Послу Молдавии выразили протест из-за преследования русскоязычных СМИ

Киев обвинил моряка в госизмене за отказ вернуть единственную украинскую подлодку

Tекст: Ольга Никитина

Ведомство сообщило, что моряк с 2011 года проходил службу в должности инженера радиотехнической боевой части большой подводной лодки «Запорожье» Центра морских операций ВМС ВСУ. В 2014 году он, как утверждает украинская сторона, «отказался выполнить приказ о передислокации подлодки «Запорожье» на территорию, подконтрольную киевскому режиму. При этом имя моряка не раскрывается, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что Минобороны Украины выпустило приказ, которым моряк «за нарушение военной присяги» был лишен офицерского звания и уволен с военной службы. На Украине ему грозит до 15 лет заключения.

Субмарина советского производства была изначально спущена на воду в 1970 году, а после раздела Черноморского флота в 1997 году вошла в состав ВВСУ. После воссоединения полуострова с Россией она осталась в Крыму. Подлодку не приняли на вооружение российских ВС из-за того, что она устарела и находилась в непригодном состоянии.

В 2019 году Минобороны России объявляло тендер на утилизацию подводной лодки «Запорожье».