Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.18 комментариев
ПВО сбила десятки украинских беспилотников над Черным морем и Крымом
Минобороны сообщило об уничтожении более 30 украинских беспилотников над Черным морем и Крымом
Дежурные средства ПВО сбили более 30 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма, сообщило Минобороны России.
Как сообщило ведомство в Telegram, киевский режим предпринял попытку террористической атаки, используя беспилотники самолетного типа. Указывается, что уничтожено 36 беспилотников.
Напомним, Украина также атаковала беспилотниками Курскую АЭС, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции.