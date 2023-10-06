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Найден избивший чужого ребенка под Нижним Новгородом мужчина
Правоохранители нашли подозреваемого в избиении несовершеннолетнего в городе Балахна в Нижегородской области, сообщили в региональном управлении МВД.
Видеозапись с нападением на ребенка опубликовали в соцсетях, в ролике мужчина накинулся на ребенка, идущего по улице, он ударил ему палкой по ногам и разбил телефон, передает РИА «Новости».
Правоохранители установили личность нападавшего, в ОВД поступило заявление от представителя пострадавшего, ведется проверка, сообщили в МВД.
Прокуратура Нижегородской области также начала проверку.
Ранее в Москве умер избитый мужчиной несовершеннолетний, по данным источников, подозреваемый в преступлении –кандидат в мастера спорта по кикбоксингу Виталий Губер.