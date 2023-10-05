Эксперты назвали ключевые качества современного российского учителя

Эксперты обсудили задачи педагогов в подготовке будущих поколений россиян

«Порядка 90% россиян при ответе на открытый вопрос о тех чувствах, с которыми они вспоминают учителей, продекларировали разные положительные чувства: благодарность, доброта, тепло, душевность. Это свидетельствует о высоком статусе учителя, отражает реальное отношение к учителям», – рассказал Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ.

По его словам, некоторые респонденты называли сразу несколько характеристик, поэтому в сумме социологи получили больше 100% положительных ответов. Люди, отмечает Мамонов, «воспринимают учительский труд как призвание, а учителя – не как человека, который предоставляет услуги», – подчеркнул социолог.

Что касается качеств, которыми должен обладать учитель, то они следующие: любовь к детям, доброжелательность, забота. «Но самыми востребованными стали профессиональные качества: терпеливость и стрессоустойчивость, компетентность, грамотность», – пояснил он.

«Сегодня учителя находятся вровень в группе наставников: преподаватель/учитель и родитель. Порядка трети заявляют о том, что для них наставник – педагог. И примерно столько же говорят о том, что функцию наставника выполняют родители. Статус учителя сегодня необычайно высок, результаты политики видны. 35% положительно оценивают ситуацию в образовательных учреждениях», – подытожил Мамонов.

Эксперты также отмечают, что профессия педагога напрямую связана с будущим России и тем путем развития, который выбрала страна. В этом контексте учитель становится «инженером человеческих душ, который готовит будущее поколение», сказал Арсений Майоров, кандидат политических наук, доцент факультета политологии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых».

«Можно говорить о том, что с таким подходом наше образование находится на конкурентных и даже лидирующих мировых позициях. У нас растут показатели, например, связанные с количественной оценкой знаний. Это видно по числу медалистов на международных олимпиадах. Только в этом году у наших школьников в зачете 31 медаль в международных первенствах. Из них 25 золотых! И ведь год еще не закончился», – указал Майоров.

При этом государство уделяет особое внимание вопросам образования и воспитания. В последние годы реализуется большой комплекс соответствующих действий, напомнила Любовь Глебова, первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Координационного совета Российского общества «Знание».

«Педагог – это не только тот человек, который выходит к доске. Самый главный вызов для педагогической системы – скорость изменений, которые сегодня происходят. Скорость изменения как вызов времени не требует доказательств: цифровая среда дала нам совершенно другое представление об этой скорости», – напомнила парламентарий.

«Поэтому учитель – навигатор, он должен помочь человеку разобраться со всем потоком информации.

Важно и то, что воспитательная функция не просто вернулась в школу, а стала превалирующей в части работы с информацией и при формировании отношений. И когда мы говорим «учитель», мы имеем в виду педагога с большой буквы», – подчеркнула Глебова.

Многое сделано и для восстановления престижа профессии учителя. Об этом свидетельствует не только приток абитуриентов в профильные вузы, но и разработка законопроекта о статусе учителя, сказал Александр Калягин, замдиректора Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения РФ.

«Кроме того, мы формируем единое образовательное пространство. Неважно, в какой школе ребенок получает образование, важно, чтобы он получал его на высоком уровне. Сегодня, например, развиваются технологические кванториумы. Там используется высокое технологическое оборудование, которое позволяет больше заинтересовать учеников в предмете, в той профессии, которые они выберут в дальнейшем», – пояснил Калягин.

Эксперты также выделили двух «заказчиков», которым готовит специалистов система образования: это государство и общество. «Государство ставит задачей сформировать человеческий капитал и воспитать гражданина. И для государства система образования – та среда, где такие люди растут», – пояснила Наталья Кравченко, председатель Комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Российской Федерации, член Общественного совета при Министерстве просвещения РФ.

«Второй заказчик – это общество, родитель, для которого возникает такой важный момент, как счастье. Мы все хотим, чтобы дети могли состояться как личности, состояться в профессии и быть счастливыми», – добавила она.

Кроме того, дети многое «считывают через своих педагогов».

«Важно, насколько учитель способен занять позицию ученика и исследовать мир, который очень быстро меняется». «Невозможно один раз выучиться на учителя и нести пользу. Это бесконечный процесс саморазвития. Да, отрасль консервативна, но нужно искать способы двигаться в унисон с событиями, которые происходят вокруг», – полагает Кравченко.

При этом развитие педагогики невозможно без того колоссального опыта, который сформировался за последние несколько столетий. «Этот опыт является базой, на которой происходит развитие нынешних педагогов», – считает Владимир Шаповалов, председатель Совета по профессиональному образованию Российской ассоциации политической науки, кандидат исторических наук.

За тысячелетнюю историю создана уникальная система образования. Становление профессии учителя связано с Крещением Руси и распространением письменности, культуры, научных знаний. Именно тогда закладываются основы педагогической мысли. Настоящий переворот произошел в XVIII веке: введен гражданский алфавит, создаются регулярные школы для обучения гражданских и военных чинов. Важно отметить Земскую реформу 1864 года, когда тысячи выпускников российских университетов отправились в народ нести знания.

«Распад Советского Союза и последовавшие реформы стали испытанием для отечественной системы образования, которая реформировалось по лекалам западной системы, ориентированной на «индивидуальные траектории обучения, становление успешной личности, грамотного потребителя», – добавил историк.

Поэтому сейчас российская школа восстанавливает свои позиции и возвращается к традиционным ценностям. «Педагогическое образование» вошло в тройку лидирующих направлений обучения. Восстановлена воспитательная функция школы. И это чрезвычайно важно», – полагает Шаповалов.

Интересно и то, как все перечисленные новшества воспринимаются в учительской среде. По словам Бориса Лавринова, за последние 10 лет отношению к учителю заметно изменилось. Сам Лавринов 10 лет преподает в Университетской гимназии МГУ имени М. В. Ломоносова для одаренных детей.

«Ребята стали больше советоваться с педагогами относительно выбора дальнейшей образовательной траектории. Это значит, что наш, учительский социальный статус вырос. К нашему мнению хотят прислушиваться ученики, мы для них авторитетны и значимы. Им интересен и тот контент, который мы создаем», – добавил учитель.

Он также отметил, что в деятельности учителя появилось новое направление: это не просто «разговоры о ценности семьи и Родины, но и разговоры о том, что мы должны воплощать и нести эти ценности другим». «Это, к слову, относится и к культуре поведения в социальных сетях. Учитель не должен бояться виртуального мира, ему нужно в него идти», – подытожил Лавринов.