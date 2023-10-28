Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.8 комментариев
Украинский беспилотник повредил стены склада ядерных отходов Курской АЭС
МИД: Украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС
Украина атаковала Курскую АЭС беспилотниками, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как следует из комментария Захаровой на сайте МИД России, украинский БПЛА, начиненный взрывчаткой, повредил стены склада ядерных отходов станции. Она уточнила, что атаковавшие АЭС беспилотники были собраны из компонентов, поставленных западными странами.
В заявлении отмечается, что для киевского режима нет ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма.
Ранее в МИД призвали мировые правительства осудить атаки Киева на Курскую АЭС.
Напомним, 27 октября ПВО перехватила украинский беспилотник в районе атомограда Курчатов, где находится Курская АЭС.