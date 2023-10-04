Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.5528 комментариев
ФСБ: Попавший в плен в Крыму украинский диверсант рассказал о задании снять видео с украинским флагом
Участник украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), пытавшейся проникнуть на Крымский полуостров на катере и гидроциклах, попал в плен, сообщили в ФСБ. На допросе пленный заявил, что группа планировала снять видео и фото на фоне украинского флага на территории Крыма.
Попытку проникновения ДРГ в Крым спланировали в Главном управлении разведки украинского Минобороны, они использовали для этого быстроходный катер и три гидроцикла, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Отмечается, что инцидент произошел в среду, 4 октября, попытку проникновения пресекли пограничники ФСБ совместно с подразделениями Черноморского флота и регионального управления Росгвардии.
Один из диверсантов попал в плен, на допросе он заявил, что группа планировала снять видео и фото на фоне украинского флага на территории Крыма.
В конце августа ФСБ предотвратила попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область.