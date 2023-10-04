Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.4 комментария
Путин сравнил систему мировых валют с финансовой пирамидой
Распоряжающиеся мировыми валютами страны стоят во главе «финансовой пирамиды», что не соответствует интересам большинства, заявил президент России Владимир Путин в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
«Я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, все-таки в конечном итоге мы придем к какому-то консенсусу. Не ограничимся только интересами стран, которые возглавляют, так скажем, эту финансовую пирамиду сегодня. Что, собственно, понятно, потому что это вроде бы как их национальные валюты. Но это не соответствует сегодняшним интересам подавляющего большинства человечества», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания международного движения финбезопасности.