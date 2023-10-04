Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.0 комментариев
Цены на газ в Европе рухнули из-за скачка ветрогенерации
«Интерфакс»: Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе
Цены на газ в Европе обвалились на фоне роста силы ветра и увеличения выработки электроэнергии на ветроустановках. Во вторник ветрогенерация, возросшая более чем в два раза по отношению к уровню понедельника, восполнила четверть потребностей региона в электроэнергии.
Германия и Дания, по данным ассоциации WindEurope, во вторник обеспечили себя ветряной энергией более чем на 70%. 3 октября ветряки обеспечили 26% потребностей региона в электроэнергии. При этом до конца недели в регионе ожидается высокая сила ветра, передает «Интерфакс».
На этом фоне спотовая цена газа в Европе во вторник упала на 9%. В ходе торгов в Нидерландах контракт с поставкой «на день вперед» закрылся на уровне 320 долларов за тысячу кубометров, а в течение дня цена опускалась ниже 290 долларов.
По данным Gas Infrastructure Europe, уровень запасов природного газа в Европе достиг 96,15%, что на восемь пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет.
Поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы заметно снизились и находятся на минимуме с февраля 2022 года. Мощности регазификации и закачки в трубопроводы Европы загружены всего на 49% от максимума.
Средняя цена закупки газа в августе в Европе составляла 396 долларов за тысячу кубометров, а в сентябре – выросла до 417 долларов, передает ТАСС.
27 сентября сообщалось, что Германия досрочно заполнила газохранилища на 95%.