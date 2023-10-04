Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.0 комментариев
Обвиняемому в покушении на Прилепина продлили арест
Обвиняемому в покушении на Прилепина продлили арест до января
Подозреваемому в покушении на писателя Захара Прилепина Александру Пермякову продлили арест до 6 января, соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы.
Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Пермякова до 6 января 2024 года, передает ТАСС.
Напомним, Пермяков признавался, что долгое время работал по заказу спецслужб Украины, и рассказывал, как совершил теракт. Подозреваемому в покушении на писателя предъявлено обвинение в терроризме.