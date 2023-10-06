«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.0 комментариев
Саркози предъявили новые обвинения по делу о предвыборной кампании 2007 года
Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявили новые обвинения в рамках дела о финансировании предвыборной кампании 2007 года, сообщил канал BFMTV.
По данным СМИ, политика подозревают в «сокрытии информации о подчиненном положении свидетеля» и «преступном сговоре», передает ТАСС.
Ранее Саркози было предъявлено обвинение по делу о предполагаемом финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году.