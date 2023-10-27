Набиуллина заявила о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки

Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.9 комментариев
Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.9 комментариев
Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.8 комментариев
Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.9 комментариев
«Коммерсант»: В торте и спиртном, подаренным военным летчикам в Армавире, нашли большую дозу лекарств
Источник «Коммерсанта» отметил, что для покушения на военных использовались препараты, применяемые в кардиологии и находящиеся в свободном доступе в аптеках, однако название препарата, который использовал агент ГУР Минобороны Украины Егор Семенов, не сообщается.
Следствие получило ряд видеозаписей, свидетельствующих о том, что курьер не был использован втемную, а сам исполнял теракт. Есть записи с камер, где он приобретает виски в магазине до доставки – а значит, либо сам его отравил, либо был свидетелем этого.
Источник также сообщил, что с Семеновым сейчас проводятся активные следственные действия, цель которых – установить его возможных сообщников, что будет сложно.
Ранее сообщалось, что 77 выпускников летного училища в Армавире ГУР попыталось отравить тортом и алкоголем.
Курьера Егора Семенова, которым оказался агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), смогли задержать до того, как ему удалось покинуть территорию России на самолете.
Позже Следственный комитет в Краснодарском крае возбудил дело о теракте в отношении курьера, который принес отравленные торт и виски летчикам.
Рогов: Для Украины Олег Царев был и остается опасным врагом
«Олег всегда был искренен, открыт и прямолинеен в оценках происходящего. Даже когда он заблуждался, он был искренен в своем заблуждении и не следовал правилам какой-то политической игры или заказа. Это все стало залогом его популярности и высокого доверия наших сторонников», – говорит руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Также важно, что Царев все время держал руку на пульсе и по ситуации в родной Днепропетровской области, и по другим регионам, временно подконтрольным офису Зеленского. Олег еще в конце 2013 года, на заре Евромайдана, четко определил свою позицию и не сворачивал с нее ни разу», – напоминает эксперт.
«Более того, когда я в 2010 году искал соратников в борьбе с украинскими властями, прекрасно понимая, что ждет страну, Олег был одним из немногих в украинской политической среде, кто высказывал свою позицию и был готов к противостоянию», – добавляет он.
«Уже потом у нас были и «Народный фронт Новороссии», и парламент Новороссии, и поддержка восставшего Донбасса, и масса других событий. Олег еще опасен для нашего противника тем, что он в полной мере знает политические особенности разных регионов Украины», – рассуждает Рогов.
«Именно поэтому ранее Коломойский предлагал за убийство Царева вознаграждение. Сейчас Бене, конечно, не до этого. Но для Украины Олег был и остается врагом. Террористические методы противника не меняются, лишь становятся все жестче», – говорит собеседник.
«Примеры убийств Даши Дугиной, Владлена Татарского и других людей – лишнее тому подтверждение. Если чаще всего Украина использует взрывные устройства, то я напомню, что от расстрелов СБУ тоже не отказывается», – замечает эксперт.
«Все это наталкивает на мысль, что сейчас одна из важнейших задач России – беречь таких политиков и экспертов. Все больше людей получают личную охрану, причем по поручению президента. Очевидно, это делается для того, чтобы сохранить людей, которые нам нужны и сейчас, и будут полезны в будущем для налаживания мирной жизни на освобожденных территориях», – заключил Рогов.
Ранее стало известно, что в бывшего депутата Верховной рады Олега Царева стреляли. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил Рогов. Ранее была версия, что на экс-политика напали с ножом, однако эта информация была опровергнута.
Сообщения о покушении подтвердили и родственники Царева. В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале бывшего депутата Верховной рады, говорится, что прошлой ночью в экс-политика дважды стреляли в санатории, где он проживает.
Информации о преступнике в настоящее время нет, говорится в сообщении. Отмечается, что по данному делу работают силовики. Царев находился без сознания, когда к месту происшествия прибыли кареты скорой помощи. Уточняется, что у него произошла большая кровопотеря. «Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет», – говорится в сообщении, которое подписано «админом канала».
Олег Царев был народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. Занимал пост заместителя главы фракции «Партии регионов» в Верховной раде седьмого созыва. В 2013 году выступил против Евромайдана. Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру. В июле 2014 года стал спикером парламента Новороссии, в который вошли представители ЛНР и ДНР.
Впоследствии, по информации СМИ, ушел из политики, сосредоточившись на управлении оздоровительными клиниками на Черном море. Царев заочно осужден на Украине на 12 лет лишения свободы в связи с поддержкой Донбасса.
NRK: Мэр Киркенеса Меланд убрал российский венок советским воинам-освободителям
Норвежская государственная вещательная компания NRK отметила, что власти Норвегии призвали воздержаться от участия в мероприятиях, связанных с празднованием освобождения норвежского города Киркенес Красной армией 25 октября 1944 года, однако российский дипломат проигнорировал их мнение и принял участие в церемонии, передает RT.
В публикации говорится, что «мэр Магнус Меланд был в ярости».
При этом в статье отмечается, что после того, как норвежский чиновник убрал венок, возложенный консулом России к памятнику советским воинам-освободителям, одна россиянка вернула его на место.
Ранее Норвегия в числе ряда других стран объявила о запрете въезда авто с российскими номерами. Глава МИД России Сергей Лавров назвал это проявлением того, что принято называть нацизмом. 3 августа Россия внесла Норвегию в список недружественных стран.
ВКС России получили самый мощный в мире вертолет Ми-26Т2В
Как пишет «Российская газета», в строевые части также направлены вертолеты Ка-52М «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник», Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и Ми-8МТВ-5М.
Как заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник армейской авиации Игорь Романов, авиапарк армейской авиации ежегодно обновляется за счет поступления новой и модернизированной авиационной техники.
Уникальные машины отлично зарекомендовали себя в зоне СВО. Один вертолет Ми-26 способен перевозить до 82 десантников с полным комплектом вооружения.
Ранее в Минобороны сообщили, что вертолетами Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожен опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.
РИА «Новости»: Российский спецназ применил под Клещеевкой против ВСУ «тактику загнанного зверя»
По словам военного, при обнаружении противника сначала открывается огонь из 82-миллиметрового миномета, который загоняет его в окопы или блиндажи, затем применяются минометы калибра 120 мм, передает РИА «Новости».
«80-м подгоняем в эту точку, а 120-м добиваем», – сказал боец.
Накануне тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска.
Губанова приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в суде РИА «Новости». Фабула дела не сообщается, оно проходит под грифом «совершенно секретно». Ученого арестовали в конце 2020 года.
Губанов – кандидат технических наук, трудился в ЦАГИ имени профессора Жуковского и МФТИ. Он изучал работу авиатехники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, у него более 100 научных работ на русском и английском языках на эту тематику.
Губанов, по данным электронной библиотеки elibrary.ru, занимался разработкой в международном проекте по созданию гиперзвукового самолета Hexafly-Int.
Первый батальон из бывших военнослужащих ВСУ поступил на службу в ВС России
Командир батальона рассказал РИА «Новости», что военные поступили на службу в подразделение ОБТФ «Каскад», где будут нести свою дальнейшую службу.
Тищенко уточнил, что в учебном центре бойцы батальона появились около трех недель назад. По словам командира, настроение у всех боевое, все энергичные, рвутся к знаниям, во все вникают, пытаются себя в этом проявить.
«Оружие и обмундирование нам выдали сразу, как мы сюда приехали, на следующий день. Каждый получил свой автомат, он его обслужил полностью. Потом были выезды на полигон, каждый человек пристрелял свое оружие», – добавил Тищенко.
Командир сообщил, что после завершения учебного процесса и принятия присяги батальон отправится на фронт.
Напомним, в феврале в ДНР из украинских военнопленных сформировали батальон имени Богдана Хмельницкого. Экс-представитель народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин отметил, что чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет подобных батальонов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что батальон имени Хмельницкого нанесет идеологический удар по ВСУ.
По словам Варлей, от исхода спецоперации зависит существование России, пишет Газета.ru. Она отметила, что всем хотелось бы жить в мире, дружбе и любви, но события стали развиваться таким образом, что «кто не понимал, почему это происходит, сейчас уже понимают».
По словам Варлей, действия России – это восстановление справедливости, защита веры и вопрос, «быть нашей стране или не быть».
Ранее на фестивале она заявила, что уверена в «победе добра над злом и разума над безумием».
В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Царева, говорится, что прошлой ночью в экс-политика дважды стреляли в санатории, где он проживает.
Информации о преступнике в настоящее время нет, говорится в сообщении. Отмечается, что по данному делу работают силовики.
Царев находился без сознания, когда к месту происшествия прибыли кареты скорой помощи. Уточняется, что у него произошла большая кровопотеря. «Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет», – говорится в сообщении, которое подписано «админом канала».
Ранее о покушении на Царева сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он опроверг изначальные слухи о том, что бывшего политика якобы ударили ножом, и сообщил, что в Царева стреляли. Состояние пострадавшего, по данным Рогова, оценивается как тяжелое.
Рогов: В экс-депутата Рады Царева стреляли, он в тяжелом состоянии
Рогов написал в своем Telegram-канале, что в Царева стреляли, «никакой поножовщины не было».
Олег Царев был народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. Занимал пост заместителя главы фракции «Партии регионов» в Верховной раде седьмого созыва. В 2013 году выступил против «Евромайдана». Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру. В июле 2014 года стал спикером парламента Новороссии, в который вошли представители ЛНР и ДНР.
Впоследствии, по информации СМИ, ушел из политики, сосредоточившись на управлении оздоровительными клиниками на Черном море.
Царев заочно осужден на Украине на 12 лет лишения свободы в связи с поддержкой Донбасса.
В начале сентября Царев комментировал газете ВЗГЛЯД сообщения об аресте Игоря Коломойского. По словам экс-депутата Рады, так президент Украины Владимир Зеленский пытается показать США свою независимость от бывшего спонсора.
Лукашенко допустил начало третьей мировой войны из-за эскалации на Ближнем Востоке
По словам белорусского лидера, третья мировая война может начаться с Ближнего Востока, если в палестино-израильский конфликт вступят третьи страны, передает РИА «Новости».
«Может быть третья мировая война. Она может оттуда начаться. Каким образом: если они начнут с Ираном воевать. Уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать. Ну чего вы? У вас что, факты есть, что там Иран причастен к этому? Есть факты – положите их на стол, мы посмотрим. Но никто же не предъявил Ирану претензии на основе каких-то фактов», – приводит слова белорусского лидера информагентство БелТА.
Президент Белоруссии подчеркнул, что использование сторонами конфликта оружия, произведенного в тех или иных странах, еще ничего не доказывает, так как идет торговля оружием, и «это плохо, но легально».
Лукашенко считает, что если США, подтянув в регион ударные авиагруппы и авианосцы, начнут наносить удары со Средиземного моря, последует ответ от других стран, в том числе Ирана. По словам белорусского лидера, «очень много таких вещей, которые говорят о том, что может вспыхнуть серьезный конфликт, а может быть и война с применением самого серьезного оружия». «Никто не знает, как будут развиваться события. Даже те, кто там заварил эту кашу, – американцы – не знают, во что это выльется», – сказал Лукашенко.
Ранее Израиль заявил о «третьей мировой войне против радикального ислама».
Профессор Миршаймер: Россия заберет восток и юг Украины
Аналитик считает, что лишившись большой части своей территории, Украина станет «дисфункциональным» государством из-за неадекватного формулирования Киевом условий для переговоров, передает РИА «Новости».
Эксперт уверен, что после потери Украиной территорий и превращения в несостоявшееся государство конфликт будет заморожен.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кураторы Киева на Западе начали сами говорить о мирных переговорах.
Rzeczpospolita: Жучок в лимузин Дуды могли поставить на Украине
Следы установленного маячка «ведут на Украину», утверждает Rzeczpospolita, передает РИА «Новости».
По данным издания, устройство нашла не служба государственной охраны, а сотрудники пограничной стражи в аэропорту Катовиц. Расследование же началось еще в конце июня. Последний визит на Украину Дуда проводил 28 июня.
Эта история с маячком грозит перерасти в новый польско-украинский скандал, указал главред порталов RusBaltic.Ru и Евразия Александр Носович в своем Telegram-канале. По его мнению, польские спецслужбы «слили прессе» данные о том, что след ведет «на восток», и отметили, что машину, где нашли маячок, президентский гараж добавлял к кортежу во время его поездки на Украину.
Носович указал, что «можно польстить России» предположением, что за этим стоит «всемогущая ФСБ», но в Польше «склоняются к тому, что все куда проще и очевиднее».
До этого сообщалось, что в машине президента Польши нашли следящий за передвижениями датчик, на этом лимузине ездил не сам глава государства, а его охрана. По словам источников, автомобиль мог проездить с устройством несколько месяцев. Он был в составе президентской колонны во время визита на Украину.
Инцидент, согласно сообщению американской стороны, произошел 24 октября, однако известно о нем стало только сейчас. В заявлении говорится, что американский самолет «на законных основаниях выполнял плановые операции над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве», передает ТАСС.
Американская сторона утверждает, что китайский летчик совершил «небезопасный и непрофессиональный маневр» во время ночного перехвата, он якобы продемонстрировал «низкое мастерство пилотирования, неконтролируемо превысив скорость». В сообщении говорится, что китайский самолет пролетел на расстоянии 10 футов (около трех метров) от B-52, создав таким образом «угрозу столкновения».
«Мы обеспокоены тем, что этот пилот не осознавал, насколько близко он был к тому, чтобы вызвать столкновение», – указывается в заявлении.
Газета The New York Times опубликовала черно-белое видео, на котором, как утверждается, запечатлена встреча самолетов США и Китая.
Пентагон ранее в октябре заявлял, что самолеты китайских ВВС совершали небезопасные маневры вблизи американских самолетов почти 200 раз с 2021 года. Пекин опровергал обвинения американской стороны.
Примечательно, что заявление ВС США было опубликовано в преддверии встречи министра иностранных дел Китая Ван И госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне.
Политолог Ципис: Израиль недоволен тем, что представителей ХАМАС встречают в Москве
«Во-первых, ХАМАС не является государством и по международному праву не должен встречаться с представителями стран, особенно таких значимых, как Россия. Во-вторых, движение было признано террористическим во многих государствах. В-третьих, организация устроила резню на территории Израиля. Естественно, у нас появился вопрос, почему представителей ХАМАС чествуют в Москве», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.
«Данный визит не пойдет на пользу отношениям Израиля и России. Хотя дипломатических последствий, таких как вызов посла или высылка дипломатов, ожидать не следует. Сейчас мы воспринимаем поездку ХАМАС либо как поддержку Москвой этого движения, либо как стремление Кремля стать посредником», – отмечает собеседник.
«Несмотря на это, Израиль не будет отправлять свою делегацию в Россию. Мы видим, что Москва сотрудничает с арабским миром. Поэтому ни о какой поездке речи идти не может», – резюмировал Ципис.
Ранее министерство иностранных дел Израиля заявило об осуждении еврейским государством визита представителей палестинского движения ХАМАС в Россию. В Тель-Авиве расценили это как «недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС». «Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС», – говорится в заявлении МИД Израиля.
Напомним, в Москву прибыл член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. Российская сторона обсудила с ним ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников.
«С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава», – сообщили в российском МИД.
Кроме того, в Москве прошла встреча делегации палестинского движения во главе с Марзуком со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. В ходе нее также обсуждалась ситуация в Газе.
Также с членом политбюро ХАМАС Абу Марзуком встретился замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани. Он прибыл в Москву по приглашению своего российского коллеги для обмена мнениями и двусторонних консультаций.
Как указали в диппредставительстве исламской республики, на этой встрече заместитель министра иностранных дел Ирана подчеркнул принципиальные позиции страны в поддержку Палестины. «Приоритетом Тегерана в переговорах с иностранными сторонами является немедленное прекращение огня, оказание помощи народу и снятие репрессивной блокады Газы», – добавили в посольстве.
Напомним, президент России Владимир Путин сказал, что Москва исходит из безальтернативности решения конфликта путем переговоров. Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил российский лидер.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва придерживается сбалансированного подхода в отношении палестино-израильского конфликта и сохраняет равную дистанцию к двум сторонам. По его словам, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но также нельзя забывать, что является предтечей сложившейся ситуации.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему занятая Москвой позиция является единственно верной в рамках сложившихся обстоятельств.