Эрдоган пригрозил войной «креста с полумесяцем»

Эрдоган предрек Израилю одиночество и обвинил Запад в разжигании войны «креста с полумесяцем»

Tекст: Вера Басилая

«Запад, к вам обращаюсь! Вы хотите разжечь новую войну между крестом и полумесяцем? Если вы прилагаете для этого такие усилия, то знайте – этот народ не умер, он крепко стоит на ногах», – цитирует РИА «Новости» президента Турции.

Комментируя голосование в ООН, Эрдоган отметил, что лишь «13-14» стран поддержали позицию Израиля, отметив, что таким образом Израиль обрек себя на одиночество.

Кроме того, он подчеркнул, что, именно Израиль ведет себя как группировка, а ХАМАС не являются террористами, а за резню в секторе Газа несет ответственность Запад, это также его наследие западных стран.

Также Эрдоган обвинил Израиль в военных преступлениях, а премьера Израиля Биньямина Нетаньяху назвал «истинным террористом», отметив, что Запад мобилизовал все силы для их легитимации.

На митинге присутствовали президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, руководители ряда партий Турции, посол Палестины в Турции и спикер парламента ОАЭ Сакр Гобаш.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества.

Между тем, глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции после слов Эрдогана.