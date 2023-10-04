ЕС решил «работать» со Словакией по вопросу помощи Украине

Глава Евросовета Мишель: ЕС будет работать со Словакией по вопросу помощи Украине

Tекст: Ольга Никитина

Мишель заверил, что ЕС будет «учитывать все опасения и соображения» властей Словакии, как «и со всеми другими правительствами», передает РИА «Новости».

Так Мишель отреагировал на заявления переизбранного премьера Словакии Роберта Фицо о намерении прекратить военную помощь Украине.

В интервью газете Corriere della Sera председатель Европейского совета признал, что схожие опасения о прекращении поставок были и до выборов в Италии. Однако, отметил он, сейчас наблюдается «полное взаимодействие с Евросоветом». Италия, по его словам, продемонстрировала «единый европейский подход».

Ранее эксперты оценили последствия выборов в Словакии для России и Запада.