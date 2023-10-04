Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.5528 комментариев
Власти Черногории заявили об убийстве 20% туристического рынка из-за России
Абазович: Черногория готова «выживать», лишь бы «не иметь хорошие отношения с Россией»
Черногория пожертвовала рынком туризма и готова «выживать», лишь бы не «иметь хорошие отношения с Россией», заявил премьер страны Дритан Абазович.
По словам Абазовича, чтобы не оказаться в числе стран, имеющих хорошие отношения с Россией, Черногория «убила» 20% ключевого для ее экономики туристического рынка, поддержала все антироссийские санкции и готова «выживать», передает РИА «Новости».
«Мы готовы искать другие рынки и выживать, но не хотим быть частью групп стран, которые решили вести двойную игру и иметь хорошие отношения с Россией», – сказал Абазович.
Премьер отметил, что Черногория стала лидером в мире по числу принятых украинцев пропорционально населению республики. Подгорица выделяет более 14% оборонного бюджета на поддержку Киева, добавил он.
Ранее в Черногории назвали число проживающих в стране россиян и украинцев.