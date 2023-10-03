Восстановление двигателей севшего в поле самолета не понадобилось

Эксперт объяснил выявленные в Европе мутации у украинских военных

Биотехнолог Духовлинов объяснил появление устойчивости к антибиотикам у украинских военных

Tекст: Татьяна Косолапова

СМИ сообщают, что у украинских солдат, которые попали на лечение в европейские госпитали, были обнаружены устойчивые практически ко всем антибиотикам инфекции. Отмечается, что подобные случаи участились с начала конфликта на Украине.



«Появление множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) представляет на сегодняшний день серьезнейшую угрозу здоровья человечества. Это означает, что в случае пневмонии, сепсиса никакие препараты не помогут и больной умирает. Такие бактерии с МЛУ очень опасны. Их по всем признакам можно отнести к категории биологического оружия, если их распространение осуществляется преднамеренно», – говорит Духовлинов.

Он поясняет, что МЛУ возникает при наличии специальных генов у бактерий. Бактерии могут обмениваться друг с другом подобными генами и «дарить» эту устойчивость другим микроорганизмам. Этот процесс опасен и нуждается в срочном купировании. Появление бактерий с МЛУ может быть результатом неконтролируемого приема различных антибиотиков, специальной селекцией и преднамеренным заражением.

«В естественных условиях МЛУ может возникнуть только при неконтролируемом постоянном приеме различных антибиотиков. Также гены МЛУ могут передаваться с помощью транспозонов – мобильных генетических элементов между бактериями. Но такой процесс в естественной среде не носит массовости. Подобного нет среди российских солдат. Это указывает на правильное медицинское обслуживание», – замечает собеседник.



По его словам, массовое возникновение МЛУ среди украинских солдат вполне может быть результатом медикаментозных экспериментов, однако это лишь предположение и нет прямо указывающих на это факторов.

Резистентность (устойчивость) к антибиотикам может выработаться и в результате употребления в пищу определенного рода продуктов, например, курятины, которую при выращивании недобросовестные производители накачивают антибиотиками, чтобы куры не болели и не было их массового падежа. Однако, по словам биотехнолога, при производстве куриного мяса не используется такой широкий спектр антибиотиков.

«Там применяются сильные препараты. Но при термической обработке антибиотики разлагаются. Поэтому, если куриное мясо не ели сырым или плохо обработанным, то тогда риски минимальны. МЛУ все-таки указывает на очень широкий спектр антибиотиков одновременно либо на наличие специальных генов, кодирующих систему МЛУ. А это уже генетические эксперименты. Но для этого необходимо выделить конкретные штаммы с МЛУ и посмотреть методом генетического анализа, как возникла эта МЛУ», – заключил Духовлинов.