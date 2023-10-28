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    Конфликт Киева и Варшавы получил неожиданное объяснение
    В США признали поворот конфликта на Украине в пользу России
    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников из переданного Россией списка
    Истребители ЦАХАЛа ударили по командующему морскими силами ХАМАС в Газе
    Лавров предрек катастрофу на «десятилетия, если не столетия» в случае уничтожения Газы
    Тело наемника из Британии нашли в канализации на полигоне в Запорожской области
    Средства ПВО перехватили шесть дронов над Орловской и Тульской областями
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    8 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    15 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    13 комментариев
    28 октября 2023, 15:26

    Украинский беспилотник повредил стены склада ядерных отходов Курской АЭС

    МИД: Украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС

    Украинский беспилотник повредил стены склада ядерных отходов Курской АЭС
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина атаковала Курскую АЭС беспилотниками, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Как следует из комментария  Захаровой на сайте МИД России, украинский БПЛА, начиненный взрывчаткой, повредил стены склада ядерных отходов станции. Она уточнила, что атаковавшие АЭС беспилотники были собраны из компонентов, поставленных западными странами.

    В заявлении отмечается, что для киевского режима нет ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма.

    Ранее в МИД призвали мировые правительства осудить атаки Киева на Курскую АЭС.

    Напомним, 27 октября ПВО перехватила украинский беспилотник в районе атомограда Курчатов, где находится Курская АЭС.

    27 октября 2023, 19:27
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Актриса Наталья Варлей прокомментировала блогеру Вячеславу Манучарову свое высказывание о спецоперации, сказанное на патриотическом кинофестивале «Волгоградский факел».

    По словам Варлей, от исхода спецоперации зависит существование России, пишет Газета.ru. Она отметила, что всем хотелось бы жить в мире, дружбе и любви, но события стали развиваться таким образом, что «кто не понимал, почему это происходит, сейчас уже понимают».

    По словам Варлей, действия России – это восстановление справедливости, защита веры и вопрос, «быть нашей стране или не быть».

    Ранее на фестивале она заявила, что уверена в «победе добра над злом и разума над безумием».

    Коментарии (30)
    27 октября 2023, 18:45
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еврокомиссия в ближайшее время представит механизм, как можно использовать доходы от 211 млрд евро замороженных активов России для финансирования Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, доходы от замороженных российских активов сейчас идут только отдельным финансовым институтам ЕС. В ближайшее время будет представлено предложение по использованию доходов от реинвестирования этих средств для помощи Украине, передает ТАСС.

    «Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины», – сказала фон дер Ляйен.

    Решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Киева было принято саммитом ЕС. Вместе с тем в ходе саммита страны не смогли согласовать программу бюджетной помощи Украине в 50 млрд евро, но отметили, что она останется «приоритетом сообщества», заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

    Ранее сообщалось, что новую помощь Украине заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще ряд стран.

    Коментарии (33)
    27 октября 2023, 18:54
    На Украине прошли митинги с призывом провести демобилизацию в ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские СМИ сообщили о волне протестов в стране с требованием провести демобилизацию солдат вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Родственники военнослужащих в ряде областных центров Украины вышли на митинги с плакатами, на которых написали призывы к скорейшей демобилизации и количество проведенных солдатами в строю дней, сообщило местное издание «Телеграф», передает РИА «Новости». По их словам, бойцы не проходили ротацию с февраля прошлого года.

    По информации украинских СМИ, подобные акции состоялись в частности в Киеве, Одессе, Полтаве, Днепропетровске, Ивано-Франковске. Новостное агентство «Галка» сообщило о 17 мероприятиях по всей стране.

    Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил об опустошении мобилизационных резервов Украины.

    Коментарии (17)
    28 октября 2023, 01:26
    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет

    Полянский на заседании СБ ООН показал обломки выпущенных ВСУ по гражданским целям западных ракет

    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На заседании СБ ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский показал обломки западных ракет, которыми украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру.

    «Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью», – заявил Полянский. Он показал обломки ракеты, которую вооруженные силы Украины выпустили из РСЗО HIMARS по администрации Херсонской области в 2022 году. Тогда погибли три человека. Также он продемонстрировал обломок с места обстрела моста англо-французскими ракетами Storm Shadow. «Здесь отчетливо читается «Сделано во Франции», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, он показал еще несколько обломков боеприпасов, найденных на местах обстрелов, которые унесли жизни людей. Полянский заявил, что «это вещественные доказательства того, как поставляемые Западом вооружения активно используются украинцами для нападения на объекты гражданской инфраструктуры».

    По его словам, США «сознательно» стремятся к эскалации конфликта, так как им и их союзникам мир на Украине «не нужен». Полянский связал рост атак ВСУ на гражданские цели с «накачкой Украины смертоносным оружием производства стран НАТО».

    Полянский подчеркнул, что Россия способна «дать достойный отпор и обеспечить защиту своей территории от дальнобойного оружия», передаваемого Киеву Западом, но сам факт поставок таких вооружений свидетельствует, что США и их союзники намерены «подпитывать киевский режим в готовности воевать до последнего украинца».

    При этом Запад игнорирует коррупцию на Украине и неспособность Киева контролировать поставляемое ВСУ оружие, сказал Полянский. По его словам, до 20% всех поставок оружия Киеву в первые же недели уходят на «серые» и «черные» рынки.

    Кроме того, США, которые «кропотливо реализовывали на Украине проект «анти-Россия» напрямую помогали Киеву «заниматься преступной деятельностью» и совершать теракты в России, заявил он.

    На прошлой неделе Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. В среду Минобороны России впервые сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS. Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи признал опасность ATACMS для мирного населения.

    Коментарии (21)
    28 октября 2023, 03:49
    Тело наемника из Британии нашли в канализации на полигоне в Запорожской области

    В канализации на украинском полигоне в Запорожской области нашли тело пропавшего наемника из Британии Берка

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники украинской полиции нашли тело пропавшего без вести британского наемника Дэниела Берка в канализации на полигоне в той части Запорожской области, которую удерживают вооруженные силы Украины, сообщил отец погибшего.

    По словам отца наемника, «результаты ДНК-теста Дэниела положительны», передает RT со ссылкой на Sun.

    Тело помог найти австралийско-алжирский наемник Абдельфетах Нурин. Нурин утверждает, что застрелил Берка по ошибке, передает РИА «Новости».

    Прежде австралийско-алжирский наемник уверял, что они вместе находились на полигоне, но Берк ушел без Нурина. Позднее в переписке на вопрос о том, кто убил Берка, Нурин признался: «Очевидно я». По его словам, «это было не намеренное убийство». Свою ложь об уходе Берка с полигона Нурин объяснил тем, что не знал, как ему поступить. Полиция Украины отказалась сообщить, покинул ли Нурин страну.

    Напомним, Берк пропал в Запорожье в августе. Правоохранители на Украине не исключали, что его исчезновение связано с денежным спором – конфликт у Берка возник с другими членами так называемого Интернационального легиона территориальной обороны Украины. В сентябре сообщалось, что в одном из населенных пунктов на подконтрольной Киеву части Запорожской области, предположительно, нашли тело наемника.

    Коментарии (28)
    28 октября 2023, 12:17
    В США признали поворот конфликта на Украине в пользу России

    Экс-чиновница Белого дома Хилл заявила, что конфликт на Украине складывается в пользу Путина

    В США признали поворот конфликта на Украине в пользу России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин понимает, что украинский конфликт складывается в его пользу, выразила мнение изданию Foreign Policy экс-директор по России в Совете нацбезопасности США Фиона Хилл.

    По ее словам, противостояние становится внутренней проблемой для многих стран, в этой связи президент России понимает, что это может подорвать поддержку Киева и подтолкнуть его к началу переговоров на условиях Москвы, передает РИА «Новости».

    Также Хилл отметила, что в американском бюджете украинская проблема уже объединена с конфликтом на Ближнем Востоке.

    По мнению экс-чиновницы Белого дома, Запад сам стал жертвой завышенных ожиданий касательно украинского контрнаступления.

    Хилл добавила, что в США нужен был «более разумный разговор о возможностях ВСУ», так как российские военные действительно закрепились на «сотни километров противотанковой обороны и мин».

    Ранее британская газета The Telegraph отметила, что влияние Путина на мировой арене раздражает главу Белого дома Джо Байдена, а Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию.

    Коментарии (11)
    28 октября 2023, 14:35
    ВС России уничтожили командный пункт воздушных сил Украины на аэродроме «Канатово»

    ВС России нанесли удар по командному пункту воздушных сил Украины на аэродроме «Канатово»

    Tекст: Вера Басилая

    На аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен диспетчерский пункт воздушных сил Украины, средствами ПВО за сутки сбиты украинские самолеты Су-25 и МиГ-29 в Херсонской и Днепропетровской областях, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.

    Так, на аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины, а в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области средствами ПВО сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 ВСУ.

    Кроме того, перехвачены четыре ракеты «ATACMS», две управляемые авиационные бомбы «JDAM», три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов HIMARS.

    Всего уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в  Херсонской области, в ДНР и ЛНР, а также в Токмаке Запорожской области.

    Ранее российские войска нанесли удары по ВСУ под Угледаром и Урожайным.

    Коментарии (2)
    28 октября 2023, 05:27
    Чехия увидела угрозу для других стран при поражении Украины

    Президент Чехии Павел заявил об опасности для других стран в случае «падения» Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Чехии Петр Павел на встрече с главами зарубежных диппредставительств заявил: «Если Украина падет, то падем мы все».

    Как сообщает CTK, «по словам Павела, Чехия остается верной своей позиции и поддерживает суверенитет Украины». Он считает, что нынешние конфликты не получится урегулировать, если просто выслушать обе стороны и прочертить воображаемую линию где-то посередине интересов каждой из них, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что без европейской помощи конфликт на Украине быстро завершится капитуляцией Киева.

    Коментарии (7)
    28 октября 2023, 00:50
    Взрывы прогремели в Одесской области

    Взрывы прозвучали в Измаильском районе Одесской области Украины

    Взрывы прогремели в Одесской области
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины прозвучала воздушная тревога, гремят взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Взрывы произошли в Измаильском районе Одесской области, где находится один из крупнейших в регионе портов на реке Дунай, передает ТАСС.

    Кроме того, взрывы раздались в Днепре (Днепропетровске) и в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» сообщали, что «мощнейший взрыв» произошел и в Херсоне, который удерживают вооруженные силы Украины.

    Напомним, сообщалось, что Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы.

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    27 октября 2023, 20:19
    Премьер Словакии потребовал предварительно анализировать новые санкции против РФ

    Премьер Словакии потребовал анализировать санкции против России перед их принятием

    Премьер Словакии потребовал предварительно анализировать новые санкции против РФ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что перед принятием ЕС новых санкций против России будет требовать проведения их глубокого анализа и возможного влияния на Евросоюз.

    Братислава, по его словам, не поддержит очередные антироссийские санкции ЕС в сфере атомной энергетики. Он добавил, что не может представить себе принятие этого пакета санкций, передает ТАСС.

    Премьер отметил, что санкции ЕС против Москвы в сфере атомной энергетики могут задеть две действующие в Словакии АЭС, построенные еще при содействии СССР.

    Санкции против России, по мнению премьера, не эффективны, но все их он отвергать не будет. Словакия будет сосредоточена на оказании Украине больше гуманитарной помощи, а не военной, а также примет участие в ее восстановлении.

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    28 октября 2023, 07:02
    Российские войска нанесли удары по ВСУ под Угледаром и Урожайным

    Глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Чехов сообщил об ударах по ВСУ под Угледаром и Урожайным

    Tекст: Антон Антонов

    На Южно-Донецком направлении нанесены удары по подразделениям вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новомихайловка, Катериновка, Водяная, Угледар, Золотая Нива, Урожайное и Старомайорское, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

    Чехов сообщил, что при поддержке артиллерии и авиации подразделения группировки «Восток» нанесли удары по 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригадам и 128-й бригаде территориальной обороны ВСУ, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что у населенных пунктов Червоная Диброва, Торское и Петровское отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ. В результате контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 15 расчетов полевой артиллерии ВСУ, уничтожено свыше 120 украинских военных, две БМП и САУ «Акация», передает ТАСС.

    Министерство обороны России сообщало, что ВСУ на Донецком направлении за неделю потеряли более 2055 военнослужащих и три танка.

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    28 октября 2023, 09:54
    Средства ПВО перехватили шесть дронов над Орловской и Тульской областями

    Российская система ПВО перехватила шесть дронов над Орловской и Тульской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО перехватила шесть беспилотников ВСУ над Орловской и Тульской областями, сообщили в Минобороны России.

    По информации ведомства, дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области, передает ТАСС.

    Ранее дежурные силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Курской области.

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    28 октября 2023, 11:34
    Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Уточняется, что тревога объявлена во всех областях Украины в период с 10.53 по 11.01 (совпадает с мск), передает РИА «Новости».

    Известно, что первый сигнал раздался в Киеве и в ряде центральных областей страны, позже всех тревогу объявили в Ровненской области Украины.

    В ночь на субботу взрывы прогремели в Одесской области.

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    28 октября 2023, 06:30
    В Раде Фицо назвали «мини-Орбаном»

    Глава комитета по вопросам внешней политики украинской Рады Мережко назвал Фицо «мини-Орбаном»

    В Раде Фицо назвали «мини-Орбаном»
    @ Mateusz Wlodarczyk/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В лице нового премьера Словакии Роберта Фицо Украина, возможно, имеет дело с «мини-Орбаном», заявил глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко.

    Мережко отметил, что заявление Фицо о намерении Словакии прекратить военную помощь Украине «стали неприятным развитием событий». При этом Мережко указал, что Словакия и «не была самым большим поставщиком помощи». Однако он выразил надежду на то, что «демократическая оппозиция в Словакии достаточно сильна» и не позволит Фицо превратить Словакию в Венгрию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.

    Напомним, Фицо проинформировал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о том, что республика не будет оказывать Украине военную помощь. Кроме того, на саммите Евросоюза не удалось согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро, поскольку Венгрия и Словакия выступили против такого решения.


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    28 октября 2023, 00:59
    Украинский беспилотник сбит над Курской областью

    Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Курской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурные силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Минобороны России.

    Ведомство указало в Telegram, что киевский режим предпринял попытку устроить террористическую атаку, используя беспилотник самолетного типа. БПЛА был сбит около 19.00 мск.

    В четверг в районе населенного пункта Курчатов в Курской области также был перехвачен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В Курчатове расположена Курская АЭС.

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