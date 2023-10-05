Пассажир летевшего из Бангкока в Москву самолета воткнул вилку в соседа

В Госдуму внесен проект об уточнении положений закона о выборах президента России

В закон о выборах президента внесены поправки с целью повышения доступности голосования

Tекст: Ольга Никитина

Крашенинников сообщил, что это «точечная донастройка системы, которая была необходима». Парламентарий пояснил, что по действующему избирательному законодательству выборы президента России должны состояться в середине марта 2024 года, а окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации в декабре 2023 года, передает ТАСС.

Законопроект, как объяснил Крашенинников, не предусматривает никаких радикальных изменений в избирательном законодательстве. Положения проекта повторяют уже ранее внесенные изменения в законы о гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме и о выборах депутатов Госдумы, сказал он.

Так, планируется уточнить положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Ее могут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей. При этом сохранение конфиденциальности персональных данных в списках избирателей и иных документах будет обязательным, сказал глава комитета нижней палаты парламента.

Кроме того, закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме.

«Законопроектом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта России, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента России», – добавил Крашенинников.

Глава комитета Госдумы отметил, что законопроектом также предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции (в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей).

«На заседания избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора. Также законопроектом уточняются полномочия доверенных лиц кандидатов и закрепляется норма о том, что указанные полномочия прекращаются по истечении агитационного периода», – добавил парламентарий.

Законопроект внесен председателями комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, а также группой депутатов и сенаторов.