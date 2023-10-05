Символика СВО, как и символика Великой Отечественной, не была статичной, она развивалась с течением времени. Дискуссии на эту тему символического и смыслового наполнения возвращают нас к вопросу о том, насколько уместен ребрендинг исторических процессов.2 комментария
ФСБ задержала россиянина за передачу Киеву данных о передвижении военной техники
ФСБ задержала жителя Гусь-Хрустального Владимирской области, который за деньги передавал украинским спецслужбам данные о передвижении российской военной техники, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
В ЦОС ФСБ сообщили, что факт получения россиянином денежных средств подтверждается распиской и фотоотчетом. В обмен он должен был предоставить сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области, передает ТАСС.
Мужчина, по данным ФСБ, в инициативном порядке пытался связаться с представителями иностранных государств, в том числе Украины, для получения вознаграждения за действия, которые наносят ущерб России. Его переписка задокументирована, указано в сообщении.
В отношении задержанного завели уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее ФСБ сообщила, что жителя Южно-Сахалинска задержали и заключили под стражу за сотрудничество со спецслужбами Украины.