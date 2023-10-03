Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.6 комментариев
В результате украинской атаки на Белгородскую область никто не пострадал
Губернатор Гладков сообщил об отсутствии пострадавших в результате украинской атаки на Белгородскую область
По предварительным данным, в результате украинской атаки пострадавших нет, над Грайворонским городским округом сбито три воздушные цели, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
При этом в результате падения обломков повреждения получили 12 частных домовладений – «выбиты окна, посечены крыши и заборы». Кроме того, повреждены хозпостройки, сообщил Гладков в Telegram.
Напомним, Министерство обороны России сообщило, что российская ПВО сбила над Белгородской областью два снаряда реактивной системы залпового огня и один беспилотник.