объявила о состоянии «готовности к войне» в связи с утренним массированным ракетным ударом со стороны сектора Газа. Позднее Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

    Коментарии (31)
    7 октября 2023, 17:56
    Нетаньяху заявил Байдену о необходимости длительной военной операции в секторе Газа
    Нетаньяху заявил Байдену о необходимости длительной военной операции в секторе Газа
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что необходимо проведение продолжительной военной операции в палестинском анклаве.

    Нетаньяху считает, что в связи с массированным обстрелом израильской территории со стороны сектора Газа необходима длительная военная операция, передает ТАСС.

    По информации канала CNN, США поддерживают контакты по новому обострению с представителями Израиля на разных уровнях. Уже состоялись беседы помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с представителями израильской стороны.

    Ранее власти США заявили, что намерены предоставить Израилю все необходимое для защиты в свете обстрелов его территории.

    Израиль заявил о срыве попытки проникновения боевиков ХАМАС с моря.

    Напомним, премьер Израиля Нетаньяху призвал всех жителей страны объединиться ради «победы в войне».

    Коментарии (24)
    7 октября 2023, 19:58
    Haaretz: Спецслужбы Израиля просчитались относительно ХАМАС
    Haaretz: Спецслужбы Израиля просчитались относительно ХАМАС
    @ Yousef Masoud/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные чиновники службы безопасности Израиля ранее пришли к выводу, что ХАМАС будет избегать боевых действий, чтоб не ставить под угрозу жизни жителей сектора Газа, сообщила газета Haaretz.

    Издание пишет, что высокопоставленные чиновники службы безопасности решили, что ХАМАС хочет избежать полномасштабной войны с Израилем, чтобы не ставить под угрозу прошлые достижения, которые улучшили жизнь жителей Газы, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему масштабное нападение ХАМАС стало провалом израильских спецслужб.

    Коментарии (7)
    7 октября 2023, 16:29
    Парламент Ирана поддержал военную операцию ХАМАС против Израиля

    Tasnim: Парламент Ирана поддержал военную операцию ХАМАС против Израиля

    Парламент Ирана поддержал военную операцию ХАМАС против Израиля
    @ Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты иранского меджлиса (парламента) поддержали военную операцию «Наводнение Аль-Аксы» движения ХАМАС против Израиля, сообщило иранского агентство Tasnim.

    В сообщении иранских парламентариев говорится, что меджлис заявил о своей поддержке беспрецедентной операции групп палестинского сопротивления, передает РИА «Новости».

    Ранее палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что если Израиль нападет на сектор Газа, то это обернется большим количеством смертей.

    В свою очередь посол Израиля в Москве Цви рассказал, что ответ Израиля на действия палестинского движения ХАМАС будет и военным, и политическим.

    Кроме того, президент Палестины Аббас заявил о праве мирных жителей на самооборону от Армии обороны Израиля.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что с сегодняшнего утра государство Израиль находится в состоянии войны, жителям страны необходимо объединиться ради победы.

    Напомним, Россия призвала Палестину и Израиль прекратить огонь.

    Коментарии (24)
    7 октября 2023, 10:54
    Военной операции армии Израиля в Газе дали название «Железные мечи»
    Военной операции армии Израиля в Газе дали название «Железные мечи»
    @ IMAGO/Mahmoud Issa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Военной операции израильской армии в секторе Газа дали название «Железные мечи», сообщили в армейской пресс-службе.

    По данным пресс-службы, официальный представитель израильской армии обороны допустил к публикации название операции «Железные мечи», передает ТАСС.

    Ранее армия Израиля объявила о состоянии «готовности к войне» в связи с утренним массированным ракетным ударом со стороны сектора Газа. Позднее Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

    Коментарии (14)
    7 октября 2023, 18:43
    В Израиль проникли до 300 боевиков ХАМАС

    Haaretz: В Израиль проникли около 300 боевиков ХАМАС

    В Израиль проникли до 300 боевиков ХАМАС
    @ Ilan Assayag/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В приграничные районы Израиля проникли от 200 до 300 боевиков движения ХАМАС, еще десятки бойцов остаются на территории страны, сообщила газета Haaretz.

    По данным издания, в субботу утром в Израиль проникли от двух до трех сотен палестинских боевиков, причем еще несколько десятков скрываются в стране, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему Израиль, чьи спецслужбы считаются одними из лучших в мире, пропустил столь масштабное нападение.

    Коментарии (17)
    7 октября 2023, 22:40
    Нетаньяху пообещал превратить места расположения ХАМАС в руины

    Нетаньяху пообещал превратить места расположения ХАМАС в руины и призвал жителей сектора Газа покинуть эту территорию

    Нетаньяху пообещал превратить места расположения ХАМАС в руины
    @ Jinipix/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещал задействовать всю мощь армии Израиля и превратить места расположения палестинского движения ХАМАС в руины, он призвал жителей сектора Газа немедленно покинуть эту территорию.

    Нетаньяху в вечернем телеобращении подчеркнул, что все правительство Израиля поддерживает его решение и что «армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь для того, чтобы уничтожить ХАМАС». «Мы отомстим с огромной мощью за этот черный день для Израиля», – сказал Нетаньяху.

    Премьер-министр Израиля заявил, что «те места, где прячется ХАМАС», будут превращены «в руины», передает ТАСС.

    «Я говорю жителям Газы, чтобы они уходили оттуда немедленно, потому что мы будем действовать повсеместно и со всей силой», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом Нетаньяху заявил, что война Израиля против ХАМАС займет время и будет сложной. Нетаньяху, обращаясь к гражданам Израиля, заявил: «Нас ожидают сложные дни, но я хочу пообещать одну вещь: с Божьей помощью, общими усилиями, благодаря нашей вере в Израиль мы победим».

    Jerusalem Post пишет, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 250. Издание Times of Israel сообщало, что в Израиле ранены и госпитализированы как минимум 1452 человека.

    Минздрав Палестины сообщил о «232 погибших и 1 697 раненых в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа».

    Кроме того, Jerusalem Post сообщает, что движение «Талибан» попросило Иран, Ирак и Иорданию дать «проход» талибам* в Израиль для помощи движению ХАМАС, передает «Интерфакс».

    Утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего начались атаки палестинских боевиков по суше, воде и воздуху. Эта эскалация стала крупнейшей за последние годы и появилась угроза повторений событий войны 1973 года. Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

    Сообщалось, что в приграничные районы Израиля проникли от 200 до 300 боевиков движения ХАМАС, еще десятки бойцов остаются на территории страны.

    Коментарии (17)
    7 октября 2023, 21:31
    Число погибших в Израиле превысило 200 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта составляет, по меньшей мере, 200 человек, пишет Jerusalem Post.

    Издание пишет, что число погибших израильтян превысило 200 человек.

    Между тем, министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате израильских ударов погибли 232 человека, пострадали почти 1,7 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что после обстрелов Израиля погибли 40 человек, а в секторе Газа погиб 161 палестинец.

    Коментарии (13)
    7 октября 2023, 20:31
    Воздушная тревога прозвучала в районе Тель-Авива и в центре Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Сирены вновь звучат в израильском Тель-Авиве и в центре Израиля, слышны взрывы, сообщила Армия обороны Израиля.

    Над Тель-Авивом раздаются взрывы, слышна активная работа систем ПВО. В небе видны яркие вспышки света, передает РИА «Новости».

    Между тем, в ХАМАС заявили, что выпускают 150 ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрел многоэтажного здания в секторе Газа.

    Ранее израильская авиация нанесла удары по двум многоэтажным зданиям в центре Газы.

    Напомним, премьер Израиля Нетаньяху призвал всех жителей страны объединиться ради «победы в войне».

    Коментарии (4)
    7 октября 2023, 23:29
    «Особое положение» введено на всей территории Израиля

    Министр обороны Израиля Галант расширил зону «особого положения в области безопасности» на всю территорию страны

    «Особое положение» введено на всей территории Израиля
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Статус «особого положения в области безопасности» расширен министром обороны Израиля Йоавом Галантом на всю территорию страны, сообщило минобороны.

    Данный статус позволяет Армии обороны Израиля «обеспечивать граждан указаниями в сфере безопасности и закрывать общественные объекты в соответствии с требованиями безопасности», передает РИА «Новости».

    Haaretz со ссылкой на пожарную службу Израиля сообщает «об обрушении здания в Тель-Авиве в результате ракетного удара». Уточняется, что «спасены двое раненых», проводится поисково-спасательная операция. Кроме того, поступила информация о четырех попаданиях ракет в центральном Израиле – в Холоне, Бат-Яме и Гиватаиме.

    До этого Al Arabiya сообщал, что израильская армия нанесла удары с воздуха по нескольким многоэтажным зданиям в секторе Газа, одно из них полностью разрушено. Группировка «Бригады Изэддина аль-Кассема» (боевое крыло движения ХАМАС) заявила после этого, что в ответ на «разрушение палестинской башни в Газе будет нанесен удар по Тель-Авиву», передает ТАСС.

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, и пригрозил превратить места расположения палестинского движения ХАМАС в руины.

    Коментарии (3)
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