Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.0 комментариев
ЕС решил «работать» со Словакией по вопросу помощи Украине
Глава Евросовета Мишель: ЕС будет работать со Словакией по вопросу помощи Украине
Европейский союз намерен работать с правительством Словакии по вопросу оказания помощи Украине, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Мишель заверил, что ЕС будет «учитывать все опасения и соображения» властей Словакии, как «и со всеми другими правительствами», передает РИА «Новости».
Так Мишель отреагировал на заявления переизбранного премьера Словакии Роберта Фицо о намерении прекратить военную помощь Украине.
В интервью газете Corriere della Sera председатель Европейского совета признал, что схожие опасения о прекращении поставок были и до выборов в Италии. Однако, отметил он, сейчас наблюдается «полное взаимодействие с Евросоветом». Италия, по его словам, продемонстрировала «единый европейский подход».
Ранее эксперты оценили последствия выборов в Словакии для России и Запада.