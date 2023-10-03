Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.2 комментария
Турчак провел встречу с послом Индии
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак обсудил с послом Индии Паваном Капуром вопросы укрепления стратегического партнерства с республикой и развития контактов двух стран по парламентской линии.
Россию и Индию связывают прочные узы дружбы, которые выдерживают испытания событиями, происходящими в мире, подчеркнул Андрей Турчак. Он сообщил, что скоро в составе делегации, которую возглавляет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, посетит Нью-Дели, сообщается на сайте партии.
«Пандемия коронавируса поставила работу группы по сотрудничеству Совета Федерации с Советом штатов на вынужденную паузу. Нам представляется, настало время придать ее работе новый импульс. По решению спикера Совета Федерации мне было поручено возглавить эту «группу дружбы» и продолжить планомерную работу по развитию нашего сотрудничества. Надеюсь, что переговоры с коллегами у нас будут конструктивными и плодотворными», – сказал Турчак.
Он отметил, что для России всестороннее укрепление стратегического партнерства с Индией имеет большое значение.
«В основе таких доверительных и тесных отношений, безусловно, – регулярные контакты наших лидеров президента Владимира Путина и премьера-министра Нарендры Моди, контакты министров иностранных дел. Они неоднократно встречались на полях различных мероприятий: по линии «двадцатки», ШОС, БРИКС, АСЕАН. Высокий уровень взаимодействия между министерствами обороны, организациями экономического, финансового блока, а также по линии наших Совбезов», – пояснил он.
Паван Капур подчеркнул, что видит перспективу в развитии межпарламентских отношений России и Индии.
Секретарь генсовета пригласил Капура принять участие в Форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, который организует «Единая Россия». Организационный комитет Форума возглавляет председатель партии Дмитрий Медведев, а в состав организаторов вошли 15 представителей руководства зарубежных стран.