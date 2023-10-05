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    Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол протискивается в Европу

    Осталось только увидеть, что УЕФА не испугается собственных инициатив и западный мир хотя бы немного начнет вспоминать о принципе «спорт вне политики». Цель близка, но до нее еще надо дожить.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Какая символика СВО нам нужна

    Символика СВО, как и символика Великой Отечественной, не была статичной, она развивалась с течением времени. Дискуссии на эту тему символического и смыслового наполнения возвращают нас к вопросу о том, насколько уместен ребрендинг исторических процессов.

    6 комментариев
    5 октября 2023, 19:19

    Эксперты назвали ключевые качества современного российского учителя

    Эксперты обсудили задачи педагогов в подготовке будущих поколений россиян

    Эксперты назвали ключевые качества современного российского учителя
    @ РИА Новости

    Профессия учителя вновь стала престижной. Об этом говорят как результаты опросов, так и сами педагоги. При этом бурное развитие информационной среды требует от учителей не только идти в ногу со временем, но и стать полноценными наставниками для учащихся. К такому выводу пришли социологи и отраслевые эксперты в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по теме «Образ учителя будущего в России».

    «Порядка 90% россиян при ответе на открытый вопрос о тех чувствах, с которыми они вспоминают учителей, продекларировали разные положительные чувства: благодарность, доброта, тепло, душевность. Это свидетельствует о высоком статусе учителя, отражает реальное отношение к учителям», – рассказал Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ.

    По его словам, некоторые респонденты называли сразу несколько характеристик, поэтому в сумме социологи получили больше 100% положительных ответов. Люди, отмечает Мамонов, «воспринимают учительский труд как призвание, а учителя – не как человека, который предоставляет услуги», – подчеркнул социолог.

    Что касается качеств, которыми должен обладать учитель, то они следующие: любовь к детям, доброжелательность, забота. «Но самыми востребованными стали профессиональные качества: терпеливость и стрессоустойчивость, компетентность, грамотность», – пояснил он.

    «Сегодня учителя находятся вровень в группе наставников: преподаватель/учитель и родитель. Порядка трети заявляют о том, что для них наставник – педагог. И примерно столько же говорят о том, что функцию наставника выполняют родители. Статус учителя сегодня необычайно высок, результаты политики видны. 35% положительно оценивают ситуацию в образовательных учреждениях», – подытожил Мамонов.

    Эксперты также отмечают, что профессия педагога напрямую связана с будущим России и тем путем развития, который выбрала страна. В этом контексте учитель становится «инженером человеческих душ, который готовит будущее поколение», сказал Арсений Майоров, кандидат политических наук, доцент факультета политологии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых».

    «Можно говорить о том, что с таким подходом наше образование находится на конкурентных и даже лидирующих мировых позициях. У нас растут показатели, например, связанные с количественной оценкой знаний. Это видно по числу медалистов на международных олимпиадах. Только в этом году у наших школьников в зачете 31 медаль в международных первенствах. Из них 25 золотых! И ведь год еще не закончился», – указал Майоров.

    При этом государство уделяет особое внимание вопросам образования и воспитания. В последние годы реализуется большой комплекс соответствующих действий, напомнила Любовь Глебова, первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Координационного совета Российского общества «Знание».

    «Педагог – это не только тот человек, который выходит к доске. Самый главный вызов для педагогической системы – скорость изменений, которые сегодня происходят. Скорость изменения как вызов времени не требует доказательств: цифровая среда дала нам совершенно другое представление об этой скорости», – напомнила парламентарий.

    «Поэтому учитель – навигатор, он должен помочь человеку разобраться со всем потоком информации.

    Важно и то, что воспитательная функция не просто вернулась в школу, а стала превалирующей в части работы с информацией и при формировании отношений. И когда мы говорим «учитель», мы имеем в виду педагога с большой буквы», – подчеркнула Глебова.

    Многое сделано и для восстановления престижа профессии учителя. Об этом свидетельствует не только приток абитуриентов в профильные вузы, но и разработка законопроекта о статусе учителя, сказал Александр Калягин, замдиректора Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения РФ.

    «Кроме того, мы формируем единое образовательное пространство. Неважно, в какой школе ребенок получает образование, важно, чтобы он получал его на высоком уровне. Сегодня, например, развиваются технологические кванториумы. Там используется высокое технологическое оборудование, которое позволяет больше заинтересовать учеников в предмете, в той профессии, которые они выберут в дальнейшем», – пояснил Калягин.

    Эксперты также выделили двух «заказчиков», которым готовит специалистов система образования: это государство и общество. «Государство ставит задачей сформировать человеческий капитал и воспитать гражданина. И для государства система образования – та среда, где такие люди растут», – пояснила Наталья Кравченко, председатель Комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Российской Федерации, член Общественного совета при Министерстве просвещения РФ.

    «Второй заказчик – это общество, родитель, для которого возникает такой важный момент, как счастье. Мы все хотим, чтобы дети могли состояться как личности, состояться в профессии и быть счастливыми», – добавила она.  

    Кроме того, дети многое «считывают через своих педагогов».

    «Важно, насколько учитель способен занять позицию ученика и исследовать мир, который очень быстро меняется». «Невозможно один раз выучиться на учителя и нести пользу. Это бесконечный процесс саморазвития. Да, отрасль консервативна, но нужно искать способы двигаться в унисон с событиями, которые происходят вокруг», – полагает Кравченко.

    При этом развитие педагогики невозможно без того колоссального опыта, который сформировался за последние несколько столетий. «Этот опыт является базой, на которой происходит развитие нынешних педагогов», – считает Владимир Шаповалов, председатель Совета по профессиональному образованию Российской ассоциации политической науки, кандидат исторических наук.

    За тысячелетнюю историю создана уникальная система образования. Становление профессии учителя связано с Крещением Руси и распространением письменности, культуры, научных знаний. Именно тогда закладываются основы педагогической мысли. Настоящий переворот произошел в XVIII веке: введен гражданский алфавит, создаются регулярные школы для обучения гражданских и военных чинов. Важно отметить Земскую реформу 1864 года, когда тысячи выпускников российских университетов отправились в народ нести знания.  

    «Распад Советского Союза и последовавшие реформы стали испытанием для отечественной системы образования, которая реформировалось по лекалам западной системы, ориентированной на «индивидуальные траектории обучения, становление успешной личности, грамотного потребителя», – добавил историк.

    Поэтому сейчас российская школа восстанавливает свои позиции и возвращается к традиционным ценностям. «Педагогическое образование» вошло в тройку лидирующих направлений обучения. Восстановлена воспитательная функция школы. И это чрезвычайно важно», – полагает Шаповалов.

    Интересно и то, как все перечисленные новшества воспринимаются в учительской среде. По словам Бориса Лавринова, за последние 10 лет отношению к учителю заметно изменилось. Сам Лавринов 10 лет преподает в Университетской гимназии МГУ имени М. В. Ломоносова для одаренных детей.

    «Ребята стали больше советоваться с педагогами относительно выбора дальнейшей образовательной траектории. Это значит, что наш, учительский социальный статус вырос. К нашему мнению хотят прислушиваться ученики, мы для них авторитетны и значимы. Им интересен и тот контент, который мы создаем», – добавил учитель.

    Он также отметил, что в деятельности учителя появилось новое направление: это не просто «разговоры о ценности семьи и Родины, но и разговоры о том, что мы должны воплощать и нести эти ценности другим». «Это, к слову, относится и к культуре поведения в социальных сетях. Учитель не должен бояться виртуального мира, ему нужно в него идти», – подытожил Лавринов.

    5 октября 2023, 10:20
    В Польше рассказали о плане мести Запада за потерю контроля над Украиной

    Mysl Polska: Запад не собирается оставлять на территории Украины даже выжженной земли

    В Польше рассказали о плане мести Запада за потерю контроля над Украиной
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    При потере контроля над Украиной западные страны скорее превратят ее в выжженную землю, сообщает обозреватель Mysl Polska Конрад Ренкас.

    По его словам, предвидя потерю контроля над Киевом, представители Запада постараются не оставить на территории Украины даже выжженной земли, передает РИА «Новости».

    Ренкас отметил, что, пугая Киев Россией и голодом, страны Запада стремятся таким образом скрыть аферу по отношению к Украины в виде обречения ее на полное опустынивание.

    По словам автора заметки, зерновой шантаж также нужен для приумножения прибыли заинтересованных в продлении конфликта сторон.

    Ранее американские СМИ писали, что единый фронт Запада на украинском направлении дает все больше трещин, однако у Киева нет иного выбора, кроме как улыбаться и терпеть.

    Коментарии (31)
    5 октября 2023, 10:48
    Абхазия анонсировала размещение кораблей ВМФ России

    Бжания: В Абхазии, в Очамчирской бухте, будет постоянно базироваться ВМФ России

    Абхазия анонсировала размещение кораблей ВМФ России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пункт постоянного базирования кораблей российского Военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано, об этом заявил президент республики Аслан Бжания.

    По его словам, подписано соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота, передает РИА «Новости».

    По его словам, это повысит обороноспособность как России, так и Абхазии. Бжания добавил, что в области военного сотрудничества «сделано уже очень многое», но странам предстоит «сделать тоже очень много шагов».

    На протяжении 2000-х годов Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года базу передали России, сейчас там находятся сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ.

    Напомним, что вопрос о создании пункта базирования кораблей Черноморского флота в Абхазии рассматривался на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне, прошедшем в закрытом режиме 13 ноября 2008 года.

    Коментарии (16)
    4 октября 2023, 21:15
    Пушков назвал немаловажным моментом слова Клинтон о встающих на сторону Путина американцах
    Пушков назвал немаловажным моментом слова Клинтон о встающих на сторону Путина американцах
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что в США «повторяют тезисы» президента России Владимира Путина, является сдвигом в американском общественном мнении, считает российский сенатор Алексей Пушков.

    «Признание с ее стороны, что в США люди встают на сторону России, – это немаловажный момент. Сдвиг в американском общественном мнении налицо. Причем сдвигается оно в сторону Трампа и кандидатов-республиканцев, критикующих политику Байдена. Кстати, в 2016-м Клинтон так и не поняла, почему проиграла Трампу. Судя по всему, не понимает до сих пор», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    «Хиллари Клинтон не понимает, почему «американцы встают на сторону Путина». Хиллари Клинтон также не понимает, за что ее ненавидит пол-Америки. И почему она и ей подобные уже утомили страну бесконечными агрессиями и участием в войнах – в Ираке, Ливии, Афганистане... И во имя чего американцы должны выкидывать деньги в бездонный колодец, в который превратилась Украина. И что способна дать Украина Америке, кроме конфликта с Россией, чреватого большой войной», – добавил сенатор

    Ранее Хиллари Клинтон в интервью Джоффу Беннетту заявила, что не понимает, почему американцы повторяют российские тезисы и говорят о том, что США не должны поддерживать Украину.

    Коментарии (10)
    4 октября 2023, 19:38
    Профессор РАН объяснил значимость открытия Нобелевского лауреата – 2023 россиянина Екимова

    Профессор РАН Оганов объяснил суть открытия квантовых точек российским ученым Алексеем Екимовым

    Профессор РАН объяснил значимость открытия Нобелевского лауреата – 2023 россиянина Екимова
    @ nexdot.fr

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Получивший в 2023 году Нобелевскую премию по химии россиянин Алексей Екимов сделал все свои значимые открытия в СССР, его научная карьера завершилась в 1998 году, когда он принял решение переехать в США, заявил газете ВЗГЛЯД химик, кристаллограф, профессор Сколтеха, профессор РАН, член Европейской академии Артем Оганов.

    Нобелевский комитет Королевской академии наук присвоил Нобелевскую премию по химии 2023 года россиянину Алексею Екимову, а также американцам Луису Брюсу и Мунги Бавенди за фундаментальные открытия в нанотехнологиях. Уточняется, что ученым Екимову и Брюсу по отдельности удалось создать квантовые точки, а Бавенди совершил революцию в химическом производстве.

    «Квантовые точки – это наноразмерные кристаллы. И свойства такого рода наноразмерных кристаллов сильно зависят от их размера. Таким образом, мы получаем возможность контролировать свойства и получать материал с нужными нам свойствами, меняя не состав, не кристаллическую структуру, а размер частиц», – говорит Оганов.

    Он объясняет, что это своего рода новое измерение, которое химики могут использовать для получения материалов с нужными им свойствами. Например, такое вещество, как селенит кадмия, которое имеет привычные для специалистов свойства полупроводника с определенными параметрами электронной структуры, может быть превращен в вещество со значительно отличающимися свойствами путем создания его наноразмерных кристаллов (квантовых точек). То же самое можно сделать и с любым другим веществом.

    «Квантовые точки используются достаточно широко. Можно вспомнить, например, QLED-телевизоры, которые работают на технологии квантовых точек, ферромагнитные жидкости (сильно поляризующаяся в присутствии магнитного поля жидкость). Можно вспомнить окрашенные стекла, которыми пользовались и во времена Римской империи, и в Средние века, с той только разницей, что люди в те времена не понимали, что цвет стекла связан с присутствием наночастиц или, как можно еще сказать, квантовых точек», – делится профессор. Он напомнил и про знаменитый артефакт из древнего Рима – чашу Ликурга, сделанную из стекла, которое на просвет имеет красную окраску, а при рассеянном свете – зеленую. Связано это с присутствием в составе стекла наночастиц золота и серебра диаметром порядка десяти нанометров.

    Квантовые точки, добавляет Оганов, стали достаточно распространенным направлением исследований. Это не только предмет фундаментального интереса, но и источник целого ряда реально уже работающих технологий.

    «В этом году один из нобелевских лауреатов – это российский ученый Алексей Екимов, который сделал все свои значимые работы еще в Советском Союзе. Конкретно данные исследования он проводил в семидесятые годы, последние его научные статьи датируются 1998 годом. У него еще была пара каких-то малозначимых публикаций в 2005 году. Но, по сути, его научная карьера завершилась в 1998 году, когда он принял решение переехать в США, где работал в компании Nanocrystals Technology Inc, которая на сегодняшний день уже не существует. В наше удивительное с исторической и политической точки зрения время премию дали россиянину, сделавшему открытия в СССР, но проживающему не в России», – заметил Оганов.

    Напомним, в 2022 году Нобелевская премия в области химии была присуждена американцам Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу за инструменты для создания молекул. Научный руководитель РХТУ им. Д.И. Менделеева, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор химических наук, профессор РАН Александр Мажуга в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что 2022 году премия была впервые за долгие годы присуждена за классическую химию.

    Коментарии (19)
    5 октября 2023, 11:09
    Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО

    Шойгу: Сформировано девять резервных полков, которые пополняются контрактниками

    Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В составе Вооруженных сил (ВС) России для группировок в зоне спецоперации сформированы девять резервных полков, которые пополняются контрактниками, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    Министр по итогам совещания с командующими группировок в штабе Объединенной группировки российских войск сообщил, что соответствующее решение было принято Генеральным штабом. «У нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение», – приводятся слова Шойгу в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

    Шойгу сообщил, что за последнее время набрано 38 тыс. добровольцев для участия в спецоперации. По его словам, эти люди отличаются высокой мотивацией, они готовы к выполнению боевых задач, некоторые из них уже обладают боевым опытом. Многие добровольцы, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй и третий раз, сообщил министр.

    Также министр обороны отметил работу российских регионов и их руководства. В частности, Шойгу упомянул, что глава Якутии Айсен Николаев лично занимается вопросами по набору добровольцев. По его словам, в регионе сформирован отряд добровольцев, который уже обрел боевую славу.

    По словам Шойгу, все российские офицеры-инструкторы, ведущие доподготовку на всех сформированных в рамках спецоперации направлениях, имеют боевой опыт.

    Ранее сообщалось, что Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа.

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    5 октября 2023, 13:31
    ЕС отказался компенсировать Украине приостановленную США помощь

    Боррель: ЕС не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США

    ЕС отказался компенсировать Украине приостановленную США помощь
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский союз не может компенсировать Украине помощь, оказание которой приостановила американская сторона, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    «Конечно, Европа не может заменить США», – сказал Боррель по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания). При этом он отметил, что ЕС может «сделать больше» для Украины, однако в этом вопросе политик считает вклад с американской стороны «незаменимым».

    Боррель от своего имени и от имени украинцев выразил надежду, что США будут искать возможность пересмотреть принятые решения и вернуться к поддержке Украины, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».

    Коментарии (19)
    5 октября 2023, 10:45
    Глава Словакии решила приостановить помощь Киеву

    Президент Словакии Чапутова выступила против продления помощи Киеву после победы экс-премьера на выборах

    Глава Словакии решила приостановить помощь Киеву
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Словакии Зузана Чапутова выступила против продолжения предоставления Киеву пакета военпомощи после победы на парламентских выборах партии «Направление – социальная демократия» экс-премьера страны Роберта Фицо, сообщает издание Dennik.

    Уточняется, что президент Словакии выступила против продолжения оказания поддержки Киеву, так как она сочла необходимым уважать результаты голосования, передает ТАСС.

    Как подчеркнула Чапутова, игнорирование мнения победившей на выборах партии в данном вопросе «создаст неудачный прецедент на будущее».

    Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Немецкие СМИ писали ранее, что украинские политики испытывают отчаяние из-за низких темпов поставок западных вооружений для нужд ВСУ.

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    4 октября 2023, 20:57
    В Шведской академии наук отказались лишать российского ученого Нобелевской премии
    В Шведской академии наук отказались лишать российского ученого Нобелевской премии
    @ NielsDK/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Шведской академии наук отказались лишать российского ученого Нобелевской премии из-за его национальной принадлежности.

    Генсек академии Ханс Эллегрен отметил, что нужно «просто следовать процедуре определения наиболее важных открытий» и, в соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, номинировать достойных ученых, «независимо от национальности», передает Sputnik Беларусь в Telegram-канале.

    Напомним, россиянин Алексей Екимов, а также американцы Мунги Бавенди и Луиc Брюс стали лауреатами Нобелевской премии по химии 2023 года.

    Коментарии (5)
    4 октября 2023, 19:59
    Лидер немецкой АдГ попал в больницу после инцидента на предвыборном митинге
    Лидер немецкой АдГ попал в больницу после инцидента на предвыборном митинге
    @ Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хруппалу доставили в больницу после происшествия на предвыборном митинге, сообщает немецкая пресса.

    Инцидент произошел на митинге в Ингольштадте (федеральная земля Бавария) на юге Германии, передает ТАСС со ссылкой на Focus-online.

    По словам австрийского журналиста Геральда Гросса, Хрупалла внезапно почувствовал себя плохо и указал на двух молодых людей, которых впоследствии отправили на допрос в полицию, пишет газета Junge Freiheit, передают «Известия». По некоторым данным, на месте происшествия нашли шприц и иглу для него, отмечает газета.

    В штабе партии заявили агентству DPA, что это был «преступный инцидент», направленный против политика. Данные о его состоянии не приводятся, сообщается, что полиция проводит специальную операцию, подробности которой пока не известны.

    В воскресенье в Баварии и Гессене пройдут выборы в ландтаги (земельные парламенты), на которых, согласно последним опросам общественного мнения, АдГ может претендовать на второе место.

    Коментарии (13)
    5 октября 2023, 15:37
    Зеленский рассказал о настроениях в Киеве из-за снижения поддержки Украины со стороны США

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева, обозначив намерение обсудить данный вопрос на полях саммита Европейского политсообщества в испанской Гранаде.

    По его словам, в Киеве не переживают из-за риска снижения поддержки со стороны Вашингтона, принимая во внимание тяжелый предвыборный период для США и разные политические голоса, передает ТАСС.

    Тем не менее Зеленский заверил, что эти вопросы будут обсуждаться, а в Киеве серьезно настроены работать над этим вопросом.

    Кроме того, западным журналистам глава Украины рассказал о том, что Киев ожидает помощи западных стран к зиме, чтобы представители ЕС и США обеспечили Украине воздушный щит – передали допсредства ПВО, артиллерию и антидроновые системы.

    Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отправляющий десятки тысяч соотечественников на смерть и выпрашивающий у США миллиарды долларов Зеленский ведет себя отвратительно.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как киевский режим направил американскую «помощь» на теракты в России.

    Коментарии (7)
    5 октября 2023, 06:27
    Власти Украины назначили пожизненную стипендию отцу Зеленского

    Украинские власти назначили отцу Зеленского пожизненную стипендию за «выдающиеся заслуги в сфере высшего образования»

    Власти Украины назначили пожизненную стипендию отцу Зеленского
    @ Wiki

    Tекст: Антон Антонов

    Александру Зеленскому, отцу действующего украинского президента Владимира Зеленского, за «выдающиеся заслуги в сфере высшего образования» назначена пожизненная стипендия, говорится в распоряжении правительства Украины.

    Документ датирован 29 сентября. Стипендия назначена с 1 сентября 119 научно-педагогическим работникам, в том числе профессору Государственного университета экономики и технологий (Кривой Рог) Александру Зеленскому.

    На сайте университета сообщается, что Александр Зеленский – завкафедрой информатики и прикладного программного обеспечения, доктор технических наук и профессор, передает ТАСС.

    Такие стипендии учреждены в конце 2020 года. Стипендия составляет три прожиточных минимума (прожиточный минимум в 2023 году на Украине – около 72 долларов), выдается ежемесячно даже после завершения работы в вузе.

    Коментарии (15)
    5 октября 2023, 15:21
    В Крыму нашли тело украинского диверсанта

    Аксенов сообщил о найденном теле украинского диверсанта в Крыму

    В Крыму нашли тело украинского диверсанта
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рядом с местом высадки украинских боевиков в Крыму нашли тело одного из диверсантов, сообщил руководитель региона Сергей Аксенов в четверг.

    Мужчина был облачен в экипировку, его тело обнаружили в пяти километрах от места высадки основной диверсионной группы, сообщил Аксенов в эфире «Крым 24», передает ТАСС.

    Глава Крыма предположил, что вскоре могут быть найдены и другие тела диверсантов. По его словам, попавшему в плен члену группы 46 лет, вероятно, это офицер разведки.

    Напомним, самолеты ВКС России в ночь на среду в северо-западной части акватории Черного моря пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ. Один из участников украинской ДРГ попал в плен, он заявил, что группа планировала снять видео и фото на фоне украинского флага в Крыму.

    Коментарии (14)
    4 октября 2023, 20:24
    Полиция Финляндии устроила проверку в бывшем генконсульстве России
    Полиция Финляндии устроила проверку в бывшем генконсульстве России
    @ IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В здании бывшего генконсульства России в финском городе Турку полиция устроила неожиданную проверку, сообщила местная телерадиокомпания Yle.

    Телеканал сообщает, что полиция проконтролировала, чтобы в здании ничего не осталось. В свою очередь компания Senaatin kiinteistot, управляющая зданием, произошедшее назвала «обычной проверкой безопасности», передают «Известия».

    После проверки полиции объект недвижимости будет подвергнут санитарной обработке и аудиту сотрудников управляющей компании.

    Ранее визовый центр VFS в Петербурге прекратил прием заявлений на финские визы. Напомним, Россия отозвала согласие на деятельность генерального консульства Финляндии в Петербурге с 1 октября.

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    5 октября 2023, 03:17
    Масштабный сбой в работе техники Xiaomi произошел в России

    Российские пользователи пожаловались на масштабный сбой в работе техники Xiaomi

    Tекст: Антон Антонов

    В работе сайта Xiaomi, а также в работе техники китайской компании в России произошел масштабный сбой, сообщили пользователи.

    На сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Казани, Перми, Уфы и Краснодара, передает РИА «Новости» со ссылкой на Downradar.

    Проблемы возникли, в частности, с умными пылесосами и другими устройствами, они не могли подключиться к Wi-Fi, с работой приложения Mi Home для управления девайсами умного дома, а также с доменом account.xiaomi.com. Представители Xiaomi в соцсетях признали наличие проблем, передает ТАСС.

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    5 октября 2023, 09:53
    В Госдуму внесен проект об уточнении положений закона о выборах президента России

    В закон о выборах президента внесены поправки с целью повышения доступности голосования

    В Госдуму внесен проект об уточнении положений закона о выборах президента России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    На рассмотрение Госдумы внесены поправки в закон о выборах президента России, которые синхронизируют изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти, сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

    Крашенинников сообщил, что это «точечная донастройка системы, которая была необходима». Парламентарий пояснил, что по действующему избирательному законодательству выборы президента России должны состояться в середине марта 2024 года, а окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации в декабре 2023 года, передает ТАСС.

    Законопроект, как объяснил Крашенинников, не предусматривает никаких радикальных изменений в избирательном законодательстве. Положения проекта повторяют уже ранее внесенные изменения в законы о гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме и о выборах депутатов Госдумы, сказал он.

    Так, планируется уточнить положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Ее могут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей. При этом сохранение конфиденциальности персональных данных в списках избирателей и иных документах будет обязательным, сказал глава комитета нижней палаты парламента.

    Кроме того, закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме.

    «Законопроектом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта России, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента России», – добавил Крашенинников.

    Глава комитета Госдумы отметил, что законопроектом также предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции (в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей).

    «На заседания избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора. Также законопроектом уточняются полномочия доверенных лиц кандидатов и закрепляется норма о том, что указанные полномочия прекращаются по истечении агитационного периода», – добавил парламентарий.

    Законопроект внесен председателями комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, а также группой депутатов и сенаторов.

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