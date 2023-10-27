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    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

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    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сара Вагенкнехт – комсомолка, красавица, «путинистка»

    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    9 комментариев
    27 октября 2023, 10:28

    Китайский истребитель пролетел в трех метрах от бомбардировщика B-52 ВВС США

    Китайский истребитель пролетел в трех метрах от бомбардировщика B-52 ВВС США
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Истребитель китайских ВВС J-11 совершил «небезопасный перехват» американского бомбардировщика B-52, приблизившись к нему на расстояние трех метров над акваторией Южно-Китайского моря, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

    Инцидент, согласно сообщению американской стороны, произошел 24 октября, однако известно о нем стало только сейчас. В заявлении говорится, что американский самолет «на законных основаниях выполнял плановые операции над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве», передает ТАСС.

    Американская сторона утверждает, что китайский летчик совершил «небезопасный и непрофессиональный маневр» во время ночного перехвата, он якобы продемонстрировал «низкое мастерство пилотирования, неконтролируемо превысив скорость». В сообщении говорится, что китайский самолет пролетел на расстоянии 10 футов (около трех метров) от B-52, создав таким образом «угрозу столкновения».

    «Мы обеспокоены тем, что этот пилот не осознавал, насколько близко он был к тому, чтобы вызвать столкновение», – указывается в заявлении.

    Газета The New York Times опубликовала черно-белое видео, на котором, как утверждается, запечатлена встреча самолетов США и Китая.

    Пентагон ранее в октябре заявлял, что самолеты китайских ВВС совершали небезопасные маневры вблизи американских самолетов почти 200 раз с 2021 года. Пекин опровергал обвинения американской стороны.

    Примечательно, что заявление ВС США было опубликовано в преддверии встречи министра иностранных дел Китая Ван И госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне.

    25 октября 2023, 13:27
    Названы сбившие 24 украинских самолета за пять дней новые комплексы ПВО

    ТАСС: 24 самолета ВСУ были сбиты системами С-400 в связке с самолетом ДРЛО А-50

    Названы сбившие 24 украинских самолета за пять дней новые комплексы ПВО
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские самолеты, которые были сбиты ВС России за пять дней, поразила ЗРС С-400 «Триумф» в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, сообщил источник, близкий к Минобороны.

    «Россия в ходе СВО использовала ЗРС С-400 «Триумф» в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50, что обеспечило успех применения системы по авиации противника», – сообщил источник ТАСС.

    В ведомстве добавили, что огонь ЗРС С-400 велся на максимальную дальность по целям, находившимся в этот момент на высоте примерно 1 тыс. метров. Он уточнил, что применялись для поражения новые боевые части зенитных управляемых ракет.

    Министр обороны Сергей Шойгу сообщил ранее в среду, что российские войска получили комплексы, в ходе применения которых было сбито 24 самолета вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние дни.

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    25 октября 2023, 10:37
    ВС России при помощи новых комплексов сбили 24 самолета ВСУ за пять дней

    Министр Шойгу: ВС России при помощи новых комплексов сбили 24 самолета ВСУ за пять дней

    ВС России при помощи новых комплексов сбили 24 самолета ВСУ за пять дней
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска получили комплексы, в ходе применения которых было сбито 24 самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние дни, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с военнослужащими подразделений группировки «Восток».

    Министр обороны России во время встречи с военнослужащими, представленными к госнаградам, обратил их внимание на большие потери за последнюю неделю боевых самолетов ВСУ при помощи новых комплексов, передает ТАСС.

    Шойгу также наградил медалями «Золотая Звезда» командиров бригад морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов полковника Михаила Гудкова и полковника Олега Власова за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями, проявленные в ходе успешного отражения наступления противника.

    Кроме того, он поздравил российских военнослужащих подразделений группировки «Восток» с государственными наградами, отметив их достойную службу Отечеству.

    Ранее военные эксперты объяснили, как российская ПВО сбила десять украинских МиГ-29.

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    27 октября 2023, 10:15
    ВКС России получили самый мощный в мире вертолет

    ВКС России получили самый мощный в мире вертолет Ми-26Т2В

    ВКС России получили самый мощный в мире вертолет
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армейская авиация Воздушно-космических сил России получила на вооружение самый грузоподъемный вертолет в мире – модернизированный Ми-26Т2В, сообщили СМИ.

    Как пишет «Российская газета», в строевые части также направлены вертолеты Ка-52М «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник», Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и Ми-8МТВ-5М.

    Как заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник армейской авиации Игорь Романов, авиапарк армейской авиации ежегодно обновляется за счет поступления новой и модернизированной авиационной техники.

    Уникальные машины отлично зарекомендовали себя в зоне СВО. Один вертолет Ми-26 способен перевозить до 82 десантников с полным комплектом вооружения.

    Ранее в Минобороны сообщили, что вертолетами Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожен опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.

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    25 октября 2023, 10:19
    Опубликовано видео уничтожения украинских танков Leopard у Работино

    Военкоры показали уничтожение FPV-дронами наступающих танков Leopard у Работино

    Опубликовано видео уничтожения украинских танков Leopard у Работино
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские FPV-дроны сожгли наступающие немецкие танки Leopard, поставленные вооруженным силам Украины, у Работино на Запорожском фронте, видео атаки опубликовали военкоры.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликовано два видео. На первом показано, как российский дрон стоимостью 30 тыс. рублей смог уничтожить немецкий танк Leopard за миллионы евро, на втором видео – такой же танк поражен беспилотником в том же месте.

    Ранее ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении.

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    26 октября 2023, 08:21
    Ростех передал Минобороны первую партию новейших самоходок «Мальва»

    Ростех передал Минобороны России первую партию новейших самоходок «Мальва»

    Ростех передал Минобороны первую партию новейших самоходок «Мальва»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» поставила в войска первую партию новейших самоходных артиллерийских орудий «Мальва», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    По сообщению пресс-службы, Ростех отгрузил в войска первую партию 152-мм самоходных артиллерийских орудий (САО) «Мальва», которая отличается мобильностью, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме одновременного огневого налета, когда несколько выпущенных боеприпасов достигают цели в одно время, передает ТАСС.

    В Ростехе отметили, что новая самоходка обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации, чем артиллерийские установки на гусеничном ходу. Кроме того, в сравнении с буксируемыми орудиями «Мальве» требуется меньше времени для развертывания и ухода с позиции, а также наведения на цель.

    Как отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев, это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Он добавил, что скорострельность гаубицы – более семи выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов.

    Ранее Ростех разработал управляемые снаряды нового поколения для гаубицы «Мальва».

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    25 октября 2023, 11:20
    Москва получила от США предложения по стратегической стабильности

    Рябков: Россия получила от США предложения по стратегической стабильности

    Москва получила от США предложения по стратегической стабильности
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты направили России предложения по вопросам стратегической стабильности в неофициальной форме – в формате non-paper, Москва занимается их изучением, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков уточнил, что анализ предложений США осуществляется в межведомственном формате. Он отметил, что элементов новизны в предложениях нет, это сведенная воедино «известная позиция», передает ТАСС.

    «Мы в спокойном ключе это изучаем и в должный момент американцам ответим», – добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.

    При этом Рябков отметил, что считать это каким-то возобновлением диалога между Россией и США нельзя. По его словам, американская сторона предлагает поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями на систематическую основу, при этом делать это Вашингтон хочет «в отрыве от всего происходящего». Россия к такому не готова, подчеркнул Рябков.

    Он отметил, что без изменений глубоко фундаментального враждебного курса в отношении России со стороны США возвращение к диалогу по стратстабильности, включая тематику СНВ, просто невозможно.

    Между тем в среду Совет Федерации единогласно одобрил закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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    25 октября 2023, 17:54
    Медведев заявил о создании армейского корпуса и флотилии в 2024 году
    Медведев заявил о создании армейского корпуса и флотилии в 2024 году
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В 2024 году в российских Вооруженных силах планируют создать еще один армейский корпус и флотилию, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по комплектованию армии.

    В следующем году планируется сформировать еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и флотилию, сказал зампред СБ России, передает ТАСС.

    Он отметил, что для эффективной защиты страна также увеличит численность армии, для этого будет принят целый комплекс мер. Медведев пояснил, что президент России и ее Верховный главнокомандующий Владимир Путин поручил продолжить работу по доукомплектованию ВС России контрактниками в 2024 году.

    С начала 2023 года по 25 октября в интересах объединенной группировки войск на военную службу поступило почти 385 тыс. человек, из них 305 тыс. – военнослужащие, подписавшие контрактную службу, около 80 тыс. – добровольцы, пояснил зампред Совбеза. Каждый день с ВС заключают контракты более 1600 человек, добавил Медведев.

    Блок НАТО и сопредельные России страны постоянно наращивают свой военный потенциал, ситуация в мире остается напряженной, подчеркнул он.

    В конце сентября Медведев сообщал, что на контрактную службу поступило 325 тыс. человек.

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    26 октября 2023, 12:16
    В Москве из военкомата сбежали двое призывников – уроженцев Таджикистана

    СК: В Москве из военкомата сбежали двое призывников – уроженцев Таджикистана

    В Москве из военкомата сбежали двое призывников – уроженцев Таджикистана
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице из военного комиссариата сбежали двое призванных в ВС России уроженцев Таджикистана, сообщили в московском ГСУ СК.

    Заведены два уголовных дела по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

    Согласно информации СК, двое уроженцев Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения получили в 2019 и 2022 годах соответственно российское гражданство, позже их призвали на срочную службу.

    22 октября 2023 года они посетили сборочный пункт военкомата Москвы для отправки к месту прохождения. Подозреваемые покинули его территорию и «скрылись в неизвестном направлении». Ведется их розыск.

    В августе в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.

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    25 октября 2023, 12:01
    Шойгу: У ВСУ все меньше возможностей

    Шойгу: Обстановка в зоне СВО говорит, что у ВСУ все меньше возможностей

    Шойгу: У ВСУ все меньше возможностей
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Нынешняя обстановка в зоне проведения специальной военной операции (СВО) говорит о том, что у украинских вооруженных сил все меньше возможностей, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    «Сегодняшняя жизнь, сегодняшняя обстановка говорят о том, что у врага все меньше и меньше возможностей», – приводит его слова ТАСС.

    Шойгу отметил, что это происходит благодаря боевой работе российских военнослужащих.

    «За это вам не только слова благодарности, но и высокие государственные награды», – добавил глава военного ведомства.

    Шойгу сообщил также, что российские войска получили комплексы, в ходе применения которых было сбито 24 самолета вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние дни. Кроме того, по его словам, многие украинские военные в течение последних недель добровольно сдались или были захвачены в плен.

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    25 октября 2023, 18:59
    Россия провела учения сил ядерного сдерживания с запуском МБР «Ярс»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские Вооруженные силы провели тренировку сил ядерного сдерживания под руководством Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В ходе тренировки с испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс», сообщается на сайте Кремля.

    С Баренцева моря с атомной подлодки стратегического назначения «Тула» произведен пуск баллистической ракеты «Синева». В учениях участвовали самолеты дальней авиации Ту-95МС, они запустили крылатые ракеты.

    Управление пусками проводилось из Национального центра управления обороной страны (НЦУО). Проверен уровень готовности органов военного управления, навыки работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками.

    Отмечается, что все запланированные задачи выполнены в полном объеме.

    В конце сентября в Свердловской области прошли учения РВСН.

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    27 октября 2023, 18:21
    Минобороны официально объявило о назначении Афзалова на пост главкома ВКС России
    Минобороны официально объявило о назначении Афзалова на пост главкома ВКС России
    @ mil.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС), сообщили в Министерстве обороны России.

    Афзалов назначен главнокомандующим ВКС в октябре 2023 года по указу президента Владимира Путина, сообщили в министерстве, передает ТАСС. До назначения Афзалов занимал должность врио главкома ВКС России.

    Ранее источники сообщали, что Афзалов назначен главнокомандующим ВКС России вместо Сергея Суровикина.

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    27 октября 2023, 09:49
    ВКС запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками

    Минобороны: ВКС России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками военного назначения

    ВКС запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушно-космические силы (ВКС) России провели с космодрома Плесецк запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками военного назначения, сообщили в Министерстве обороны России.

    Запуск ракеты со спутниками был осуществлен боевым расчетом космических войск ВКС 27 октября, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее ВКС запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с военным спутником в марте.

    Коментарии (2)
    26 октября 2023, 12:41
    Бойцы ЧВК получат удостоверения ветеранов боевых действий

    Фонд «Защитники Отечества»: Бойцы ЧВК получат удостоверения ветеранов боевых действий

    Tекст: Ольга Никитина

    Бойцы частных военных компаний (ЧВК) получат ветеранские удостоверения, профильная комиссия работает в регулярном режиме, сообщил заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Сергей Вылегжанин.

    «Мы взяли на себя оформление документов с Минобороны России. Комиссия первая по ЧВК уже состоялась, первые удостоверения люди будут получать. И сегодня заседает комиссия, процесс пошел, будем всячески его ускорять», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала о создании совместной с Минобороны России комиссии, деятельность которой направлена на помощь бойцам ЧВК, в том числе ЧВК «Вагнер», в получении статуса ветеранов боевых действий, а также удостоверений инвалидов боевых действий, чтобы у людей, которые героически защищали интересы России в рамках ЧВК, было понимание, что «они включены в справедливый круг внимания и заботы».

    Напомним, в августе правительство расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий.

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    26 октября 2023, 17:21
    Соглашение о создании военно-учебных центров РФ и Белоруссии внесено на ратификацию

    Путин внес в Госдуму проект ратификации военно-учебных центров России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект о ратификации соглашения о создании совместных учебных центров Вооруженных сил (ВС) России и Белоруссии.

    В тексте законопроекта предлагается ратифицировать соглашение между Россией и Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих ВС этих стран, передает РИА «Новости».

    Соглашение было подписано в Минске в марте этого года.

    В июле Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров.

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    26 октября 2023, 12:47
    В США заявили о серьезной опасности мощного российского оружия

    MWM: Российские ракеты «Кинжал» крайне сложно обнаружить и перехватить

    В США заявили о серьезной опасности мощного российского оружия
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые активно применяются в зоне спецоперации на Украине, представляют серьезную опасность, поскольку их практически невозможно обнаружить и перехватить, пишет американский журнал Military Watch Magazine.

    Как отметил автор статьи, «Кинжал» может поражать цели на расстоянии 2 тыс. километров, эта ракета обладает высокой маневренностью и способностью совершать полет по квазибаллистической траектории на малых высотах, поэтому ее сложно отследить, перехватить, а иногда даже обнаружить во время полета, передает РИА «Новости».

    В материале указано, что теперь не только самолеты МиГ-31 могут быть оснащены этими гиперзвуковыми ракетами, но и с недавнего времени истребители Су-34.

    Ранее сообщалось, что российские МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» готовы вести патрулирование над Черным морем.

    Напомним, в октябре президент Владимир Путин заявил, что Россия начнет постоянное патрулирование Черного моря самолетами МиГ-31 с «Кинжалами».

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