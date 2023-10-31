Армия Израиля уточнила число захваченных ХАМАС заложников

Захарова заявила о «фантастическом лицемерии» ООН в связи с беспорядками в Махачкале

Спикер МИД Захарова назвала «фантастическим лицемерием» реакцию ООН на беспорядки в Махачкале

Tекст: Вера Басилая

В своем Telegram-канале она привела слова представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика, который выступил с осуждением актов антисемитизма в аэропорту Махачкалы.

Она обратила внимание на удивительную избирательность в оценках представителя генсека ООН. Так, Захарова напомнила на отсутствие реакции ООН, когда речь зашла о погибших в Газе сотрудниках этой организации.

Комментируя слова Дюжаррика об «охоте на людей» из-за религии, Захарова выразила надежду, что ООН «найдет в себе мужество» осудить преследование Киевом Украинской православной церкви и выступит в защиту православных верующих на Украине, которых избивали, унижали, выгоняли из их храмов, запугивали, бросали в тюрьмы и подвергали всевозможным гонениям.

«После нынешних слов ооновца мы требуем реакции на все, о чем регулярно информировали Секретариат ООН!» – подчеркнула Захарова.

Ранее Дюжаррик заявил, что ООН осуждает действия и заявления людей, «которые пытались штурмовать аэропорт и пытались охотиться на людей исключительно из-за их религии».