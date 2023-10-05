Кевина Спейси экстренно госпитализировали в Самарканде

Американского актера Кевина Спейси госпитализировали с подозрением на инфаркт в Самарканде

Tекст: Антон Антонов

Спейси на церемонии закрытия фестиваля в Самарканде сообщил, что провел полдня в медицинском центре. Он рассказал, что у него «примерно на восемь секунд» онемела левая рука, поэтому ему «сделали МРТ». В итоге «все оказалось в полном порядке». «Этот случай заставил меня задуматься над тем, насколько хрупка жизнь человека, жизнь каждого из нас», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Sun.

Издание пишет, что Спейси «экстренно госпитализировали из-за опасений по поводу сердечного приступа», передает РИА «Новости».

Находясь за день до случившегося в Ташкенте, Спейси заявил о возвращении в кинематограф. Он сказал, что его «лучшие роли еще впереди».

В июле жюри присяжных коронного суда лондонского района Сазерк признало Спейси невиновным по делу о сексуальном насилии по всем пунктам обвинения. В октябре 2022 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке также признало Спейси невиновным. При этом в сентябре 2023 года стало известно, что Спейси вновь обвиняют в сексуальных домогательствах.