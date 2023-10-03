Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
Гагин: ВС России уничтожили два опорных пункта ВСУ под Урожайным
Российские силы уничтожили два опорных пункта ВСУ около Урожайного в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил советник главы региона Ян Гагин.
По его словам, на Времевском выступе российские подразделения ударами артиллерии уничтожили два украинских опорника, передает ТАСС. Советник подчеркнул, что силы России смогли улучшить позиции, значительно расширив зону контроля.
Ранее президент России Владимир Путин назвал сражения под Урожайным одним из знаковых примеров мужества и героизма российских военных.