На Адыгейской ВЭС установили первую ветроустановку

На площадке Адыгейской ветроэлектростанции (ВЭС) завершен монтаж первой ветроустановки из 60 запланированных. Высота башни с ротором, диаметр которого 100 метров, составляет 149 метров. Мощность каждой ветроустановки – 2,5 МВт.

Установленная стометровая башня состоит из восьми модульных секций, на монтаже каждой башни задействовано 35 специалистов, четыре крана и вспомогательная техника. Наиболее сложные технологические операции при монтаже ветроэнергетической установки выполняются уникальным высотным краном большой грузоподъемности до 500 т на высоте до 120 метров и служащим для навески гондолы, генератора и ступицы со смонтированными заранее лопастями, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Все оставшиеся 59 фундаментов Адыгейской ВЭС (а заливка и набор прочности фундаментов требуют наиболее длительного цикла по сравнению с другими этапами возведения ВЭУ) готовы к монтажу башен. На сегодня работы по монтажу ведутся параллельно на двух точках ветропарка.

«Учитывая то, что до проекта по строительству Адыгейской ВЭС производство узлов и монтаж нашего типа ВЭУ не являлись крупносерийными, уже на первой ветроустановке нам удалось достичь высоких показателей точности и хороших темпов сборки. Это стало возможным благодаря грамотному управлению международной цепочкой поставщиков, не только с точки зрения обеспечения поставок, но и с точки зрения контроля за точностью выполнения требований конструкторской документации в серийном производстве», – отметил заместитель генерального директора по обеспечению жизненного цикла ветропарков Андрей Нестерук.

По его словам, большое внимание также уделили отладке процессов сборки.

«Напомню, что все эти процессы впервые реализуются нами в абсолютно новой для страны отрасли. Результаты первой сборки позволяют прогнозировать поэтапный рост темпов монтажа на последующих ветроустановках», – заявил Нестерук.

АО «НоваВинд» – дивизион Росатома, отвечающий за консолидацию программ в новой энергетике. Компания объединяет все ветроэнергетические активы Росатома и реализует проекты по созданию ветроэлектростанций общей мощностью 1 ГВт и масштабную в России программу локализации производства ветроустановок на территории завода «Атоммаш» в Волгодонске.

Партнером компании в программе по ветроэнергетике является голландская компания Lagerwey. В 2017 году АО «НоваВинд» и Lagerwey создали совместное предприятие «Red Wind», которое отвечает за поставку ветроустановок «под ключ».