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В зоне СВО сформирован первый спецбатальон минеров-операторов беспилотников
Первый спецбатальон минеров-операторов беспилотников сформирован в зоне СВО на базе инженерной бригады ЮВО ВС России
На базе инженерной бригады Южного военного округа ВС России в зоне СВО сформирован первый штатный батальон специального минирования при помощи беспилотных аппаратов, сообщил начальник штаба батальона инженерного соединения ЮВО с позывным «Сотый».
Как отметил военный, первое штатное подразделение – батальон специального минирования – сформировано на базе инженерной бригады Южного военного округа. По его словам, в этом подразделении выполняют задачи обученные и опытные профессионалы, передает РИА «Новости».
«Сотый» рассказал, что спецбатальон применяет современные образцы беспилотных аппаратов, его бойцы занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы и техники противника.
По словам заместителя командира взвода специального минирования с позывным «Ангел», его подразделение использует боеприпасы штатного производства, и для каждого дрона – либо «камикадзе», либо «со сбросом» – создается свой индивидуальный инженерный боеприпас.
«У взвода есть полевой сборочный цех вблизи переднего края. Мы дорабатываем получаемые дроны: у нас есть инженер, который паяет платы, занимается доработкой наших «птичек». Кроме того, здесь собираются замыкатели на боеприпасы (приспособление, которое подрывает заряд с пульта управления)», – пояснил «Ангел». По его словам, пока нет боевых задач, бойцы «летают на симуляторе, тренируются и повышают свои навыки».