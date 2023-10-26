Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
ВСУ потеряли за сутки на Донецком направлении до 295 человек
Украинские военные в последние сутки на Донецком направлении понесли потери в количестве 295 человек, сообщило Министерство обороны России.
На этом направлении «Южная» группировка войск отразила атаку украинских штурмовиков у Богдановки в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
Поражена живая сила и техника у Андреевки, Клещеевки и Васюковки в ДНР. Общие потери ВСУ составили до 295 человек, танк, пять боевых бронированных машин. При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, гаубица «Мста-Б» и чешская САУ Dana.
На Купянском направлении «Западная» группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 41-й, 54-й, 67-й механизированных и 68-й егерской бригад у Синьковки (Харьковская область) и Сергеевки (ЛНР). ВСУ потеряли там до 225 человек, танк, две боевые бронированные машины и САУ «Гвоздика».
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила четыре атаки штурмовиков 24-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у Червоной Дибровы, Петровского (ЛНР) и Торского (ДНР). Украинская сторона за сутки потеряла свыше 120 человек, две БМП и САУ «Акация».
На Южно-Донецком направлении поражены скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й и 128-й бригады теробороны у Угледара, Урожайного, Старомайорского и Никольского в ДНР. На этом направлении ВСУ потеряли до 100 человек, две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены артиллерийская система M777, САУ «Акация» и две гаубицы Д-20.