Китайский истребитель пролетел в трех метрах от бомбардировщика B-52 ВВС США

Tекст: Ольга Никитина

Инцидент, согласно сообщению американской стороны, произошел 24 октября, однако известно о нем стало только сейчас. В заявлении говорится, что американский самолет «на законных основаниях выполнял плановые операции над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве», передает ТАСС.

Американская сторона утверждает, что китайский летчик совершил «небезопасный и непрофессиональный маневр» во время ночного перехвата, он якобы продемонстрировал «низкое мастерство пилотирования, неконтролируемо превысив скорость». В сообщении говорится, что китайский самолет пролетел на расстоянии 10 футов (около трех метров) от B-52, создав таким образом «угрозу столкновения».

«Мы обеспокоены тем, что этот пилот не осознавал, насколько близко он был к тому, чтобы вызвать столкновение», – указывается в заявлении.

Газета The New York Times опубликовала черно-белое видео, на котором, как утверждается, запечатлена встреча самолетов США и Китая.

Пентагон ранее в октябре заявлял, что самолеты китайских ВВС совершали небезопасные маневры вблизи американских самолетов почти 200 раз с 2021 года. Пекин опровергал обвинения американской стороны.

Примечательно, что заявление ВС США было опубликовано в преддверии встречи министра иностранных дел Китая Ван И госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне.