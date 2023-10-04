ФСБ: Попавший в плен в Крыму украинский диверсант рассказал о задании снять видео с украинским флагом

Tекст: Алексей Дегтярев

Попытку проникновения ДРГ в Крым спланировали в Главном управлении разведки украинского Минобороны, они использовали для этого быстроходный катер и три гидроцикла, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 4 октября, попытку проникновения пресекли пограничники ФСБ совместно с подразделениями Черноморского флота и регионального управления Росгвардии.

Один из диверсантов попал в плен, на допросе он заявил, что группа планировала снять видео и фото на фоне украинского флага на территории Крыма.

В конце августа ФСБ предотвратила попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область.