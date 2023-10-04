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    Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.

    4 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Не признав Карабах, армяне сами загнали себя в ловушку

    Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.

    21 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговоры о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска» будут забыты

    Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.

    11 комментариев
    4 октября 2023, 17:09

    Путин сравнил систему мировых валют с финансовой пирамидой

    Tекст: Вера Басилая

    Распоряжающиеся мировыми валютами страны стоят во главе «финансовой пирамиды», что не соответствует интересам большинства, заявил президент России Владимир Путин в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

    «Я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, все-таки в конечном итоге мы придем к какому-то консенсусу. Не ограничимся только интересами стран, которые возглавляют, так скажем, эту финансовую пирамиду сегодня. Что, собственно, понятно, потому что это вроде бы как их национальные валюты. Но это не соответствует сегодняшним интересам подавляющего большинства человечества», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания международного движения финбезопасности.

    4 октября 2023, 01:11
    Писториуса рассердил вопрос о предотвращении конфликта на Украине

    Вопрос о возможном предотвращении конфликта на Украине рассердил министра обороны Германии Писториуса

    Писториуса рассердил вопрос о предотвращении конфликта на Украине
    @ Chris Emil Janssen/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Германии Борис Писториус рассердился, когда его спросили о том, почему Берлин не предотвратил конфликт на Украине до начала специальной военной операции России.

    Писториус отвечал на вопросы граждан Германии. Один из них заявил, что хочет задать вопрос, который «в Германии вообще нельзя задавать». Писториус заверил, что задавать можно любой вопрос. «Это вы так говорите», – сказал его собеседник.

    Мужчина спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц не пошел на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине до российской СВО. Собеседник Писториуса заявил, что глава российского государства Владимир Путин не раз предлагал переговоры, но СМИ Германии не рассказывали об этом, передает РИА «Новости».

    Модератор прервала мужчину, объяснив свои действия нехваткой времени. В ответ он указал на право выражать свое мнение, после чего в зале прозвучали аплодисменты, передает ТАСС.

    Писториус раздраженным тоном заявил: «Простите, у вас нет права!». По его словам, «свобода выражения мнения» подразумевает «свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты». «Точка», – сказал министр. В зале снова прозвучали аплодисменты.

    В сентябре Писториус вышел из себя во время дискуссии с участием мэра Киева Виталия Кличко в Мюнстере, когда ведущий поднял вопрос о возможных поставках Украине крылатых ракет Taurus.

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    2 октября 2023, 15:36
    Курс доллара превысил 99 рублей
    Курс доллара превысил 99 рублей
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Впервые с 15 августа 2023 года курс доллара на Московской бирже превысил 99 рублей.

    Так, по данным на 14.25 мск, курс доллара находился на отметке 99,05 рубля, передает RT.

    Ранее глава ВТБ Андрей Костин предупредил, что доллар может быть за 250 рублей, если будет введен двойной курс.

    Напомним, министр экономического развития Максим Решетников обратил внимание, что из-за развития платежей в нацвалютах появился рынок офшорных рублей, которые обращаются за границей. Министр предложил в этом случае создать «мембрану» между рынками, но речи о двойном курсе рубля не шло. 

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    3 октября 2023, 07:31
    Курс доллара превысил 100 рублей

    Курс доллара во вторник утром впервые с 14 августа превысил 100 рублей

    Курс доллара превысил 100 рублей
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник утром впервые с 14 августа превысил 100 рублей, свидетельствуют данные валютных торгов.

    К 07.02 утра вторника российская национальная валюта по отношению к уровню закрытия торгов в понедельник подешевела к доллару на 0,49%, до 100,23 рубля. К 07.06 доллар замедлил рост до 100,04 рубля (+0,28%). В то же время курс рубля к евро вырос на 0,29%, российская валюта укрепилась к европейской до 104,65 рубля. По отношению к юаню российская национальная валюта потеряла 0,29%, подешевев до 13,639 рубля, передает ТАСС

    Накануне курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 99 рублей.

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    2 октября 2023, 14:25
    Песков: Указ Путина поможет украинцам переехать в Россию

    Песков: Указ Путина поможет украинцам, которые хотят переехать в Россию

    Tекст: Ольга Никитина

    Указ президента России Владимира Путина, по которому украинцы могут въезжать в Россию без виз, поможет желающим переехать в РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Многие украинские граждане, рассказал Песков, приезжают в Россию и многие хотят полностью связать свою жизнь с нашей страной. По его словам, такие меры, как указ российского лидера, способствуют переселению в Россию людей, которые этого хотят, передает ТАСС.

    Песков напомнил, что «такой режим имел место и раньше».

    На прошлой неделе Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины.

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    2 октября 2023, 07:20
    Рубль в начале торгов подешевел к основным валютам

    Рубль в понедельник утром подешевел к доллару на 0,25 копейки, потерял к евро 15 копеек и просел к юаню на 0,7 копейки

    Tекст: Антон Никитин

    Рубль в понедельник утром подешевел к доллару на 0,25 копейки, потерял к евро 15 копеек и просел к юаню на 0,7 копейки, следует из данных торгов Московской биржи.

    Российская национальная валюта в понедельник утром подешевела к доллару на 0,25 копейки – до 97,97 рубля, потеряла к евро 15 копеек – до уровня 103,5 рубля, и просела к юаню на 0,7 копейки – до 13,5 рублей, передает ТАСС.

    Напомним, в прошлую пятницу рубль в начале торгов подешевел к доллару и к евро.

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    4 октября 2023, 07:38
    Рубль в начале торгов подешевел к доллару

    Рубль на открытии торгов Московской биржи подешевел к доллару

    Tекст: Антон Антонов

    В начале торгов курс рубля опускается относительно доллара, но укрепляется к юаню, следует из данных Московской биржи.

    Курс доллара расчетами «завтра» вырос до 99,75 рубля (плюс 14 копеек), курс юаня опустился до 13,59 рубля (минус 1 копейка). С евро операций на старте торгов не было, передает РИА «Новости».


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    3 октября 2023, 15:44
    Анонсировано выступление Путина на Валдайском форуме

    Песков: Путин выступит на Валдайском форуме 5 октября

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин выступит на пленарной сессии ежегодного заседания клуба «Валдай» 5 октября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, выступление Путина состоится послезавтра 5 октября на Валдайском форуме, передает ТАСС.

    Также Песков сообщил, что во вторник 3 октября глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, о вопросах на повестке дня сообщат позднее. Кроме того, во вторник у Путина может состояться международный телефонный разговор с главой Абхазии.

    На сайте клуба «Валдай» говорится, что XX ежегодное заседание пройдет со 2 по 5 октября в Сочи, тема – «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех».

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    3 октября 2023, 17:37
    Кремль: Путин пока не собирается в Северную Корею

    Представитель Кремля Песков: Путин пока не собирается в Северную Корею

    Tекст: Александра Юдина

    Сроки визита российского лидера Владимира Путина в Северную Корею будут согласовываться по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, у главы государства есть приглашение, которое он принял с большой признательностью, однако пока не собирается в Северную Корею, передает ТАСС.

    Также Песков отметил, что сроки возможного визита будут согласовываться по дипломатическим каналам, допустив вероятность, что об этом пойдет речь в ходе октябрьского визита в Пхеньян главы МИД Сергея Лаврова.

    Напомним, 12 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию, на следующий день он провел переговоры с Путиным. Российский посол в Сеуле Андрей Кулик назвал безосновательными сообщения западных СМИ о военном сотрудничестве России и КНДР.

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    2 октября 2023, 14:29
    Путин поручил разобраться с нехваткой мест в детсадах Северной Осетии

    Путин поручил главе Северной Осетии Меняйло разобраться с переуплотненностью детсадов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил главе Республики Северная Осетия – Алания Сергею Меняйло разобраться с проблемой нехватки мест в детских садах. Речь об этом зашла во время рабочей встречи.

    «Сергей Иванович, хочу вернуться к ситуации в республике и прошу обратить вас внимание на дошкольные детские учреждения. Всякие там переуплотненности имеют место, к сожалению, пока», – передает ТАСС слова главы государства.

    Говоря о различных болевых точках региона, президент также поинтересовался проблемой оползней в Моздокском районе. Кроме того, он обсудил с Меняйло тему развития туризма в Северной Осетии.

    Глава региона проинформировал о реализации инвестпроекта строительства курорта Мамисон. «Хороший объект должен получиться», – заметил президент. «Там идет трассировка, строительство верхней станции и приступаем к строительству нижней станции. По плану к зиме 2024–2025 годов уже первый этап будет готов», – сообщил Меняйло. «Супер», – похвалил Путин.

    Также в ходе этой встречи Путин заявил, что считает важнейшей задачей властей заботу об участниках специальной военной операции (СВО) и их семьях. Глава государства потребовал от руководителя республики постоянно держать эту тему на личном контроле.

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    4 октября 2023, 16:45
    Путин рассказал о друзьях России в Европе

    Путин: У России много друзей в Европе

    Путин рассказал о друзьях России в Европе
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Европе у России много друзей, на Западе также очень большое количество сторонников традиционных ценностей, но они ведут себя тише, чем противники таковых, заявил президент России Владимир Путин на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

    Президент возразил на заявление одного из организаторов мероприятия о том, что «вряд ли где-то в европейских странах на первое место среди ценностей вышла бы семья», передает ТАСС.

    «Я хочу взять под защиту наших друзей – а у нас много друзей в Европе. Да, люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке и в Европе, но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах. Я бы сказал – очень много. Они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что процесс построения многополярного миропорядка неизбежен, мир постепенно избавляется от диктатуры стран, загоняющих других в экономическую кабалу.

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    4 октября 2023, 10:48
    Анонсировано посещение Путиным мероприятия по случаю 20-летия базы России в Канте

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров примут участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в городе Кант в Киргизии, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

    По его словам, на торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ в городе Кант, запланировано участие глав государств, передает РИА «Новости».

    Азымбакиев отметил, что в рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры главы государства с Путиным, в ходе которых будут обсуждаться актуальные вопросы многосторонней повестки, а также вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

    Ранее в Киргизии ответили на вопрос о военной базе США.

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    2 октября 2023, 13:55
    Путин назвал заботу об участниках СВО важнейшей задачей властей

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин считает важнейшей задачей властей заботу об участниках специальной военной операции (СВО) и их семьях. На встрече с руководителем Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло глава государства потребовал постоянно держать эту тему на личном контроле.

    «Прошу вас сохранять внимание к теме. Это важнейшая тема для нас, для страны и ребят, которые находятся на передовой, поэтому, пожалуйста, сохраняйте внимание, причем личное внимание. И к семьям ребят», – передает ТАСС слова Путина.

    «Обязательно», – заверил глава республики.

    Меняйло доложил о том, как в регионе ведется работа по социальному обеспечению семей участников специальной военной операции.

    На прошлой неделе Путин заявил, что социальные гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть абсолютно одинаковыми, вне зависимости от статуса человека.

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    2 октября 2023, 13:43
    Пескова спросили о дате визита Путина в Киргизию

    Песков не стал сообщать дату визита Путина в Киргизию

    Tекст: Вера Басилая

    Дата визита президента России Владимира Путина в Киргизию определена, но сообщать о ней пока преждевременно, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что анонсировать дату визита президента России Владимира Путина в Киргизию пока рано, ведется подготовка, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что президент Владимир Путин в октябре действительно планирует посетить Киргизию и в том числе встретиться там с белорусским лидером Александром Лукашенко.

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    4 октября 2023, 13:10
    Песков: Правительство принимает меры для оздоровления Роснано

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководство страны изучает финансовую ситуацию в Роснано, в ней образовалась «большая дыра», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Принимаются меры для «оздоровления ситуации» в государственной корпорации, уже есть определенные успехи, сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля напомнил, что глава государства Владимир Путин упоминал «достаточно большую дыру» в корпорации. Теперь правительство занимается этим вопросом.

    Во вторник АО «Роснано» объявило, что не может исполнить свои долговые обязательства в полном объеме исключительно за счет собственных средств.

    До этого Путин отмечал, что экс-глава Роснано Анатолий Чубайс «удрал и прячется», возможно, он опасается уголовных дел из-за финансовой дыры в госкорпорации. В конце лета компания заявила, что на обслуживание долга с 2021 года потрачено свыше 82 млрд рублей.

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    4 октября 2023, 14:15
    В Кремле назвали темы переговоров Путина и Мирзиеева

    В Кремле назвали темы переговоров президентов России и Узбекистана Путина и Мирзиеева

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев проведут в пятницу переговоры, на которых они обсудят перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, сообщили в Кремле.

    На сайте Кремле отмечается, что планируется обсудить перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные региональные и международные проблемы.

    Кроме того, ожидается, что по итогам переговоров будет принято совместное заявление глав государств и состоится подписание ряда межведомственных и коммерческих документов.

    Мирзиеев будет находиться в России с официальным визитом.

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