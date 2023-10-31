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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Завершение «конца истории» будет небыстрым

    Сегодня единственно разумным выходом видится необходимость научиться взаимодействовать с глобальным кризисом, а не надеяться на его скорое завершение. Причина драмы не в том, что кто-то стремится потеснить Запад, а в том, что он сам в глубоком кризисе и не справляется со своим могуществом.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Почему США и СССР не дали Англии, Франции и Израилю оттяпать себе Суэцкий канал

    31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.

    2 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленский решил не переписывать украинцев

    Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.

    14 комментариев
    31 октября 2023, 17:54

    В Брянской области уничтожили украинский дрон

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона во вторник попыталась произвести террористическую атаку на территории России с помощью беспилотника, сообщило Министерство обороны.

    Около 16.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили украинский дрон в небе над Брянской областью, уточнило ведомство в своем Telegram-канале. Отмечается, что для атаки использовался беспилотник самолетного типа.

    Ранее российские средства ПВО сбили более 30 украинских беспилотников над Черным морем и северо-западной частью Крыма.

    30 октября 2023, 19:05
    Time: Зеленский решил уволить «командующего контрнаступлением» генерала
    Time: Зеленский решил уволить «командующего контрнаступлением» генерала
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский якобы намеревается уволить некоего командующего контрнаступлением генерала, утверждает Time со ссылкой на источники в окружении украинского политика.

    Уволить генерала планируется, чтобы обеспечить «ответственность за медленное продвижение Украины на фронте», пишет Time со ссылкой на собеседников издания, передает ТАСС. При этом никаких фамилий не называется.

    Один из источников добавил, что ВСУ не могут продвинуться вперед, но Зеленский выступает за продолжение боевых действий в зимний период и отказывается ставить их на паузу.

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что ВСУ за время контрнаступления потеряли более 90 тыс. человек убитыми и ранеными.

    Коментарии (28)
    31 октября 2023, 07:56
    В Британии испугались возмездия России Западу за помощь Украине

    Spectator: Россия может нанести Западу удар возмездия в ответ на помощь разведке Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Страны Запада опасаются, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование их оружия против территории России, что приведет к «прямому возмездию», заявил профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти в статье для британского журнала Spectator.

    Аналитик отметил, что недостаточный контроль над планами украинских спецслужб может обернуться негативными последствиями для США, передает РИА «Новости».

    «Некоторые американцы беспокоятся, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование западного оружия против территории России, и это приведет к прямому возмездию (против стран Запада)», – написал эксперт.

    Кроме того, Галеотти пришел к выводу, что украинские диверсии не только не вредят моральному духу россиян, но и мотивируют их защищать страну.

    Ранее советник главы ДНР Ян Гагин допустил, что Украина может бездумно использовать уже поставленные Киеву американские ракеты ATACMS для ударов по территории России.

    Коментарии (24)
    30 октября 2023, 19:12
    МИД заявил о прекращении действия безвизового режима с Украиной

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действие соглашения России и Украины о безвизовых поездках от 1997 года прекращено, официально объявило российское министерство иностранных дел.

    Соглашение прекратило действовать еще 1 января 2023 года, однако сообщение об этом министерство дало только 30 октября, передает РИА «Новости».

    В прошлом году Украина сообщила о введении визового режима с Россией.

    Коментарии (16)
    31 октября 2023, 04:08
    В США заявили о попытке Зеленского атаковать Курскую АЭС из-за отчаяния

    Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Президент Украины Зеленский из-за потери поддержки Запада пытается атаковать Курскую АЭС

    В США заявили о попытке Зеленского атаковать Курскую АЭС из-за отчаяния
    @ www.rosatom.ru

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Зеленский из-за потери поддержки со стороны Запада в отчаянии пытается атаковать Курскую АЭС, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

    Эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что у Зеленского остался «последний бросок», передает РИА «Новости».

    «Меня, действительно, беспокоит то, что он сейчас нападает на атомные электростанции в России, в Курске. Это отчаяние», – отметил Макговерн.

    По мнению эксперта, подобные действия главы киевского режима могут привести к очень серьезным последствиям. По этой причине Макговерн надеется, что Европе удастся сдержать Зеленского от подобных планов, чтобы не допустить катастрофы. Он также пояснил, что Украине скоро может прийти конец, так как приоритет будет отдан Израилю, а не ВСУ.

    Ранее в США заявили о потере интереса к Украине в американском обществе. В Европе также заявили об отсутствии интереса к выступлениям президента Украины Владимира Зеленского.

    Коментарии (12)
    31 октября 2023, 14:01
    ФСБ задержала соучастника покушения на Царева
    ФСБ задержала соучастника покушения на Царева
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, задержанный дал признательные показания, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    По сообщению ЦОС, согласно результатам расследования [ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Царева], подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева является 46-летиий гражданин России, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении, передает ТАСС.

    Там добавили, что мужчина задержан, дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях. В ходе обыска по месту его проживания обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.

    В ЦОС добавили, что в отношении Царева и членов его семьи приняты необходимые меры безопасности, в настоящее время угрозы его жизни отсутствуют, состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное.

    Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

    Коментарии (15)
    31 октября 2023, 05:05
    ВСУ отказались идти на штурм Горловки из-за нехватки людей и оружия

    Time: ВСУ не выполнили приказ Киева о штурме Горловки из-за нехватки людей и оружия

    Tекст: Антон Никитин

    Власти Украины в начале октября потребовали от военных провести операцию по взятию Горловки, однако в ответ получили лишь вопрос «Чем?», поскольку у ВСУ нет ни людей, ни оружия, сообщил американский журнал Time.

    По словам высокопоставленного военного, у ВСУ «нет ни людей, ни оружия», передает РИА «Новости».

    «Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?» – сказал военный, комментируя полученный приказ из Киева.

    Напомним, в конце сентября ВСУ применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой.

    Коментарии (15)
    31 октября 2023, 00:48
    Киев пожаловался на отказ конгрессменов США предоставить ВСУ снаряды

    Офис Зеленского: Конгрессмены США во время визита в Киев заявили о необходимости 155-миллиметровых снарядов Израилю

    Tекст: Антон Никитин

    Конгрессмены США во время визита делегации Палаты представителей в Киев продемонстрировали свою осведомленность о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у ВСУ и заявили при этом о востребованности таких боеприпасов у Израиля, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

    Как сообщил Офиса президента Украины, в понедельник Зеленский принял двухпартийную делегацию конгрессменов США в составе Джеймса Френча Гилла, Майкла Куигли и Стивена Линча. В Киеве заявили, что в ходе встречи были обсуждены вопросы продолжения всесторонней поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, а сам Зеленский подробно проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой и первоочередных потребностях сил обороны Украины, передает РИА «Новости».

    В свою очередь демократ Майкл Куигли, подтвердил, что время от времени случаются «очень неприятные ситуации» в контексте принятия решения о выделении помощи Киеву. По его словам, есть определенные предостережения для киевского режима в контексте «разделение мнений в направлении помощи». Демократ заявил, что нужны любые аргументы о важности и экономической, и гуманитарной помощи. «Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны», – заявил Куигли.

    Конгрессмен намекнул, что Украине, как об этом не раз заявляло политическое руководство, пора и становиться более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов.

    Напомним, в прошлую пятницу спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.


    Коментарии (12)
    31 октября 2023, 15:08
    Военный эксперт оценил способность Украины собрать боеспособную армию

    Военный эксперт Леонков: Украина уже не соберет армию того уровня, который был до 24 февраля

    Военный эксперт оценил способность Украины собрать боеспособную армию
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина уже не сможет собрать такую же боеспособную армию, какая была у нее до 24 февраля, и даже не сможет собрать те силы, которые начинали летом «контрнаступ», заявил военный эксперт Алексей Леонков.

    Ранее американский журнал Time опубликовал посвященный Украине материал, в котором отмечается, что ВСУ не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят Киеву все обещанное вооружение, а ряды украинских войск настолько опустели, что средний возраст призывников вырос до 43 лет.

    По словам эксперта, написанное в Time – это некий диагноз, близкий к объективности, поскольку самым главным фактором остается человеческий фактор: собрать такую же боеспособную армию, которая была до 24 февраля, у них уже не получится, передает РИА «Новости».

    Леонков уточнил, что даже не получится собрать те силы, которые были перед «контрнаступом», причем не помогут ни иностранные наемники, ни террористы, которые за них воюют, – мобилизационный ресурс Украины исчерпан.

    Он добавил, что на начало конфликта у Киева было около 200 тыс. штыков регулярной армии и 400 тыс. прошедших так называемую АТО, причем этот костяк у них закончился, а новый личный состав, обученный в том числе по натовским программам, имеет существенно худшую подготовку.

    Говоря о мобилизационном резерве, эксперт отметил, что на начало СВО у Украины было 2 млн резервистов.

    «Из них 65% уже прошли через линию боевого соприкосновения, причем из этих 65–80% не вернулись домой и числятся либо погибшими, либо без вести пропавшими», – рассказал эксперт.

    Ранее журнал Time указывал, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.

    Коментарии (4)
    31 октября 2023, 13:23
    Сын Блинкена на Хэллоуин «оделся в Зеленского» и попросил конфет у Байдена
    Сын Блинкена на Хэллоуин «оделся в Зеленского» и попросил конфет у Байдена
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сын американского госсекретаря Энтони Блинкена на Хэллоуин оделся в форму цвета хаки, схожую с той, в которой ходит президент Украины Владимир Зеленский, ему выдал конфеты президент США Джо Байден.

    В ролике, опубликованном Sky News, дети Блинкена – маленькие сын и дочь – подошли к американскому президенту США, чтобы получить сладости на праздник, передает РИА «Новости».

    Девочка появилась в цветах украинского флага, а мальчик – в форме цвета хаки, напоминающего форму, в которой Зеленский ходит на публике.

    Ранее в октябре Зеленский сменил свой имидж, теперь он больше не появляется в зеленом хаки. На это обратил внимание бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

    Коментарии (10)
    31 октября 2023, 11:07
    Белый дом США отверг сравнение военных операций России и Израиля
    Белый дом США отверг сравнение военных операций России и Израиля
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби призвал не сравнивать военные операции России и Израиля, поскольку они «преследуют разные цели», сообщило издание Politico .

    Член Палаты представителей Прамила Джаяпал (демократ от Вашингтона) раскритиковала чиновников США за «двойные стандарты». По ее словам, США безоговорочно поддерживают Израиль в его войне против боевиков ХАМАС, одновременно осуждая российскую спецоперацию на Украине, пишет Politico.

    Кирби с оценкой Джаяпал не согласился, заявив, что Россия якобы намеренно «нацелена на украинское гражданское население» в рамках своей военной стратегии. «Уничтожение невинных украинцев», по мнению спикера Белого дома, будто бы является «частью стратегии» в конфликте на Украине.

    В Израиле, считает он, ситуация другая. При этом представитель Белого дома признал, что в секторе Газа погибли палестинцы.

    Ранее Кирби заявил, что не будет комментировать действия израильской армии, поскольку заявления об этом может делать только ЦАХАЛ.

    Между тем Минздрав Газы заявил о 8 тыс. погибших в результате обострения палестино-израильского конфликта.

    Напомним, сообщалось, что в Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тыс. человек.

    Коментарии (15)
    31 октября 2023, 16:20
    Экс-генпрокурор Украины Луценко назвал последствия авторитарного правления Зеленского

    Экс-генпрокурор Украины Луценко перечислил негативные последствия авторитарного правления Зеленского

    Экс-генпрокурор Украины Луценко назвал последствия авторитарного правления Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Авторитарный стиль принятия решений президента Украины Владимира Зеленского имеет негативные последствия для страны, выразил мнение германской газете Welt экс-министр внутренних дел (с 2005 по 2006, с 2007 по 2010), бывший генеральный прокурор Украины (с 2016 по 2019 год) Юрий Луценко.

    По его словам, Зеленского можно назвать успешным президентом на основании его победы на выборах, однако «за этим скрываются его внутриполитические проступки, указывающие на авторитарное единоличное правление, а это имеет негативные последствия», передает ТАСС.

    Луценко привел в пример ситуацию с назначением человека из собственного окружения на одну из ключевых должностей в сфере реконструкции. В обязанности нового чиновника входила защита электрических трансформаторов от воздушных налетов, однако данный вопрос тот решить не сумел за год.

    «Когда один человек делает все, как Зеленский, у него это получается не так хорошо. И в данном случае он задействовал человека, который хотя и был лоялен, не подходил для этой работы», – добавил экс-министр.

    Кроме того, бывший прокурор заметил, что по своей основной профессии Зеленский является актером. «А когда ты в центре внимания, ты не видишь, кто находится в зале. Тебе все равно, лишь бы тебе аплодировали», – заключил политик.

    Ранее журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что американским политикам пора сказать правду про Украину и ее коррумпированного президента. До этого она назвала Зеленского «грязным актером, попытавшимся развязать третью мировую войну».

    Коментарии (7)
    31 октября 2023, 09:05
    Американская журналистка назвала Зеленского «коррумпированным диктатором»

    Журналистка Оуэнс призвала политиков США сказать правду про «коррумпированного диктатора» Зеленского

    Американская журналистка назвала Зеленского «коррумпированным диктатором»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американским политикам пора сказать правду про Украину и ее коррумпированного президента Владимира Зеленского, заявила журналистка Кэндис Оуэнс.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) журналистка призвала власти США перестать притворяться, что Вашингтон «защищает демократические принципы» на Украине, где у власти находится коррумпированный диктатор, передает РИА «Новости».

    Оуэнс заявила, что не понимает, почему политики продолжают лгать, ведь все знают, что это значит, «когда США говорят, что выполняют миссию по «распространению демократии».

    Ранее журналистка назвала Зеленского «грязным актером, попытавшимся развязать третью мировую войну».

    Коментарии (0)
    31 октября 2023, 11:50
    Политолог назвал жалобы Украины на сокращение помощи США «бунтом тараканов на кухне»

    Политолог Скачко: Недовольство Украины из-за снижения помощи США не заставит Вашингтон пересмотреть приоритеты

    Политолог назвал жалобы Украины на сокращение помощи США «бунтом тараканов на кухне»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинские элиты с трудом воспримут уменьшение финансирования со стороны США. Офис Зеленского попытается громко заявить о своем недовольстве, но геополитических приоритетов Вашингтона это не изменит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине признали сложное положение из-за сокращения объемов помощи США.

    «Долгое время в западных странах было принято жалеть Украину. О местных политических элитах высказывались исключительно в комплементарном ключе. Разумеется, приближенные Зеленского привыкли ощущать себя «пупом земли». Поэтому местные политики с большим трудом примут смещение акцентов поддержки США в пользу Израиля», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Кроме того, в игру вступает и забота о личном благосостоянии. Суммы, выделявшиеся ВСУ из бюджета НАТО, украинское руководство активно разворовывало. Они слишком сильно привыкли к красивой жизни и будут пытаться всячески вернуть «лучшие времена» глобальной поддержки. Офис Зеленского завоет с удвоенной силой», – отмечает собеседник.

    «Однако украинские уколы в сторону США будут восприниматься в Вашингтоне как бунт тараканов на кухне. Если крики перейдут все грани дозволенного, то Белый дом найдет возможности усмирения обнаглевших союзников и отправит их на поиск новых хозяев», – подчеркивает эксперт.

    «При этом никаких изменений в текущей ситуации не предвидится. Объемы помощи ВСУ будут постепенно сокращаться, ведь Израиль для Штатов является гораздо более важным государством. Дело здесь не в любви. Вашингтон мыслит исключительно прагматичными категориями. Тель-Авив – это символ глобального влияния западного мира», – уточняет политолог.

    «Никто не захочет оставлять столь мощный анклав на Ближнем Востоке. Конечно, Украина тоже является лакомой территорией для поддержания планетарной гегемонии США. Однако этот «европейский Афганистан» уже вытянул из НАТО уйму средств и вооружений. Даже Белый дом не способен покрыть все горячие точки Земли», – считает собеседник.

    «Поэтому Вашингтону приходится расставлять приоритеты. Думаю, риторическая поддержка офиса Зеленского не стихнет. ВСУ будут кормить обещаниями. Мы услышим большое число заявление, что об Украине никто не забыл и поддержка страны продолжится. Однако все мы помним старую поговорку: обещать – не значит жениться», – резюмирует Скачко.

    Ранее на Украине признали сложное положение из-за сокращения объемов помощи США. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, в настоящий момент в Вашингтоне начался процесс поисков компенсаторов для Израиля, что плохо сказывается на поддержке ВСУ. Он отметил, что офису Зеленского негде найти 61 млрд долларов.

    Между тем конфликт на Ближнем Востоке все больше отводит внимание Штатов от Украины. Так, в ходе визита делегации от Палаты представителей США в Киев конгрессмены выразили понимание ситуации с нехваткой у Украины снарядов калибра 155 миллиметров, но подчеркнули, что эти же боеприпасы востребованы у Израиля.

    Во время встречи с законодателями Штатов Зеленский подробно проинформировал их о событиях, происходящих на передовой, и о первоочередных потребностях ВСУ. В свою очередь демократ Майкл Куигли подтвердил, что время от времени в контексте принятия решений о поддержке Украины случаются «очень неприятные ситуации».

    По его словам, в настоящее время Израиль также нуждается в западных боеприпасах. В связи с этим он намекнул, что офису Зеленского пора становиться более самодостаточным в вопросе производства оружия и снарядов. Он также отметил, что этот вопрос не раз поднимался самим руководством Украины.

    Кроме того, в Палату представителей Конгресса США был внесен законопроект о предоставлении Тель-Авиву экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 млрд долларов. Инициатива рассматривается в отрыве от остальных запросов Джо Байдена на военную поддержку Украины и Тайваня.

    Средства предлагается выделить на обеспечение дополнительных ассигнований «для ответа на атаки в Израиле». В установленную сумму будут входить и другие цели на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года.

    Коментарии (3)
    31 октября 2023, 14:56
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 170 военных и три танка
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 170 военных и три танка
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки потеряли до 170 человек, а также три танка на Донецком направлении, сообщило Министерство обороны России.

    На этом направлении «Южная» группировка поразила живую силу и технику 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ у Клещеевки и Курдюмовки в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона на этом направлении потеряла до 170 человек, три танка, две БМП Bradley, три боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены американские гаубицы М198 и М119, гаубицы Д-20 и Д-30, польская САУ Krab, САУ «Акация» и «Гвоздика» и две машины РСЗО «Град».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила пять атак украинских штурмовиков 54-й механизированной бригады у Синьковки в Харьковской области. ВСУ потеряли там до 60 человек, четыре танка (из них два Leopard), три боевые бронированные машины и две САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила три атаки украинских штурмовиков 21-й и 24-й механизированных бригад у Червоной Дибровы (ЛНР) и Ямполовки (ДНР). Там ВСУ потеряли до 250 человек, танк, две боевые бронированные машины и две американских артиллерийских системы М777.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Угледара и Старомайорского в ДНР.

    Там ВСУ потеряли до 160 человек, две боевые бронированные машины и САУ «Гвоздика».

    На Запорожском направлении отражена атака украинских штурмовиков 118-й механизированной бригады у Работино (Запорожская область). Там ВСУ потеряли более 140 человек, пять боевых бронированных машин и две гаубицы М109 Paladin.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ у острова Алексеевский и поселка Берислав в Херсонской области.

    Украинская сторона за сутки там потеряла до 125 человек, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    Коментарии (2)
    30 октября 2023, 20:14
    Time: Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений на фронте

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте, сообщил журнал The Time со ссылкой на людей из окружения президента.

    Автор статьи указывает, что убеждения Зеленского не изменились, он не намерен искать какого-либо мира, желая продолжать боевые действия, передает ТАСС.

    «Он обманывает себя. У нас больше нет вариантов, мы не выигрываем. Но попробуй ему [Зеленскому] об этом сказать», – заявил один из помощников президента. Издание пишет, что упрямство Зеленского помешало его команде разработать новую стратегию на поле боя.

    Ранее сообщалось, что Зеленский якобы намеревается уволить некоего командующего контрнаступлением генерала.

    Глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что ВСУ за время контрнаступления потеряли более 90 тыс. человек убитыми и ранеными.

    Коментарии (0)
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    Нефть по 250 долларов за баррель невыгодна никому

    Цены на нефть резко вырастут вплоть до фантастических 250 долларов за баррель, если в конфликт на Ближнем Востоке активно втянутся Иран и США. Такой сценарий невыгоден никому, даже странам – экспортерам нефти, удаленным от зоны конфликта. Какую цену придется заплатить экономикам за этот конфликт? Подробности

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    Израиль уничтожает Европейский союз

    Голосование в ООН по конфликту на Ближнем Востоке разделило ЕС до такой степени, что некоторые его члены грозятся вообще выйти из ООН. Расколол Израиль и руководящую пару Евросоюза: между Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем усугубилась прежняя вражда. Как признают США, Евросоюз не в состоянии выдержать двух войн сразу, поддерживая и Израиль, и Украину. Подробности

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    Новые регионы учатся учить по-русски

    Одной из ключевых задач восстановления новых регионов России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – стала интеграция их образовательного пространства с общефедеральным. Дело не только в переподготовке преподавателей, но и в восстановлении инфраструктуры и оборудования детсадов, школ, вузов. О том, как происходит этот процесс, газете ВЗГЛЯД рассказала министр образования и науки ДНР Ольга Колударова. Подробности

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    Военный плацдарм США в Европе дал трещину

    Появились первые результаты победы на выборах в Словакии «пророссийского» политика Роберта Фицо, и они стали крайне неприятными для Вашингтона. Словакия начала пробовать способы изменить военный договор с США, срочно заключенный прямо перед началом украинской спецоперации. Почему Фицо видит в этом договоре прямую угрозу для безопасности своей страны? Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

    • Беспорядки в аэропорту в Дагестане: выводы

      Беспорядки в аэропорту Махачкалы радикалами, требовавшими учинить расправу над израильтянами, стали экстраординарным событием в истории РФ. Вместо израильтян толпа обнаружила местных матерей с детьми, проходившими в Израиле курс лечения. Аэропорт был закрыт, около 60 человек задержаны. Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

    • Как украинцы шпионили за Дудой

      Политический конфликт между Украиной и Польшей получил неожиданное объяснение. Судя по всему, дело не только в поставках зерна и Волынской резне, но и в том, что в одном из автомобилей, которым пользуется президент Польши Анджей Дуда, был найден шпионский «жучок». Но при чем тут Украина?

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