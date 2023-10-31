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    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленский решил не переписывать украинцев

    Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть непредсказуемыми

    Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.

    2 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Национальная карта – один из главных джокеров врагов

    Надо бы спросить у дагестанских бойцов в зоне СВО – как они относятся к этим погромщикам у себя на родине. Уверен, что кроме универсального русского мата, мы больше ничего не услышим. Потому что эти ребята точно знают, за что они воюют.

    14 комментариев
    31 октября 2023, 09:33

    Боец «Ахмата» рассказал о применении ВСУ фосфора и фосгена

    Боец «Ахмата»: ВСУ применяют фосген и фосфор на Кременском участке в Донбассе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская армия применяет газы фосген и хлорпикрин, а также фосфорные боеприпасы против российских бойцов на Кременском участке фронта в Донбассе, рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид, выполняющий ряд задач на данном участке фронта.

    По его словам, газ скидывают периодически хлорпикрин и фосген с коптеров, передает РИА «Новости». Аид добавил, что фосфор (тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором), бывает, накидывают, зажигалками (зажигательные боеприпасы) часто работают, танками, но самое частое – это кассеты. Он добавил, что если раньше ВСУ жалели по одному, по двум карандашам (солдатам пехоты) выпускать снаряды – экономили, то сейчас они даже по одному идущему человеку кассету выпускают.

    По его словам, капсулы с газами украинские военнослужащие при помощи квадрокоптеров сбрасывают в окопы российских бойцов.

    Ранее стало известно о применении ВСУ газовых гранат США, Британии и Израиля.

    30 октября 2023, 10:59
    Задержанным в аэропорту Махачкалы предложили «отмыться от позора»

    Глава Дагестана Меликов предложил участникам событий в аэропорту Махачкалы отправиться на СВО добровольцами

    Задержанным в аэропорту Махачкалы предложили «отмыться от позора»
    @ Муса Салгереев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Дагестана Сергей Меликов признался, что ему стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, и предложил задержанным после этих событий отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы «отмыться от позора».

    Меликов отметил, что в России нет такой практики, чтобы задержанных за правонарушение сразу отправляли в зону СВО. Те, кто выполняет боевые задачи в интересах страны, должны осознанно это делать, сказал глава региона.

    При этом он сказал, что будет только приветствовать, если кто-то из задержанных участников беспорядков «изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами». Меликов подчеркнул, что никаких специальных мер для этого не будет предприниматься.

    Губернатор признался, что испытывает стыд за беспорядки, которые произошли в аэропорту. Он подчеркнул, что ничего подобного не произошло в других регионах Северного Кавказа, жители которых «тоже возносили молитву за жизнь и здоровье невинно пострадавших людей на Ближнем Востоке». «Подобного инцидента не произошло и в республиках Поволжья, в других республиках, где проживает большое количество мусульман, выражает поддержку палестинцам, но выражает достойно», – сказал он, посетовав на то, что в Дагестане «в очередной раз показали недостойное поведение наших земляков». При этом глава региона подчеркнул, что таких людей было немного.

    Кроме того, он сообщил, что подразделения МВД и Росгвардии до последнего не применили физическую силу, надеясь образумить толпу.

    Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял под свой контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане и поручил выявить его зачинщиков и участников, сообщили в ведомстве.

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    30 октября 2023, 11:09
    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому

    Польский писатель Твардох: Солдаты ВСУ ненавидят Зеленского

    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому
    @ Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты ВСУ ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, они уважают генерала Валерия Залужного, заявил польский писатель Щепан Твардох в интервью изданию Interia Wydarzenia.

    Писатель рассказал, что в беседе с ним воюющие украинцы назвали Залужного единственной политической фигурой, которая пользуется у них уважением, а Зеленского они терпеть не могут, передает РИА «Новости».

    Кроме того, солдаты ВСУ пожаловались Твардоху на сильную нехватку вооружения и снарядов. По словам писателя, украинские военные не представляют, как можно добиться возвращения границ 2014 года в нынешних условиях при «боеприпасном голоде».

    Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется «менять ситуацию», и вертолет не поможет.

    Между тем СМИ писали, что провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным.

    Коментарии (13)
    30 октября 2023, 12:24
    В США заметили смену риторики Байдена по Украине

    The Spectator: Смена риторики Байдена может привести к катастрофе на Украине

    В США заметили смену риторики Байдена по Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден сменил риторику в отношении Украины, вместо «поддерживать Украину столько, сколько потребуется», стало «мы поможем Украине защитить себя», написала обозреватель британского журнала The Spectator Светлана Моренец.

    Автор пишет, что Байден уже не в состоянии объяснить американцам необходимость оказания помощи Киеву и теперь меняет риторику, но его аргументы не совсем эффективны на фоне отсутствие прогресса в украинском контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    Также, по словам Моренец, напряжение вызывает и назначение нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выступал за сокращение помощи ВСУ, а также возвращение экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Публицист считает, что Украине остается только молиться на то, чтобы США продолжали оказывать ей поддержку.

    Ранее известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса, США необходимо срочно изменить курс.

    Между тем, Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    Коментарии (3)
    30 октября 2023, 12:41
    В США сформулировали четыре ключевых условия для мира на Украине

    Экономист Сакс предложил США не расширять НАТО, признать Крым и новые регионы России

    Tекст: Вера Басилая

    Для достижения соглашения между Россией и США по Украине необходимо отказаться от расширения НАТО, признать новые российские регионы, предоставить Киеву гарантии и восстановить все связи между Россией и Западом, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в статье для греческой газеты Kathimerini.

    Экономист назвал главным условием достижения соглашения не расширять НАТО на восток, но и не отменять предыдущее расширение. Второе условие Сакса, что новое соглашение должно распространяться на ядерные вооружения.  По его словам, односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году и из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также приостановка Россией действия Договора New Start (СНВ III) в 2023 году вызвали серьезную напряженность, передает РИА «Новости».

    В-третьих, как считает экономист, России и Украине придется договориться о новой границе, при которой Крым и новые регионы останутся в составе России, поскольку там преобладающее русское население. Сакс считает, что изменение границ будет сопровождаться гарантиями безопасности для Украины Совбеза ООН, а также Германии, Турции и Индии.

    Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах.

    Коментарии (15)
    30 октября 2023, 09:58
    На Украине назвали условие для немедленного визита Зеленского в Москву

    Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский немедленно приедет в Москву по приказу Вашингтона

    На Украине назвали условие для немедленного визита Зеленского в Москву
    @ Christophe Gateau/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский немедленно приедет с визитом в Москву, если ему прикажут правящие элиты в США, киевский режим не может принимать самостоятельные решения, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

    По словам Азарова, Киев полностью зависит от американцев – и любые решения, по сути, принимаются только после согласия США, поэтому начнутся ли переговоры между Москвой и Киевом, зависит от Вашингтона, пишут «Известия».

    Бывший премьер считает, что Зеленский может отменить указ, запрещающий вести переговоры с Россией после, например, звонка госсекретаря США Энтони Блинкена, который «прикажет» ему приехать в Вашингтон для инструкций, а потом – в Москву.

    Источник рассказал Азарову, что на Украине не могут назначить даже районного прокурора, потому что по закону судей отбирает специальная комиссия, куда входят американцы.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к предложениям по урегулированию отношений с Украиной и Западом, однако таких предложений не поступает.

    Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах.

    Коментарии (12)
    31 октября 2023, 00:48
    Киев пожаловался на отказ конгрессменов США предоставить ВСУ снаряды

    Офис Зеленского: Конгрессмены США во время визита в Киев заявили о необходимости 155-миллиметровых снарядов Израилю

    Tекст: Антон Никитин

    Конгрессмены США во время визита делегации Палаты представителей в Киев продемонстрировали свою осведомленность о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у ВСУ и заявили при этом о востребованности таких боеприпасов у Израиля, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

    Как сообщил Офиса президента Украины, в понедельник Зеленский принял двухпартийную делегацию конгрессменов США в составе Джеймса Френча Гилла, Майкла Куигли и Стивена Линча. В Киеве заявили, что в ходе встречи были обсуждены вопросы продолжения всесторонней поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, а сам Зеленский подробно проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой и первоочередных потребностях сил обороны Украины, передает РИА «Новости».

    В свою очередь демократ Майкл Куигли, подтвердил, что время от времени случаются «очень неприятные ситуации» в контексте принятия решения о выделении помощи Киеву. По его словам, есть определенные предостережения для киевского режима в контексте «разделение мнений в направлении помощи». Демократ заявил, что нужны любые аргументы о важности и экономической, и гуманитарной помощи. «Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны», – заявил Куигли.

    Конгрессмен намекнул, что Украине, как об этом не раз заявляло политическое руководство, пора и становиться более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов.

    Напомним, в прошлую пятницу спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.


    Коментарии (6)
    31 октября 2023, 05:05
    ВСУ отказались идти на штурм Горловки из-за нехватки людей и оружия

    Time: ВСУ не выполнили приказ Киева о штурме Горловки из-за нехватки людей и оружия

    Tекст: Антон Никитин

    Власти Украины в начале октября потребовали от военных провести операцию по взятию Горловки, однако в ответ получили лишь вопрос «Чем?», поскольку у ВСУ нет ни людей, ни оружия, сообщил американский журнал Time.

    По словам высокопоставленного военного, у ВСУ «нет ни людей, ни оружия», передает РИА «Новости».

    «Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?» – сказал военный, комментируя полученный приказ из Киева.

    Напомним, в конце сентября ВСУ применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой.

    Коментарии (3)
    30 октября 2023, 23:17
    Боец с позывным «Джамбо» в зоне СВО высказался о беспорядках в Дагестане

    Боец с позывным «Джамбо» призвал дагестанцев не искать террористов в республике, а приезжать в зону СВО

    Tекст: Антон Никитин

    Боец с позывным «Джамбо» призвал дагестанцев не искать террористов в своей республике, а приезжать в зону СВО, где весь Северный Кавказ борется с терроризмом.

    «Дорогие дагестанцы, если вы хотите нам как-то помочь, приезжайте! Там в Дагестане не ищите террористов. Террористы здесь. Мы работаем – и из Дагестана, и из Чечни, и соседи, весь Северный Кавказ – боремся с терроризмом. Если хотите чем-то, как-то помочь, welcome (добро пожаловать – прим. ВЗГЛЯД). Всегда готовы вас принять, будем вместе уничтожать здесь террористов, – заявил боец с позывным «Джамбо» в видеообращении к дагестанцам, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что произошедшие накануне в аэропорту Махачкалы беспорядки инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины. Глава государства подчеркнул, что за трагедией палестинцев, за конфликтом на Украине и многими другими конфликтами в мире стоят правящие элиты США и их сателлиты.

    «Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции, именно с ними – и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе», – сказал российский президент. – «Тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте – под Донецком, Авдеевкой, на Днепре».

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    30 октября 2023, 10:33
    Сбежавшие от мобилизации год назад россияне поселились в аэропорту Сеула

    Ренхап: Сбежавшие от мобилизации россияне более года живут в аэропорту Южной Кореи

    Tекст: Вера Басилая

    Уехавшие от мобилизации в Южную Корею трое граждан России более года не могут получить убежище в этой стране и проживают в аэропорту Инчхон, Государственная комиссия по правам человека рекомендовала властям улучшить условия их проживания, сообщило агентство Ренхап.

    Сообщается, что трое военнообязанных россиян  «поселились» в зоне ожидания вылета в аэропорту Инчхон с октября прошлого года после того, как «бежали от призыва в ВС России. Комиссия по правам человека рекомендовала управляющим воздушной гаванью «расширить пространство для россиян в зоне вылета и улучшить их питание и условия проживания», передает ТАСС.

    Правозащитники также попросили министерство юстиции создать отдельное помещение для ожидания за пределами аэропорта и подготовить правила, касающиеся питания и медицинской помощи. По их словам, длительное ожидание в зоне вылета унижает человеческое достоинства.

    В свою очередь в российском посольстве в Сеуле указали, что у них нет данных о «застрявших россиянах», ни сами заявители, ни корейские полномочные органы по данному вопросу не обращались.

    Ранее власти Южной Кореи отказались выдавать предоставление убежища россиянам, сославшись, что уклонение от мобилизации не является основанием для получения статуса беженца. Они подали жалобу на решение министерства юстиции. В феврале южнокорейский суд постановил отменить решение в отношении двух россиян. В ответ исполнительная власть подала свою апелляцию.

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    30 октября 2023, 22:40
    Путин: Помочь Палестине можно в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией

    Владимир Путин: Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией

    Путин: Помочь Палестине можно в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин.

    В ходе совещания с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств президент указал, что в подходах России к ситуации на Ближнем Востоке, «в отличие от Запада, никогда не было корысти, интриг и двойного дна».

    «Ключ к решению конфликта – в создании суверенного, независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства. Мы откровенно, честно и не раз говорили об этом и палестинскому, и израильскому руководству. Повторю: правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплочённее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики», – цитирует Путина сайт Кремля.

    «Мы должны чётко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех – заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту», – заявил российский лидер.

    «Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы – Россия – и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе», – подчеркнул Путин.

    Ранее российский президент назвал обострение палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности.

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    31 октября 2023, 06:58
    Солдат нацбата ВСУ предсказал исчезновение Украины без тотальной мобилизации

    Солдат нацбата ВСУ Ябчанка призвал всех украинцев участвовать в боевых действиях ввиду угрозы исчезновения Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Все украинцы должны постоянно держать в голове мысль о тотальной мобилизации и принимать участие в боевых действиях, в противном случае могут остаться без страны, выразил мнение раненый член нацбата ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка.

    Он выразил мнение, что все украинцы должны постоянно держать в голове мысль о тотальной мобилизации и принимать участие в боевых действиях если не напрямую, то поддерживая ВСУ финансово, передает РИА «Новости».

    «Я сейчас просто призываю – не все в окоп, а все на войну, воюйте как можете, но поймите, что тут вопрос в том, что мы можем остаться без страны», – заявил Ябчанка в интервью каналу «Эспрессо».

    Напомним, в конце сентября американский разведчик заявил о приближении конца Украины.

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    31 октября 2023, 09:05
    Американская журналистка назвала Зеленского «коррумпированным диктатором»

    Журналистка Оуэнс призвала политиков США сказать правду про «коррумпированного диктатора» Зеленского

    Американская журналистка назвала Зеленского «коррумпированным диктатором»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американским политикам пора сказать правду про Украину и ее коррумпированного президента Владимира Зеленского, заявила журналистка Кэндис Оуэнс.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) журналистка призвала власти США перестать притворяться, что Вашингтон «защищает демократические принципы» на Украине, где у власти находится коррумпированный диктатор, передает РИА «Новости».

    Оуэнс заявила, что не понимает, почему политики продолжают лгать, ведь все знают, что это значит, «когда США говорят, что выполняют миссию по «распространению демократии».

    Ранее журналистка назвала Зеленского «грязным актером, попытавшимся развязать третью мировую войну».

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    30 октября 2023, 11:59
    В Белгородской области за сутки зафиксировали 40 прилетов со стороны ВСУ

    Губернатор Гладков: В Белгородской области за сутки зафиксировали 40 прилетов со стороны ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области 40 боеприпасов, также с БПЛА было сброшено несколько взрывных устройств. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, в Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – два. Также в Журавлевке с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет, передает ТАСС.

    Гладков добавил, что в Валуйском округе в воскресенье по селу Долгое ВСУ выпустили 16 минометных снарядов и 10 снарядов из РСЗО «Град». В Грайворонском городском округе на окраине села Новостроевка-Вторая с БПЛА было сброшено два взрывных устройства.

     В Шебекинском городском округе в селе Муром противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса, также один беспилотный летательный аппарат упал и сдетонировал. По селу Новая Таволжанка ВСУ выпустили четыре танковых снаряда, по хутору Панков – один минометный снаряд. «Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», – отметил губернатор.

    Напомним, в субботу Гладков сообщил, что в Белгородской области за сутки зафиксировали 18 прилетов со стороны Украины.

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    31 октября 2023, 08:59
    Ивановские десантники уничтожили разведчиков ВСУ у Артемовска

    Ивановские десантники уничтожили разведчиков ВСУ, выдвинувшихся к Артемовску

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ивановские десантники из 100-миллиметровых пушек уничтожили обнаруженное при помощи беспилотника разведывательное подразделение вооруженных сил Украины, выдвинувшееся в направлении Артемовска, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в ведомстве, разведгруппа ВДВ при помощи беспилотника обнаружила, что севернее Артемовска подразделение украинских военнослужащих выдвигается в сторону российских оборонительных позиций, передает РИА «Новости».

    По сообщению ведомства, для его уничтожения было принято решение на применение бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, которая, сблизившись с противником, открыла по нему огонь прямой наводкой из 30-миллиметровой автоматической пушки, после чего враг отступил в один из населенных пунктов севернее Артемовска и организовал оборону.

    Для уничтожения подразделения противника было принято решение применить БМП-3. Машины вели огонь с закрытых огневых позиций из 100-миллиметровых пушек с расстояния около пяти километров, уничтожив личный состав ВСУ в заброшенных домах. После выполнения поставленной задачи бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район.

    Ранее тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у Клещеевки.

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    31 октября 2023, 09:36
    Офицер ВСУ объяснил, почему украинские командующие скрывают свои имена

    Офицер ВСУ признался, что украинские командующие скрывают свои имена из-за потерь на фронте

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское командование скрывает свои имена, чтобы избежать осуждения за провалы на фронте, заявил офицер ВСУ с позывным Арти Грин.

    По его словам, нет ни расстрелянных, ни пониженных или хотя бы репрессированных, это «вообще нонсенс, я никогда не слышал, чтобы были засекречены командующие для самих войск», передает РИА «Новости».

    Грин добавил, что для повышения привлекательности службы в армии необходимо повысить престижность украинских войск, но у ВСУ нет авторитетных генералов.

    По его данным, прячутся даже от офицеров, что зачастую приводит к ошибкам на фронте.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что украинское командование направляет неподготовленных и неуверенных в своих силах военных ВСУ на штурм острова в дельте Днепра без необходимой артиллерийской поддержки.

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    Цены на нефть резко вырастут вплоть до фантастических 250 долларов за баррель, если в конфликт на Ближнем Востоке активно втянутся Иран и США. Такой сценарий невыгоден никому, даже странам – экспортерам нефти, удаленным от зоны конфликта. Какую цену придется заплатить экономикам за этот конфликт? Подробности

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    Израиль уничтожает Европейский союз

    Голосование в ООН по конфликту на Ближнем Востоке разделило ЕС до такой степени, что некоторые его члены грозятся вообще выйти из ООН. Расколол Израиль и руководящую пару Евросоюза: между Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем усугубилась прежняя вражда. Как признают США, Евросоюз не в состоянии выдержать двух войн сразу, поддерживая и Израиль, и Украину. Подробности

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    Новые регионы учатся учить по-русски

    Одной из ключевых задач восстановления новых регионов России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – стала интеграция их образовательного пространства с общефедеральным. Дело не только в переподготовке преподавателей, но и в восстановлении инфраструктуры и оборудования детсадов, школ, вузов. О том, как происходит этот процесс, газете ВЗГЛЯД рассказала министр образования и науки ДНР Ольга Колударова. Подробности

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    Военные и политики пророчат кровавый конфликт во Франции

    Словосочетание «гражданская война» все чаще употребляется для описания того, что либо уже происходит, либо в ближайшее время будет происходить в Европе, а особенно во Франции. Наиболее отчетливо это показала реакция части французского общества на обострение конфликта между Израилем и палестинцами. Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Беспорядки в аэропорту в Дагестане: выводы

      Беспорядки в аэропорту Махачкалы радикалами, требовавшими учинить расправу над израильтянами, стали экстраординарным событием в истории РФ. Вместо израильтян толпа обнаружила местных матерей с детьми, проходившими в Израиле курс лечения. Аэропорт был закрыт, около 60 человек задержаны. Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

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      Политический конфликт между Украиной и Польшей получил неожиданное объяснение. Судя по всему, дело не только в поставках зерна и Волынской резне, но и в том, что в одном из автомобилей, которым пользуется президент Польши Анджей Дуда, был найден шпионский «жучок». Но при чем тут Украина?

    • Минус 50 млрд евро для Зеленского

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