WSJ: Киев не может платить госслужащим из-за задержки финансирования от США

Tекст: Александра Юдина

Источники уверяют, что Минфин страны может выплатить зарплаты бюджетным организациям в октябре, однако уже в ноябре правительству придется сократить зарплаты или услуги, либо в срочном порядке брать кредит, передает Ura.ru.

Кроме того, один из источников отметил, что президент Украины Владимир Зеленский при прекращении финансирования со стороны США, скорее всего, столкнется с критикой от конкурирующих фракций.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».

