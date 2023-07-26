Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.9 комментариев
Актера Кевина Спейси признали невиновным в сексуальных домогательствах
Жюри присяжных в Лондоне признало невиновным актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах
Жюри присяжных коронного суда лондонского района Сазерк признало невиновным актера Кевина Спейси по делу о сексуальном насилии по всем пунктам обвинения, сообщает телеканал Sky News.
Мужчину обвиняли в преступлениях по девяти эпизодам, речь идет о насильственных действиях сексуального характера и непристойном поведении в отношении четырех мужчин в период с 2004 по 2013 год, передает ТАСС.
В жюри входили девять мужчин и три женщины, решение было вынесено 24 июля. Актер расплакался, услышав решение суда, передает агентство Reuters. С 2004 по 2015 год он был художественным руководителем лондонского театра «Олд вик», в труппе которого были выдвинуты обвинения.
Спейси является двукратным обладателем премии «Оскар».