Нетаньяху пообещал превратить места расположения ХАМАС в руины и призвал жителей сектора Газа покинуть эту территорию

Tекст: Антон Антонов

Нетаньяху в вечернем телеобращении подчеркнул, что все правительство Израиля поддерживает его решение и что «армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь для того, чтобы уничтожить ХАМАС». «Мы отомстим с огромной мощью за этот черный день для Израиля», – приводит его слова ТАСС.



Премьер-министр Израиля заявил, что «те места, где прячется ХАМАС» будут превращены «в руины». «Я говорю вам, я обещаю, это произойдет», – сказал он, призвав «гражданское население выйти оттуда». Нетаньяху заверил, что израильская армия намерена «действовать в полную мощь».

При этом Нетаньяху заявил, что война Израиля против ХАМАС займет время и будет сложной.

Нетаньяху, обращаясь к гражданам Израиля, заявил: «Мы вместе в этой войне, эта война займет время, она будет тяжелой. Нас ожидают сложные дни, но я хочу пообещать одну вещь: с Божьей помощью, общими усилиями, благодаря нашей вере в Израиль мы победим».

Jerusalem Post пишет, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 250. Издание Times of Israel сообщало, что в Израиле ранены и госпитализированы как минимум 1452 человека, передает РИА «Новости».

Минздрав Палестины сообщил о «232 погибших и 1 697 раненых в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа».

Утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего начались атаки палестинских боевиков по суше, воде и воздуху. Эта эскалация стала крупнейшей за последние годы и появилась угроза повторений событий войны 1973 года. Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Сообщалось, что в приграничные районы Израиля проникли от 200 до 300 боевиков движения ХАМАС, еще десятки бойцов остаются на территории страны.