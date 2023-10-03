Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.6 комментариев
Труновскую ветроэлектростанцию запустили на Ставрополье
Росатом запустил Труновскую ветроэлектростанцию в Ставропольском крае
Труновская ветроэлектростанция в Ставропольском крае начала поставки электроэнергии в единую сеть России, сообщил гендиректор компании «Новавинд» (ветроэнергетический дивизион Росатома) Григорий Назаров.
Труновская ВЭС – девятый ветропарк «Новавинда» на юге России, седьмой в Ставропольском крае. Оценивая суммарную мощность ВЭС компании, Назаров заявил, что та достигла 1 ГВт – это сравнимо с мощностью реактора АЭС. Когда работы будут закончены, установленная мощность Труновской ВЭС (38 установок) составит 95 МВт, первые 60 МВт уже поступили в сеть, передает ТАСС.
Напомним, «Новавинд» основана в 2017 году. Компания объединяет все ветроэнергетические активы Росатома. Сообщалось, что всего до 2027 года Росатом собирается создать ветроэлектростанцию общей мощностью 1,7 ГВт.