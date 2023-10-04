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    Евросоюзу достанется кусок Украины похуже
    Вынесен приговор экс-редактору Первого канала Овсянниковой
    Американист: Поддержка Украины становится токсичной для политиков США
    Писториуса рассердил вопрос о предотвращении конфликта на Украине
    Украина обстреляла кассетными боеприпасами Брянскую область
    ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму
    Washington Post заявил о победе России в «битве дронов» над Украиной
    Глава Евросовета назвал возможный год вступления Украины в ЕС
    Пушилин сообщил о находящихся в плену ВСУ 500 российских военных
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Западу нужна затяжная война до последней украинки

    Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.

    0 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Не признав Карабах, армяне сами загнали себя в ловушку

    Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговоры о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска» будут забыты

    Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.

    10 комментариев
    4 октября 2023, 11:22

    Цены на газ в Европе рухнули из-за скачка ветрогенерации

    «Интерфакс»: Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

    Tекст: Ольга Никитина

    Цены на газ в Европе обвалились на фоне роста силы ветра и увеличения выработки электроэнергии на ветроустановках. Во вторник ветрогенерация, возросшая более чем в два раза по отношению к уровню понедельника, восполнила четверть потребностей региона в электроэнергии.

    Германия и Дания, по данным ассоциации WindEurope, во вторник обеспечили себя ветряной энергией более чем на 70%. 3 октября ветряки обеспечили 26% потребностей региона в электроэнергии. При этом до конца недели в регионе ожидается высокая сила ветра, передает «Интерфакс».

    На этом фоне спотовая цена газа в Европе во вторник упала на 9%. В ходе торгов в Нидерландах контракт с поставкой «на день вперед» закрылся на уровне 320 долларов за тысячу кубометров, а в течение дня цена опускалась ниже 290 долларов.

    По данным Gas Infrastructure Europe, уровень запасов природного газа в Европе достиг 96,15%, что на восемь пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет.

    Поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы заметно снизились и находятся на минимуме с февраля 2022 года. Мощности регазификации и закачки в трубопроводы Европы загружены всего на 49% от максимума.

    Средняя цена закупки газа в августе в Европе составляла 396 долларов за тысячу кубометров, а в сентябре – выросла до 417 долларов, передает ТАСС.

    27 сентября сообщалось, что Германия досрочно заполнила газохранилища на 95%.

    1 октября 2023, 17:23
    Политолог счел противоречивыми итоги парламентских выборов в Словакии

    Политолог Трухачев: Итоги словацких выборов противоречивы для России

    Политолог счел противоречивыми итоги парламентских выборов в Словакии
    @ M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Победа русофилов на парламентских выборах в Словакии – это неприятный сигнал для ЕС и НАТО. России же необходимо наращивать работу со словацким обществом, треть которого настроена к нам положительно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в Словакии на парламентских выборах победу одержала русофильская партия.

    «Партия Роберта Фицо очевидно выиграла выборы, и это говорит о том, что в парламент страны прошла действительно русофильская словацкая партия. Для России это хороший итог. С другой стороны, их голосов явно не хватит, чтобы сформировать правительство. Велика вероятность, что правящую коалицию составят представители партий, ориентированных на ЕС и НАТО, а Фицо, несмотря на первое место, останется в оппозиции», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «С этой точки зрения можно ожидать, что новое правительство вряд ли существенно сменит политический курс, по крайней мере, его основы, связанные с ориентацией на Запад, поддержку Украины и противостояние с Россией. Вместе с тем может смягчиться тональность их риторики», – отметил он.

    «Прошедшие выборы показали, что треть словацкого общества, если считать проголосовавших за партию Фицо и за две партии националистов-русофилов и евроскептиков, недовольна нынешней политикой страны и выступает за смену курса. Это именно та основа, та часть общества, с которой Россия должна работать», – полагает эксперт.

    «Словакия – это славянская страна, где есть запрос на отношения с Россией. Безусловно, не стоит преувеличивать, что словаки в абсолютном своем большинстве русофилы, но и не русофобы. Страна является родственной нам по языку, там до сих пор помнят русский язык. Кроме того, в Словакии есть православные верующие, причем из числа коренного населения. С этим активом необходимо работать, обращать внимание на эту страну, чтобы в будущем пожинать большие плоды», – убежден Трухачев.

    «Результаты парламентских выборов получились не благодаря России, а вопреки. Поскольку мы со словацким обществом практически никак не работали. Сиюминутных преимуществ России это не принесет, но сигнал в ЕС и НАТО послан», – полагает собеседник.

    Ранее Вадим Трухачев в колонке для газеты ВЗГЛЯД отмечал, что Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. «Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО», – отмечал он.

    Накануне в Словакии состоялись парламентские выборы. После обработки данных с 98,13% участков лидирует партия экс-премьера страны Роберта Фицо Smer (Smer – socialna demokracia, «Курс – социальная демократия»), сообщает статистическое управление страны.

    Smer набирает 23,42% голосов избирателей. Второе место занимает Progresivne Slovensko («Прогрессивная Словакия») с 16,75%, третьей идет партия Hlas – socialna demokracia («Голос – социальная демократия») с 15,07%. Эксперты предсказывают создание правительственной коалиции социал-демократами.

    Всего в парламент проходят семь политических сил. В выборах приняли участие 67,9% из 4,3 млн избирателей страны с населением 5,449 млн человек.

    Напомним, экзитпол предсказывал победу Progresivne Slovensko, но Smer вышла в лидеры сразу после начала подсчета голосов избирателей. На Западе Фицо, который критикует поставки оружия Украине, изображают «агентом Кремля», СМИ заявляют об угрозе прихода к власти «дружественных» России партий.

    Коментарии (9)
    2 октября 2023, 14:48
    Бербок предсказала Евросоюз в границах «от Лиссабона до Луганска»

    Бербок: Евросоюз скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска

    Бербок предсказала Евросоюз в границах «от Лиссабона до Луганска»
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе выездного заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран – членов ЕС, которое проходит в Киеве в понедельник, заявила, что Евросоюз скоро будет простираться «от Лиссабона до Луганска».

    «Будущее Украины находится в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией отреагировала на заявление Бербок. «Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», – написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Напомним, идею создания интеграционного пространства «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока в начале 2010-х предлагало российское руководство. Глава МИД Сергей Лавров летом говорил, что надежды на создание единого безопасного пространства от Лиссабона до Владивостока не оправдались.

    Заседание глав внешнеполитических ведомств стран – членов Европейского союза впервые в истории проходит за пределами содружества – в Киеве. При этом некоторые главы МИД на встречу не поехали.

    Добавим также, Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская область вернулись в состав России по итогам референдумов 23–27 сентября 2022 года.

    Коментарии (51)
    2 октября 2023, 11:36
    Молдавия отказалась закупать газ у Газпрома
    Молдавия отказалась закупать газ у Газпрома
    @ Игорь Кубединов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Молдавия больше не станет покупать голубое топливо у российского Газпрома, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.

    «Мы больше не будем закупать природный газ у Газпрома для территории, контролируемой конституционными властями», – приводит его слова РИА «Новости».

    Министр, выступая на Евроатлантическом форуме устойчивости, сказал, что республика получает газ из альтернативных источников. Он уточнил, что речь идет о «европейских источниках».

    При этом Парликов утверждает, что сделать это удалось по «более низкой цене», чем предусматривает формула Газпрома.

    Ранее Кишинев заявлял, что хочет избежать обращения в суд в связи с исторической задолженностью перед Газпромом, которую российский холдинг оценивает в 709 млн долларов. Молдавская сторона предлагала Газпрому мировое соглашение, требуя списания долгов «Молдовагаза».

    Коментарии (40)
    2 октября 2023, 10:59
    В Европе встревожились из-за инфекции у раненых боевиков ВСУ

    FT: Раненые солдаты ВСУ заражены инфекциями, устойчивыми к лечению антибиотиками

    Tекст: Ольга Никитина

    У раненых солдат вооруженных сил Украины, которые поступили на лечение в европейские страны, обнаружили устойчивые к антибиотикам инфекции, пишут британские СМИ.

    Газета Financial Times рассказывает о случае, который произошел в начале года в одном из американских военных госпиталей в Германии. Врачи, по информации издания, обследовали раненого украинского военнослужащего и «сделали тревожное открытие». Оказалось, что инфекция, обнаруженная у украинца, была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что подобные случаи на территории Германии и в других частях Европы участились с начала конфликта на Украине. Предполагается, что пациент мог заразиться в украинском госпитале или в местах пребывания беженцев с Украины в других странах.

    В конце сентября сообщалось, что госпиталь США, расположенный в Германии, «тихо начал» принимать раненных в боях на Украине солдат.

    Коментарии (7)
    4 октября 2023, 01:11
    Писториуса рассердил вопрос о предотвращении конфликта на Украине

    Вопрос о возможном предотвращении конфликта на Украине рассердил министра обороны Германии Писториуса

    Писториуса рассердил вопрос о предотвращении конфликта на Украине
    @ Chris Emil Janssen/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Германии Борис Писториус рассердился, когда его спросили о том, почему Берлин не предотвратил конфликт на Украине до начала специальной военной операции России.

    Писториус отвечал на вопросы граждан Германии. Один из них заявил, что хочет задать вопрос, который «в Германии вообще нельзя задавать». Писториус заверил, что задавать можно любой вопрос. «Это вы так говорите», – сказал его собеседник.

    Мужчина спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц не пошел на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине до российской СВО. Собеседник Писториуса заявил, что глава российского государства Владимир Путин не раз предлагал переговоры, но СМИ Германии не рассказывали об этом, передает РИА «Новости».

    Модератор прервала мужчину, объяснив свои действия нехваткой времени. В ответ он указал на право выражать свое мнение, после чего в зале прозвучали аплодисменты, передает ТАСС.

    Писториус раздраженным тоном заявил: «Простите, у вас нет права!». По его словам, «свобода выражения мнения» подразумевает «свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты». «Точка», – сказал министр. В зале снова прозвучали аплодисменты.

    В сентябре Писториус вышел из себя во время дискуссии с участием мэра Киева Виталия Кличко в Мюнстере, когда ведущий поднял вопрос о возможных поставках Украине крылатых ракет Taurus.

    Коментарии (10)
    3 октября 2023, 13:37
    Европе посулили проблемы от мощной украинской диаспоры

    Политолог Кот: Идея решить проблемы за счет украинцев хорошим для ЕС не закончится

    Европе посулили проблемы от мощной украинской диаспоры
    @ NURPHOTO/REURETS

    Tекст: Ольга Никитина

    Желание Европейского союза решить собственные демографические проблемы за счет беженцев с Украины не закончится для ЕС ничем хорошим, считает политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

    Кот в эфире радио Sputnik отметил, что украинцы «как генетический материал вполне устраивают страны Европы». По его словам, США и Европа сейчас выступают как «потрошители» Украины, однако сами они «будут выпотрошены теми, кого породили».

    Сейчас украинцы в Европе ведут себя тихо, они белые и пушистые, отметил политолог, выразив уверенность, что впечатление это обманчиво. После того как граждане Украины обживутся в Европе, обзаведутся связями и влиянием, у них появится там своя мощная диаспора, как это произошло в Канаде, считает Кот.

    После этого, продолжил политолог, украинцы начнут «качать права» и «лезть в управление», что в свою очередь приведет к уличным протестам и беспорядкам. Кот в заключение отметил, что радоваться в этом вопросе Европе нечему.

    Так политолог прокомментировал сообщение французского издания Le Monde о том, что страны, принимающие беженцев с Украины, могут попытаться с их помощью решить свои демографические проблемы.

    Коментарии (7)
    3 октября 2023, 22:16
    ЕС собрался начать переговоры с Киевом по вступлению Украины в Евросоюз

    Politico заявила о намерении ЕС начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в Евросоюз

    ЕС собрался начать переговоры с Киевом по вступлению Украины в Евросоюз
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз собирается дать Киеву «зеленый свет» на начало официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС, сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

    Как заявили дипломаты, до конца 2023 года в ЕС намерены дать Киеву «зеленый свет» на переговоры. «Официальное объявление ожидается уже в декабре», – приводит РИА «Новости» текст Politico.

    В ноябре Еврокомиссия представит доклад о том, насколько Украина и другие страны, желающие вступить в ЕС, соответствуют требованиям. Источник заявил, что «отдельное государство не сможет противиться стремлению» к таким переговорам. Однако, если Киев не успеет выполнить требования ЕС, добро на переговоры могут дать, даже не согласовав их юридические рамки, передает «Интерфакс»

    «Рабочее предположение действительно заключается в том, что к декабрю Европейский совет примет решение начать переговоры», – заявил один из источников. Другой пояснил, что цель – в декабре политически договориться о начале переговоров, а юридическое решение о приеме Украины может быть принято к началу 2024 года. Третий дипломат утверждает, что Киев продемонстрировал прогресс в выполнении требований ЕС, проблемной в краткосрочной перспективе остается область, касающаяся меньшинств, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, 1 сентября стало известно, что ЕК в октябре намерена представить план по расширению Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в Евросоюз, европейская дипломатия должна заставить украинское общество работать для этого.

    Коментарии (21)
    2 октября 2023, 13:56
    Рар объяснил призыв Польши к Украине остерегаться Германии

    Германский политолог Александр Рар: Варшава требует от Киева слушаться Польшу, а не Германию

    Рар объяснил призыв Польши к Украине остерегаться Германии
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Польша хочет, чтобы оставшаяся после конфликта часть Украины подчинялась Варшаве, а не Берлину. Поэтому поляки готовы пинать немцев по любому поводу, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Польше посоветовали Владимиру Зеленскому остерегаться ФРГ.

    «Между Германией и Польшей идет жесткое соперничество за лидерство в Европейском Союзе. Поэтому Варшава готова пинать Берлин по любому поводу. Поляки хотели бы, чтобы та часть Украины, которая останется после конфликта, слушалась их, а не немцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Польский премьер прав в том, что в ФРГ есть достаточно большой пласт людей, преимущественно старшего поколения, которые всю жизнь трудились на благо сотрудничества Германии и России. После окончания боевых действий они будут выступать за восстановление хотя бы части прежних взаимоотношений между странами», – отмечает собеседник.

    «Однако на данном этапе в Германии «на коне» находятся те политические силы, которые выступают за то, чтобы Берлин полностью встал на сторону Украины, а также разорвал все свои отношения с Россией», – резюмировал Рар.

    Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посоветовал Владимиру Зеленскому не обманываться насчет поддержки Берлина. Политик напомнил, что Германия, когда другие страны уже поставляли на Украину деньги и оружие, хотела помогать ВСУ только касками.

    Также Моравецкий сказал о том, что Германия готова возобновить сотрудничество с Россией. «Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», – приводит слова политика GazetaPrawna.

    Вместе с тем, отношения между самой Польшей и Украиной в последнее время обострились на фоне решения Варшавы ограничить импорт украинского зерна, чтобы избежать обвала цен на внутреннем рынке. В то же время Зеленский с трибуны ГА ООН обвинил ряд стран, включая Польшу, в «помощи России».

    После выступления Зеленского президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с ним, а премьер-министр страны Матеуш Моравецкий потребовал от украинских властей «не оскорблять» поляков. Также Варшава объявила о том, что отказывается от новых военных поставок для ВСУ. Выполнить планируется только уже заключенные контракты.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что трения Украины с Польшей, а также с другими странами Европы, будут в дальнейшем только нарастать.

    Коментарии (2)
    4 октября 2023, 09:19
    Шольцу предрекли историческое фиаско

    N-TV: Шольца и СДПГ ждет историческое фиаско на выборах в Баварии и Гессене

    Шольцу предрекли историческое фиаско
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Канцлера Германии Олафа Шольца и его Социал-демократическую партию (СДПГ) ожидает историческое фиаско по итогам выборов, которые пройдут в ближайшее воскресенье в двух федеральных землях – «тяжеловесах» – Баварии и Гессене с общим населением в 19 млн человек, пишут немецкие СМИ.

    В статье N-TV говорится, что Шольца, согласно опросам, ждет «двойное фиаско» и «настоящий разгром». В партии канцлера, по мнению автора публикации, «скорее всего, будет пожар».

    Так, в Баварии партия Шольца может занять пятое место, а в Гессене – четвертое. Причем обогнать ее может не только оппозиционный блок ХДС/ХСС, но также «Зеленые» и «Альтернатива для Германии» (АДГ).

    «Для Олафа Шольца воскресный вечер, скорее всего, станет худшим моментом в его канцлерстве», – передает РИА «Новости» содержание статьи.

    Издание добавляет, что крах СДПГ напрямую отражается на результатах опросов о канцлере и его «светофорном» (коалиционном) правительстве, согласно которым работой правительства недовольны 79% немцев.

    Также издание прогнозирует, что в воскресенье вновь громко разгорится спор между членами правительственной коалиции. Значительно возрастет давление в обществе в пользу политических перемен в Берлине, считают авторы статьи.

    «СДПГ столкнется с шоковыми волнами неуверенности в себе. Это начало борьбы за выживание для Олафа Шольца», – указывает телеканал.

    У Шольца, как считает N-TV, есть три варианта действий. Первый – использовать «разгром» на выборах для перезагрузки кабинета министров. Второй – сделать «политический разворот» по ключевым вопросам: миграции, промышленной и энергетической политике.

    Есть и третий вариант, который Шольц прежде всегда использовал в кризисных ситуациях: «Промолчать и кое-как перебиваться». Такая стратегия, как отмечается в статье, могла бы продолжать работать для него еще несколько месяцев и позволила бы просто сохранить власть до 2025 года, когда его пребывание на посту канцлера определенно закончилось бы.

    Напомним, в сентябре сообщалось, что число поддерживающих правящую коалицию немцев в Германии достигло очередного минимума со времен выборов 2021 года.

    Коментарии (5)
    3 октября 2023, 12:25
    В Германии призвали ЕС добиваться перемирия на Украине

    В Германии призвали ЕС добиваться перемирия на Украине на фоне снижения поддержки США

    В Германии призвали ЕС добиваться перемирия на Украине
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейские лидеры на фоне снижения поддержки Украины с американской стороны должны как можно скорее предпринимать шаги для прекращения огня и заключения перемирия, заявила депутат Бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт.

    Вагенкнехт считает, что в Брюсселе делают «сомнительные» выводы из ситуации с отказом Конгресса США выделить Украине новый транш помощи. Она назвала «невероятными» заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля, который пообещал выделять киевскому режиму 5 млрд евро в год на закупку истребителей и ракет.

    По мнению политика, ЕС следует отказаться от миллиардных поставок оружия киевскому режиму и перестать брать за США расходы в этом «марионеточном» конфликте. «ЕС должен, наконец, подумать о нуждах своих граждан и добиваться немедленного прекращения огня», – передает ТАСС сообщение Вагенкнехт, опубликованное в соцсетях.

    Политик считает, что Германии не следует тратить средства на наращивание вооружений на Украине. По ее оценке, это будет лишь способствовать продолжению конфликта, который и без того наносит Германии «огромный ущерб» и который «можно и нужно было давно закончить».

    В отличие от США, сказала Вагенкнехт, европейские страны выделяют огромные средства на размещение украинских беженцев. Украине, продолжила политик, «нужно не больше оружия, а мир». Она высказалась за то, чтобы в этой стране начался процесс восстановления, и отметила, что инвестировать в это было бы гораздо разумнее.

    Напомним, Конгресс США утвердил проект временного бюджета, исключив из документа помощь Украине. Тем не менее администрация США намерена объявить о новом транше помощи киевскому режиму.

    Коментарии (14)
    4 октября 2023, 01:37
    Глава Евросовета назвал возможный год вступления Украины в ЕС

    Глава Евросовета Мишель не исключил вступления Украины в ЕС в 2030 году

    Глава Евросовета назвал возможный год вступления Украины в ЕС
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может стать членом ЕС в 2030 году, если «обе стороны сделают свою домашнюю работу», заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Мишелю был задан вопрос, говорил ли он об Украине, когда призвал ЕС быть готовым к принятию новых членов уже к 2030 году. Мишель ответил: «Да». Он подчеркнул при этом, что страны, которые хотят вступить в ЕС, «должны проводить реформы, бороться с коррупцией и соблюдать юридические условия».

    По его словам, в ЕС необходимо «четко понимать», чего «хотят достичь вместе», на что готовы «тратить деньги» и «каковы приоритеты». Мишель призвал «ускорить процессы принятия решений», передает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

    Он рассчитывает, что в 2030 году в ЕС «будет больше членов, чем сегодня». Мишель выразил уверенность, что «процветающая и безопасная Украина – в европейских интересах». По его мнению, украинское «сопротивление России показало, что Украина принадлежит ЕС». «И в скором времени, а не когда-нибудь», – сказал он.

    Мишель считает, что принятие Украины в ЕС позволит объединению доказать, что Евросоюз «способен на геополитические действия». При этом он признал, что в случае расширения ЕС реформировать бюджет сообщества будет не так просто. «Но мы не можем больше терять времени», – сказал он.

    Напомним, СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что Евросоюз собирается дать Киеву «зеленый свет» на начало официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС. Указывается, что «официальное объявление ожидается уже в декабре».

    Коментарии (14)
    2 октября 2023, 00:53
    Боррель призвал заставить украинское общество работать ради вступления в ЕС

    Глава дипломатии ЕС Боррель: Европейская дипломатия должна заставить украинское общество работать для вступления в ЕС

    Боррель призвал заставить украинское общество работать ради вступления в ЕС
    @ Zhang Cheng/XinHua/<br>Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в Евросоюз, европейская дипломатия должна заставить украинское общество работать для этого, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Глава дипломатии ЕС в своем выступлении перед сотрудниками миссии Евросоюза в Киеве заявил, что страны сообщества поддерживают Украину на двух фронтах – на войне и в том, чтобы она стала членом Европейского союза. Первое он назвал ужасным боем, а второй – трудным, передает ТАСС.

    По его словам, во втором случае «люди не гибнут, но все равно это будет трудно». Он призвал сотрудников миссии Евросоюза «сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для этого».

    Боррель подчеркнул, что это серьезное обещание Евросоюза, оно не может быть пустым. В то же время он признал, что это не произойдет ни завтра, ни послезавтра. «Но мы хотим, чтобы это произошло раньше, а не позже, поскольку это самая лучшая гарантия безопасности Украины», – заявил глава внешнеполитической службы ЕС.

    По словам главы дипломатии ЕС, Украина «всегда балансировала между двух империй» и сейчас «склоняется к европейским ценностям».

    Боррель также отметил, что 2 октября в Киеве пройдет неформальная встреча глав внешнеполитических ведомства входящих в ЕС стран, которая, по словам дипломата, будет «носить неформальный характер, поэтому от нее не надо ждать практических решений».

    Напомним, 20 сентября глава МИД России Сергей Лавров указал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предлагает принять Украину в Евросоюз вне очереди, в то время как Сербии и Турции приходится ждать своей очереди десятилетиями. Напомним, 1 сентября стало известно, что ЕК в октябре намерена представить план по расширению Евросоюза.

    Коментарии (21)
    2 октября 2023, 09:15
    Премьер Польши дал Зеленскому совет остерегаться Германии

    Польский премьер Моравецкий посоветовал Зеленскому не обманываться насчет Германии

    Премьер Польши дал Зеленскому совет остерегаться Германии
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не обманываться насчет Берлина. По его словам, Германия, вопреки тому, что говорят немецкие политики, всегда будет тянуться к России.

    Моравецкий напомнил, что Германия, когда другие страны уже поставляли киевскому режиму деньги и оружие, хотела помогать ВСУ только касками.

    «Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», – приводит слова премьера Польши «Царьград».

    Отношения Украины и Польши обострились на фоне решения Варшавы ограничить импорт украинского зерна, чтобы избежать обвала цен на внутреннем рынке. После этого Зеленский с трибуны ГА ООН обвинил ряд стран, включая Польшу, в «помощи России».

    После этого президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с Зеленским, а польский премьер Матеуш Моравецкий потребовал от президента Украины «не оскорблять» поляков.

    Власти Польши объявили, что отказываются от новых военных поставок Украине. Выполнить планируется только уже заключенные контракты.

    Кроме того, спустя почти год после инцидента власти Польши подтвердили украинскую принадлежность ракеты, которая упала на территории республики и убила двоих человек.

    В Кремле при этом предсказывали, что трения Киева со столицами европейских стран будут лишь нарастать.

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    3 октября 2023, 03:41
    Захарова сыронизировала над словами Бербок о ЕС «от Лиссабона до Луганска»

    Дипломат Захарова сыронизировала о «намерении» главы МИД Германии Бербок пригласить Россию в Евросоюз

    Захарова сыронизировала над словами Бербок о ЕС «от Лиссабона до Луганска»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предположила, что слова главы МИД Германии Анналены Бербок о будущих границах Евросоюза «от Лиссабона до Луганска» означают вступление России в сообщество.

    Комментируя заявления Бербок, Захарова предположила в своем Telegram-канале, что «мы вступаем в ЕС».

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также предположила, что главы МИД Германии забыла добавить о необходимости «развернуться на 360 градусов». Таким образом Захарова напомнила февральское высказывание Бербок, когда она выразила надежду на кардинальное изменение политики Москвы по Украине «на 360 градусов», имея в виду разворот на 180.

    В понедельник глава МИД Германии заявила в Киеве, что Евросоюз скоро якобы будет простираться «от Лиссабона до Луганска».

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    2 октября 2023, 06:56
    В США предрекли Германии страшную расплату за антироссийскую политику

    Newsweek: Германия заплатит «страшную цену» за послушное следование антироссийской политике Запада

    Tекст: Антон Никитин

    Германия заплатит «страшную цену» за послушное следование антироссийской политике Запада, выразил мнение историк Тарик Сирил Амар в статье для Newsweek.

    Как отметил автор статьи, на Западе твердят, что Россия должна «потерпеть поражение» на Украине, иначе рухнет весь международный порядок, а усиление Китая является вызовом, из-за чего следует «обезопасить себя». Однако, подчеркнул историк, на самом деле самая большая проблема, скорее всего, исходит из Германии, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что состояние экономики ФРГ взывает у немцев беспокойство: они «потеряли веру» в политическую элиту, поддерживающую иностранные интересы, и разочаровывались в ценностях и методах правящих центристов.

    Как считает автор публикации, немецкая модель управления переживает двойной кризис: в экономике и в политике. Причин этого, по мнению Амара, много, три из них связаны с конфликтом на Украине: во-первых, в Германии широко распространилось мнение, что Берлин пожертвовал собственными жизненно важными интересами в угоду стратегии Запада, во-вторых, у немцев вызывает сильное беспокойство слишком большая потеря суверенитета Германией, а в-третьих, немцев тревожат последствия рецессии и экономического спада. Кроме того, немцы боятся эскалации конфликта и его перерастания в открытое противостояние между НАТО и Россией, добавил историк.

    В конце статьи он выразил уверенность, что Германии придется заплатить страшную цену за послушное следование западной политике в отношении России и Китая.

    Ранее из результатов опроса стало известно, что уровень поддержки правительства в Германии достиг антирекорда.

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