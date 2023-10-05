ФСБ задержала россиянина за передачу Киеву данных о передвижении военной техники

Tекст: Ольга Никитина

В ЦОС ФСБ сообщили, что факт получения россиянином денежных средств подтверждается распиской и фотоотчетом. В обмен он должен был предоставить сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области, передает ТАСС.

Мужчина, по данным ФСБ, в инициативном порядке пытался связаться с представителями иностранных государств, в том числе Украины, для получения вознаграждения за действия, которые наносят ущерб России. Его переписка задокументирована, указано в сообщении.

В отношении задержанного завели уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее ФСБ сообщила, что жителя Южно-Сахалинска задержали и заключили под стражу за сотрудничество со спецслужбами Украины.