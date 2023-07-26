Актера Кевина Спейси признали невиновным в сексуальных домогательствах

  • Россия отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке
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    Дело о коррупции Байденов превратилось в цирк
    Названо самое опасное российское оружие для ВСУ
    Опубликована записка Жириновского о виновниках развала авиапрома РФ в 1990-е
    ВС России уничтожили 22 танка ВСУ на Ореховском направлении
    ВС России прошли вглубь обороны ВСУ на Краснолиманском направлении
    Кремль назвал причину сокращения числа участников саммита Россия – Африка
    Стилист: Школьная форма не должна копировать офисные костюмы взрослых
    Поставки китайских легковых автомобилей в Россию выросли на 543%
    Мятежники в Нигере отказались освобождать президента страны
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Африке идет борьба за будущее человечества

    Не обидится ли на нас Африка за разрыв зерновой сделки? Не обернется ли неизбежный рост цен на зерно страданиями и смертями бедняков? Не обидится, не обернется – следует из новой статьи Владимира Путина.

    2 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Идея лишения гражданства по рождению дает повод для новых вопросов

    Нужно ли иметь некий «моральный кодекс» для того, чтобы гражданин не указывал другому гражданину на особенности получения его статуса, и стоит ли признать наличие особых условий на какое-то время для снижения понятного, но неприятного излишнего энтузиазма неофитов?

    4 комментария
    Новости
    18:33Стилист: Школьная форма не должна копировать офисные костюмы взрослых

    Школьная одежда не должна делать из маленького мальчика взрослого, не выросшего дядю, сказал газете ВЗГЛЯД стилист и телеведущий Владислав Лисовец, комментируя планы Роскачества представить новый стандарт школьной формы.

    18:31Газете ВЗГЛЯД исполнилось 18 лет

    В июле 2005 года в интернете появилось новое СМИ – Деловая газета ВЗГЛЯД.

    18:28Чернышенко назвал МОК организацией, где процветает «монополия избранных наций»

    Международный олимпийский комитет (МОК) стал структурой, в которой процветает «монополия избранных наций», заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    18:19Актера Кевина Спейси признали невиновным в сексуальных домогательствах

    Жюри присяжных коронного суда лондонского района Сазерк признало невиновным актера Кевина Спейси по делу о сексуальном насилии по всем пунктам обвинения, сообщает телеканал Sky News.

    18:12Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для учителей

    Президент России Владимир Путин поручил правительству представить до 1 ноября предложения о дополнительных мерах социальной поддержки школьных учителей, в том числе о предоставлении им льготной ипотеки.

    18:04Песков: Руководство Молдавии рубит все канаты

    В Молдавии русофобия не находит отклика среди людей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Кишинева сократить численность российской дипмиссии.

    17:56Россия отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке

    Россия отказалась от выступления на Совбезе ООН по зерновой сделке, так как председательство Британии заблокировало выступление докладчика епископа Гедеона по ситуации вокруг канонической УПЦ, заявил первый заместитель российского постпреда при Организации Дмитрий Полянский.

    17:48Росатом разработал многофункциональный комплекс для городской безопасности

    Новый многофункциональный цифровой комплекс для мониторинга обстановки и обеспечения городской безопасности разработали специалисты Росатома.

    17:39В России появилась авиастроительная корпорация «Яковлев»

    Авиастроительная корпорация «Иркут» получила название «Яковлев», сообщили в компании.

    17:31Поставки китайских легковых автомобилей в Россию выросли на 543%

    Экспорт легковых автомобилей и грузовиков из КНР в Россию в первой половине 2023 года вырос до 4,6 млрд и 1,7 млрд соответственно. Доля Китая в российском импорте автомобилей превысила 70%, сообщили СМИ.

    17:23Консульство: У Астаны нет оснований для экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США

    Российское генконсульство в Алма-Ате ожидает, что сотрудник F.A.C.C.T. российский гражданин Никита Кислицин вернется в ближайшее время на родину.

    17:15Опубликована записка Жириновского о виновниках развала авиапрома РФ в 1990-е

    Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в своей записке писал, что США активно саботировали российскую авиапромышленность в 1990-е годы, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

    17:07Путин сообщил о подготовке ряда соглашений с Эфиопией

    Россия и Эфиопия готовы к заключению целого ряда двусторонних документов, в том числе в сфере использования атомной энергии, заявил президент России Владимир Путин на переговорах в Санкт-Петербурге с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом.

    16:59Мятежники в Нигере отказались освобождать президента страны

    Мятежники в Нигере отказались освобождать президента страны, армия выдвинула им ультиматум, сообщает агентство France Pres со ссылкой на источник.

    16:51Путин начал мероприятия в Петербурге со встречи с премьером Эфиопии

    Президент Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед начали переговоры в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходит в Константиновском дворце в Стрельне.

    26 июля 2023, 18:19

    Актера Кевина Спейси признали невиновным в сексуальных домогательствах

    Жюри присяжных в Лондоне признало невиновным актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах

    Актера Кевина Спейси признали невиновным в сексуальных домогательствах
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Жюри присяжных коронного суда лондонского района Сазерк признало невиновным актера Кевина Спейси по делу о сексуальном насилии по всем пунктам обвинения, сообщает телеканал Sky News.

    Мужчину обвиняли в преступлениях по девяти эпизодам, речь идет о насильственных действиях сексуального характера и непристойном поведении в отношении четырех мужчин в период с 2004 по 2013 год, передает ТАСС.

    В жюри входили девять мужчин и три женщины, решение было вынесено 24 июля. Актер расплакался, услышав решение суда, передает агентство Reuters. С 2004 по 2015 год он был художественным руководителем лондонского театра «Олд вик», в труппе которого были выдвинуты обвинения.

    Спейси является двукратным обладателем премии «Оскар».

    25 июля 2023, 21:35
    Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине

    Обменянный на летчика Ярошенко американец Тревор Рид получил ранение в боях на Украине

    Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Госдепартамент Соединенных Штатов знает о ранении на Украине американца Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, сообщил представитель внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Это ранение Рид получил в ходе боевых действий.

    Американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид после возвращения в США по обмену из России, где отбывал наказание за нападение на полицейских, самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в Пентагоне «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.

    Патель заявил, что Госдепартамент Соединенных Штатов в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации, передает РИА «Новости».

    Патель пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.

    О степени тяжести полученных Ридом ранений не сообщается. По одной из версий, он сейчас проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN, в свою очередь, сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию.

    Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на 9 лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

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    26 июля 2023, 07:29
    В США испугались последствий участия Рида в боях на Украине

    CNN: США обеспокоены, что действия Рида на Украине навредят обмену заключенными из России

    В США испугались последствий участия Рида в боях на Украине
    @ кадр RT

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская сторона опасается, что участие бывшего морпеха Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными, сообщают СМИ США.

    Источник телеканала CNN в администрации США сообщил, что американскую сторону, в частности, беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана.

    Чиновник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана, передает РИА «Новости».

    Госдепартамент США ранее подтвердил, что Рид был ранен в боях на Украине.

    Напомним, в апреле 2022 года американца Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

    Коментарии (18)
    26 июля 2023, 12:25
    Стало известно об обострении ситуации на фронте в Запорожской области

    Врио губернатора Запорожской области Балицкий сообщил о попытках ВСУ прорвать оборону в регионе

    Стало известно об обострении ситуации на фронте в Запорожской области
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки предприняли 36 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    Балицкий добавил в Telegram, что обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, поскольку украинские военные с утра пытаются прорвать российскую оборону. В то же время врио губернатора уточнил, что российские войска дают жесткий отпор противнику, который несет значительные потери.

    Ранее Балицкий сообщил, что украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.

    Коментарии (0)
    26 июля 2023, 07:55
    В Китае предупредили Украину о «кошмарном» решении США

    CGTN: Поставка американских кассетных боеприпасов станет для ВСУ ночным кошмаром

    В Китае предупредили Украину о «кошмарном» решении США
    @ UK Ministry of Defence/ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Вашингтона поставить Украине кассетные боеприпасы выпустило «дьявола из ящика Пандоры», пишут китайские СМИ.

    Обозреватель Синь Пин в статье на портале CGTN пишет, что использование такого опасного вида оружия будет преследовать украинских граждан еще долгие годы и станет для них «ночным кошмаром». Американских политиков, подчеркнул автор публикации, не волнуют жизни гражданского населения и мирное урегулирование конфликта.

    Синь Пин подчеркивает, что кассетные бомбы могут стать не последним дьяволом из ящика Пандоры. Поставки американского оружия приведут к нарастанию конфликта на Украине и еще больше отдалят эту страну от надежды на мир, передает РИА «Новости».

    Военно-промышленный комплекс США не позволит так легко закончить бои на Украине, заключил автор статьи.

    20 июля сообщалось, что Украина начала использовать поставленные США кассетные боеприпасы.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

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    26 июля 2023, 06:47
    Британский наемник рассказал о перестрелке с российскими военными на Украине

    Times: Британский наемник после перестрелки с российскими военными на Украине был готов сдаться в плен

    Британский наемник рассказал о перестрелке с российскими военными на Украине
    @ Capt. Tobias Cukale/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Британский наемник Гарри Роу, воюющий на стороне украинских националистов, рассказал о перестрелке с российскими военными.

    Роу рассказал газете Times, что российские военные застигли врасплох часть разведывательной группы, состоящую из британских, американских и австралийских наемников. Все произошло на одном из островов на реке Днепр, передает РИА «Новости».

    Российские солдаты, по словам британца, бросили в дом, в котором укрывались «солдаты удачи», газовые и дымовые гранаты. Задыхаясь, наемники покидали помещение через крышу и отступали к побережью. Раненых доставляли в больницу на катерах. «Дымовые и газовые гранаты запороли им легкие», – отметил Роу.

    Один из британских наемников, как пишет Times, во время перестрелки свернулся калачиком и приготовился сдаться российским солдатам, в итоге его отправили домой.

    Ранее ирландский наемник Рис Брин с позывным «Рэмбо» рассказал, что решил покинуть Украину после того, как попал под обстрел российского танка Т-72.

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    26 июля 2023, 10:12
    В Госдуме предложили создать аналоги HIMARS и Storm Shadow

    Депутат Госдумы Шеремет предложил создать аналоги HIMARS и Storm Shadow для ударов по украинским войскам

    В Госдуме предложили создать аналоги HIMARS и Storm Shadow
    @ AFLO/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением создать аналоги западных ракет HIMARS и Storm Shadow для нанесения ударов по Вооруженным силам Украины.

    Шеремет рассказал о случаях захвата трофейных американских ракет HIMARS и англо-французских Storm Shadow. Он предложил российскому военно-промышленному комплексу «скопировать» эти ракеты, чтобы ударить ими по украинским войскам, передает РИА «Новости».

    Депутат подчеркнул, что у России высокий военный технологический потенциал и есть возможность создать аналоги западных ракет, чтобы добиться более высокой степени их нейтрализации.

    В начале июля российская армия получила в свои руки ценнейший трофей – франко-британскую ракету Storm Shadow, с помощью которой противник наносит удары по тыловым объектам с дальних дистанций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключаются особенности этой ракеты и как анализ ее «начинки» повлияет на тактику противодействия подобным комплексам.

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    26 июля 2023, 09:47
    На Западе сообщили об усилении позиций ВСУ под Кременной «уважаемыми бригадами»

    NYT: Опытные подразделения ВСУ направлены в район Кременной для укрепления линий обороны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев направляет опытные подразделения в район Кременной в ЛНР, чтобы укрепить оборонительные рубежи, пишет New York Times со ссылкой на украинских солдат.

    Как указывается в сообщении издания, по мере ужесточения боев на фронте от Кременной до Купянска украинское военное командование направило подразделения своих наиболее «уважаемых бригад», чтобы вернуть утраченные позиции и укрепить оборонительные рубежи, передает РИА «Новости».

    По словам командующего одним из подразделений в районе Александра, бои идут очень тяжело. Он вспомнил, как в январе участвовал в наступательной операции, в ходе которой ВСУ продвинулись к Кременной, но с тех пор украинцы лишились этих позиций, а сам Александр потерял часть легкого.

    Военный отметил, что из его роты, в которую на момент начала СВО входили 160 солдат, до сих пор сражаются только восемь человек. Другие были убиты, получили ранения или «просто устали».

    Ранее ВС России отбили пять атак ВСУ под Серебрянским лесничеством.

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    26 июля 2023, 12:34
    СК завел дело на публиковавшую фейки о ВС России украинскую журналистку Соколовскую
    СК завел дело на публиковавшую фейки о ВС России украинскую журналистку Соколовскую
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На украинскую журналистку Янину Соколовскую завели уголовное дело за распространение ложной информации о российской армии, сообщили в пресс-службе московского ГСУ СК.

    Соколовская обвиняется по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    По данным Telegram-канала Shot, Соколовская с марта по май 2022 года публиковала недостоверную информацию о действиях ВС России в отношении мирного населения Украины.

    Проводится расследование, в квартире Соколовской в Москве прошли обыски.

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    26 июля 2023, 15:19
    Российские войска отбили масштабную атаку ВСУ в Запорожской области

    Рогов: Силы России отбили атаку ВСУ в Запорожской области, уничтожено более 30 единиц техники

    Российские войска отбили масштабную атаку ВСУ в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения отразили начавшуюся утром атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, уничтожив около 30 единиц бронетехники противника, сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, атаку ВСУ отбили, противник временно вклинился в три точки нашей обороны, но в Работино зайти не смог, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что на 14.00 мск речь идет об уничтожении свыше 30 единиц бронетехники, две трети из них – это танки, при этом ВСУ наступали в две волны и бросили в атаку больше 100 единиц техники.

    По его словам, в данный момент на этом участке линии соприкосновения тишина, ВСУ откатились, наши их накрывают артиллерийским огнем – не дают провести эвакуацию.

    Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что ВСУ за прошедшие сутки предприняли 36 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

    Коментарии (7)
    26 июля 2023, 16:11
    Кремль назвал причину сокращения числа участников саммита Россия – Африка

    Песков: Число участников саммита Россия – Африка сократилось из-за графика некоторых лидеров

    Кремль назвал причину сокращения числа участников саммита Россия – Африка
    @ Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество участников саммита Россия – Африка сократилось из-за рабочего графика некоторых лидеров, при этом определенную роль в этом сыграло и давление Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Говоря о стартующем в четверг саммите Россия – Африка, представитель Кремля сказал: «Что касается сокращения количества глав государств, которые приехали туда, да, действительно, за последнее время это произошло», передает ТАСС. Песков добавил, что во многом это связано с рабочими планами глав государств.

    Он добавил также, что имеет место наглое вмешательство США, Франции, других государств через их диппредставительства в африканских странах и попытки оказать давление на руководство этих стран, с тем чтобы воспрепятствовать их активному участию в форуме.

    Ранее Нигер отказался от участия в саммите Россия – Африка.

    Коментарии (6)
    26 июля 2023, 05:32
    Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ под Купянском

    Минобороны: Российский Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении

    Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ под Купянском
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск «Запад» на Купянском направлении нанес два авиаудара по силам и средствам подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил руководитель пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

    Зыбинский уточнил, что Су-34 действовал в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка Купянского направления. Удары нанесены по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений украинских националистов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, на этом же направлении, в районе населенного пункта Стельмаховка, танки и гаубицы группировки войск «Запад» уничтожили до взвода живой силы ВСУ и бронеавтомобили Hummer.

    В районе Песчаного в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия уничтожила французскую самоходную артустановку «Цезарь» ВСУ. Кроме того, возле Крахмального уничтожен пункт боепитания.

    Накануне Минобороны сообщило, что поселок городского типа Сергеевка был освобожден российскими военными.

    Коментарии (6)
    26 июля 2023, 15:42
    ВС России уничтожили 22 танка ВСУ на Ореховском направлении

    ВС России отбили наступление трех батальонов с танками на Ореховском направлении

    ВС России уничтожили 22 танка ВСУ на Ореховском направлении
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные с утра в среду продолжили наступление на Ореховском направлении, в нем участвовали три батальона, усиленные танками, все атаки отбиты, сообщило Минобороны России.

    Атаки удалось отбить благодаря профессиональным действиям подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе боя были уничтожены 22 украинских танка, 10 БМП, одна боевая бронированная машина, ВСУ потеряли более 100 военнослужащих.

    До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВС России отразили начавшуюся утром атаку ВСУ у поселка Работино в Запорожской области.

    Коментарии (6)
    25 июля 2023, 22:34
    Спикер Палаты представителей США выступил за импичмент Байдена

    Спикер Палаты представителей США Маккарти поддержал идею импичмента Байдена

    Спикер Палаты представителей США выступил за импичмент Байдена
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Президенту США Джо Байдену необходимо вынести импичмент, чтобы провести расследование возможной причастности самого главы Белого дома и его сына Хантера Байдена к коррупционной деятельности, заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

    Маккарти подчеркнул, что «докопаться до истины» необходимо, а процедура импичмента является единственным способом, которым Конгресс может этого достичь, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что в результате члены Республиканской и Демократической партий получат всю информацию.

    Высокопоставленный конгрессмен отметил, что процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации в рамках расследования в отношении президента.

    Ранее американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Джо Байдена. В них прямо говорится, что Burisma предложила Хантеру Байдену место в совете директоров, чтобы тот «через своего папу защищал нас от всякого рода проблем». Конгресс запросил эти документы. ФБР подтвердило их существование. При этом документы так и не были предоставлены в Палату представителей.

    Сообщалось, что сумма предполагаемой взятки семье Байдена могла составить до 30 млн долларов.

    Коментарии (14)
    26 июля 2023, 03:17
    В Белом доме объяснили агрессивность собаки Байденов

    Карин Жан-Пьер объяснила агрессивность собаки Байденов стрессом от пребывания в Белом доме

    В Белом доме объяснили агрессивность собаки Байденов
    @ Adam Schultz/White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Агрессивность собаки четы Байденов – овчарки по кличке Коммандер – вызвана стрессовой обстановкой в резиденции американских лидеров, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер назвала пребывание в Белом доме «уникальным и стрессовым» опытом для всех, включая семейного питомца Байденов, передает РИА «Новости».

    Каждый инцидент с участием овчарки, заверила она, расценивается как травма, полученная на рабочем месте.

    Президентская чета, добавила Жан-Пьер, старается сделать так, чтобы ситуация улучшилась для всех. Формируются новые правила обучения и выгула собаки, отметила она.

    Ранее овчарку Байдена обвинили в десяти нападениях на агентов Секретной службы.

    Байден поселился в Белом доме с двумя немецкими овчарками – пожилым Чемпом, скончавшимся в июне 2021 года, и молодым Мейджором. В декабре того же года Байден завел щенка по кличке Коммандер.

    Коментарии (16)
    26 июля 2023, 15:56
    ВС России прошли вглубь обороны ВСУ на Краснолиманском направлении
    ВС России прошли вглубь обороны ВСУ на Краснолиманском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские силы продвинулись на несколько километров на Краснолиманском направлении у поселка Сергеевка в ЛНР, сообщило министерство обороны России в среду.

    Продвижение здесь составило до трех километров по фронту и 2,7 километра вглубь обороны ВСУ, указало министерство в своем Telegram-канале.

    У поселков Червоная Диброва и Райгородка (ЛНР) и Серебрянского лесничества отражены четыре атаки ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике у населенных пунктов Нововодяное (ЛНР), Торское, Ямполовка и Григоровка (ДНР).

    На Донецком направлении отражены четыре атаки ВСУ у Белогоровки, Северного, Марьинки и Водяного (ДНР). Поражены подразделения ВСУ у поселков Богдановка, Спорное и Авдеевка (ДНР).

    У Дылеевки и Авдеевки (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. За сутки украинская сторона на этом направлении потеряла до 210 человек, семь боевых бронированных машин, две американские артиллерийские системы М777, три польских САУ Krab, орудия Д-20 и Д-30 и американскую гаубицу М119.

    У поселка Терны (ДНР) пресечена деятельность украинской ДРГ. У населенного пункта Новолюбовка (ЛНР) уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

    За сутки украинская сторона на этом направлении потеряла до 190 человек, пять боевых бронированных машин, гаубицы Д-20 и Д-30, три САУ «Гвоздика», и американскую станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку ВСУ в направлении поселка Никольское (Запорожская область).

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