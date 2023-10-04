Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.2 комментария
WSJ: Киев не может платить госслужащим из-за задержки финансирования от США
Киев не способен выплатить зарплаты госслужащим в ноябре без финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов, сообщили украинские чиновники газете The Wall Street Journal.
Источники уверяют, что Минфин страны может выплатить зарплаты бюджетным организациям в октябре, однако уже в ноябре правительству придется сократить зарплаты или услуги, либо в срочном порядке брать кредит, передает Ura.ru.
Кроме того, один из источников отметил, что президент Украины Владимир Зеленский при прекращении финансирования со стороны США, скорее всего, столкнется с критикой от конкурирующих фракций.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».