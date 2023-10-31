Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.0 комментариев
Боец «Ахмата» рассказал о применении ВСУ фосфора и фосгена
Боец «Ахмата»: ВСУ применяют фосген и фосфор на Кременском участке в Донбассе
Украинская армия применяет газы фосген и хлорпикрин, а также фосфорные боеприпасы против российских бойцов на Кременском участке фронта в Донбассе, рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид, выполняющий ряд задач на данном участке фронта.
По его словам, газ скидывают периодически хлорпикрин и фосген с коптеров, передает РИА «Новости». Аид добавил, что фосфор (тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором), бывает, накидывают, зажигалками (зажигательные боеприпасы) часто работают, танками, но самое частое – это кассеты. Он добавил, что если раньше ВСУ жалели по одному, по двум карандашам (солдатам пехоты) выпускать снаряды – экономили, то сейчас они даже по одному идущему человеку кассету выпускают.
По его словам, капсулы с газами украинские военнослужащие при помощи квадрокоптеров сбрасывают в окопы российских бойцов.
Ранее стало известно о применении ВСУ газовых гранат США, Британии и Израиля.