В США признали поворот конфликта на Украине в пользу России

Экс-чиновница Белого дома Хилл заявила, что конфликт на Украине складывается в пользу Путина

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, противостояние становится внутренней проблемой для многих стран, в этой связи президент России понимает, что это может подорвать поддержку Киева и подтолкнуть его к началу переговоров на условиях Москвы, передает РИА «Новости».

Также Хилл отметила, что в американском бюджете украинская проблема уже объединена с конфликтом на Ближнем Востоке.

По мнению экс-чиновницы Белого дома, Запад сам стал жертвой завышенных ожиданий касательно украинского контрнаступления.

Хилл добавила, что в США нужен был «более разумный разговор о возможностях ВСУ», так как российские военные действительно закрепились на «сотни километров противотанковой обороны и мин».

Ранее британская газета The Telegraph отметила, что влияние Путина на мировой арене раздражает главу Белого дома Джо Байдена, а Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию.