В Москве открылся конкурс-практикум молодых политологов «Россия – незападный мир»

В конкурсе, который предшествовал практикуму, приняли участие более 100 молодых политологов и специалистов по международным отношениям из 33 стран, по его итогам в очный этап прошли 70 политологов из 26 стран, включая 40 иностранных участников, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий на церемонии открытия практикума подчеркнул, что «современный мир многополярен, однако есть нечто, что объединяет всех – это неравнодушие, и именно неравнодушные люди вносят свой вклад в созидание настоящего и будущего». Он отметил уникальный формат мероприятия и предложил проводить такой практикум на ежегодной основе, поскольку «участие в практикуме – это отличная возможность для представителей зарубежных стран обсудить новые геополитические тренды и трансформацию миропорядка от однополярности к многополярности».

Заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова в свою очередь, пожелала участникам плодотворной работы и отметила, что «подобные инициативы очень важны для выработки общих походов и позиций, основанных на достоверной информации, для осмысления и подготовки шагов, направленных на формирование сообществ, в том числе в зарубежных странах, которые будут двигать нас к созданию мира, основанного на гуманистических принципах. Это тот самый каркас, который необходим для развития всего человечества».

Задачей Практикума является создание условий для диалога и установления контактов между российскими и зарубежными политологами. Он станет площадкой, которая создаст основу для запуска постоянно действующего международного политологического клуба, члены которого смогут обсуждать важные темы современной политологии и привносить новые взгляды на важнейшие вопросы современной мировой политики в своих странах.

Практикум организован Международным молодежным центром ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы» совместно с Министерством науки и высшего образования России, платформой «Дигория» и АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» при поддержке РАНХиГС при президенте РФ.