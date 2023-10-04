Умер избитый кикбоксером в Москве подросток

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел 20 сентября на Лобненской улице, 21-летний мужчина избил 15-летнего подростка, который сделал ему замечание. Ребенок умер в результате полученных травм через две недели в больнице, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Изначально дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», но теперь подозреваемому планируется предъявить обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По этой статье подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Источники в правоохранительных органах уточняли, что подозреваемый – это Виталий Губер, он является КМС по кикбоксингу. У него уже есть условные судимости за кражу и грабеж. Тимирязевский суд Москвы арестовал его 22 сентября на два месяца.