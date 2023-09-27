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Германия досрочно заполнила газохранилища на 95%
GIE: Германия досрочно заполнила газохранилища на 95%
Газохранилища в Германии досрочно заполнены до целевого уровня в 95%, пишут СМИ со ссылкой на данные европейского объединения операторов газовой инфраструктуры GIE.
Утром 26 сентября газохранилища страны были заполнены на 95,05%, сообщает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
По данным Федерального сетевого агентства Германии, по состоянию на 21 сентября Германия заполнила газохранилища до уровня в 94,56%.
Согласно принятым в прошлом году предписаниям, газохранилища страны предполагалось заполнить на 95% к 1 ноября, напоминает DW.
Издание отмечает, что заполнение газохранилищ ФРГ в этом году происходит быстрее, чем в прошлом. Так, 26 сентября 2022 года уровень заполнения составлял 91,4%. Целевой уровень в 95% в прошлом году Германии удалось достичь 13 октября, а в 100% – 14 ноября.
Уже в конце августа Германия и несколько других стран ЕС приступили к использованию газа из подземных хранилищ (ПХГ) на фоне небольшого снижения температур и низкой доли ветрогенерации в регионе.
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* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента