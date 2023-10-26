Рогов: ВСУ проводят передислокацию на Ореховском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на Ореховском направлении идет передислокация противника и ротация войск ВСУ для подготовки к атаке, с наступлением хорошей погоды противник попытается пойти в атаку, передает ТАСС.

«В направлении Вербового противник увеличил интенсивность дистанционного минирования. Наши ребята сейчас активно пытаются разминировать то, что прилетает с другой стороны», – добавил он.

Рогов отметил, что за минувшие сутки на участке фронта в Запорожской области было уничтожено три танка ВСУ.

Ранее Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск.