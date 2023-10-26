  • Новость часаПолянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева
    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    Минобороны поменяло название зоны действий миротворцев в Карабахе
    Вильнюс стал на треть славянским городом
    На Украине прошли митинги с призывом провести демобилизацию в ВСУ
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сара Вагенкнехт – комсомолка, красавица, «путинистка»

    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    10 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    10 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    26 октября 2023, 15:07

    Рогов: ВСУ проводят передислокацию на Ореховском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят передислокацию своих сил на Ореховском участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на Ореховском направлении идет передислокация противника и ротация войск ВСУ для подготовки к атаке, с наступлением хорошей погоды противник попытается пойти в атаку, передает ТАСС.

    «В направлении Вербового противник увеличил интенсивность дистанционного минирования. Наши ребята сейчас активно пытаются разминировать то, что прилетает с другой стороны», – добавил он.

    Рогов отметил, что за минувшие сутки на участке фронта в Запорожской области было уничтожено три танка ВСУ.

    Ранее Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск.

    25 октября 2023, 13:27
    Названы сбившие 24 украинских самолета за пять дней новые комплексы ПВО

    ТАСС: 24 самолета ВСУ были сбиты системами С-400 в связке с самолетом ДРЛО А-50

    Названы сбившие 24 украинских самолета за пять дней новые комплексы ПВО
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские самолеты, которые были сбиты ВС России за пять дней, поразила ЗРС С-400 «Триумф» в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, сообщил источник, близкий к Минобороны.

    «Россия в ходе СВО использовала ЗРС С-400 «Триумф» в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50, что обеспечило успех применения системы по авиации противника», – сообщил источник ТАСС.

    В ведомстве добавили, что огонь ЗРС С-400 велся на максимальную дальность по целям, находившимся в этот момент на высоте примерно 1 тыс. метров. Он уточнил, что применялись для поражения новые боевые части зенитных управляемых ракет.

    Министр обороны Сергей Шойгу сообщил ранее в среду, что российские войска получили комплексы, в ходе применения которых было сбито 24 самолета вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние дни.

    Коментарии (59)
    25 октября 2023, 10:37
    ВС России при помощи новых комплексов сбили 24 самолета ВСУ за пять дней

    Министр Шойгу: ВС России при помощи новых комплексов сбили 24 самолета ВСУ за пять дней

    ВС России при помощи новых комплексов сбили 24 самолета ВСУ за пять дней
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска получили комплексы, в ходе применения которых было сбито 24 самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние дни, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с военнослужащими подразделений группировки «Восток».

    Министр обороны России во время встречи с военнослужащими, представленными к госнаградам, обратил их внимание на большие потери за последнюю неделю боевых самолетов ВСУ при помощи новых комплексов, передает ТАСС.

    Шойгу также наградил медалями «Золотая Звезда» командиров бригад морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов полковника Михаила Гудкова и полковника Олега Власова за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями, проявленные в ходе успешного отражения наступления противника.

    Кроме того, он поздравил российских военнослужащих подразделений группировки «Восток» с государственными наградами, отметив их достойную службу Отечеству.

    Ранее военные эксперты объяснили, как российская ПВО сбила десять украинских МиГ-29.

    Коментарии (32)
    25 октября 2023, 10:19
    Опубликовано видео уничтожения украинских танков Leopard у Работино

    Военкоры показали уничтожение FPV-дронами наступающих танков Leopard у Работино

    Опубликовано видео уничтожения украинских танков Leopard у Работино
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские FPV-дроны сожгли наступающие немецкие танки Leopard, поставленные вооруженным силам Украины, у Работино на Запорожском фронте, видео атаки опубликовали военкоры.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликовано два видео. На первом показано, как российский дрон стоимостью 30 тыс. рублей смог уничтожить немецкий танк Leopard за миллионы евро, на втором видео – такой же танк поражен беспилотником в том же месте.

    Ранее ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении.

    Коментарии (11)
    27 октября 2023, 07:51
    Российский спецназ применил против ВСУ «тактику загнанного зверя»

    РИА «Новости»: Российский спецназ применил под Клещеевкой против ВСУ «тактику загнанного зверя»

    Tекст: Антон Никитин

    Боец с позывным Чалый рассказал, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск ВС России применяет против ВСУ под Клещеевкой на участке фронта под Артемовском «тактику загнанного зверя».

    По словам военного, при обнаружении противника сначала открывается огонь из 82-миллиметрового миномета, который загоняет его в окопы или блиндажи, затем применяются минометы калибра 120 мм, передает РИА «Новости».

    «80-м подгоняем в эту точку, а 120-м добиваем», – сказал боец.

    Накануне тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска.

    Коментарии (8)
    27 октября 2023, 19:27
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Актриса Наталья Варлей прокомментировала блогеру Вячеславу Манучарову свое высказывание о спецоперации, сказанное на патриотическом кинофестивале «Волгоградский факел».

    По словам Варлей, от исхода спецоперации зависит существование России, пишет Газета.ru. Она отметила, что всем хотелось бы жить в мире, дружбе и любви, но события стали развиваться таким образом, что «кто не понимал, почему это происходит, сейчас уже понимают».

    По словам Варлей, действия России – это восстановление справедливости, защита веры и вопрос, «быть нашей стране или не быть».

    Ранее на фестивале она заявила, что уверена в «победе добра над злом и разума над безумием».

    Коментарии (14)
    27 октября 2023, 01:59
    Батальон добровольцев из бывших солдат ВСУ поступил на службу в ВС России

    Первый батальон из бывших военнослужащих ВСУ поступил на службу в ВС России

    Батальон добровольцев из бывших солдат ВСУ поступил на службу в ВС России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад», рассказал командир батальона Андрей Тищенко.

    Командир батальона рассказал РИА «Новости», что военные поступили на службу в подразделение ОБТФ «Каскад», где будут нести свою дальнейшую службу.

    Тищенко уточнил, что в учебном центре бойцы батальона появились около трех недель назад. По словам командира, настроение у всех боевое, все энергичные, рвутся к знаниям, во все вникают, пытаются себя в этом проявить.

    «Оружие и обмундирование нам выдали сразу, как мы сюда приехали, на следующий день. Каждый получил свой автомат, он его обслужил полностью. Потом были выезды на полигон, каждый человек пристрелял свое оружие», – добавил Тищенко.

    Командир сообщил, что после завершения учебного процесса и принятия присяги батальон отправится на фронт.

    Напомним, в феврале в ДНР из украинских военнопленных сформировали батальон имени Богдана Хмельницкого. Экс-представитель народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин отметил, что чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет подобных батальонов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что батальон имени Хмельницкого нанесет идеологический удар по ВСУ.

    Коментарии (32)
    26 октября 2023, 09:15
    В Индии восхитились эффектным уничтожением танков Leopard в ходе СВО

    HT: Россия превратила танки Leopard в «огненный шар»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские Вооруженные силы превратили немецкие танки Leopard в «огненный шар», об этом говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times.

    Как сообщает издание, немецкие танки Leopard превратились в огненный шар после того, как российские беспилотники и артиллерия начали охоту на них в Запорожье, передает РИА «Новости».

    В видеосюжете приводятся ролики с прямым попаданием российских дронов по немецкой технике, а также с уничтожением еще одного танка Leopard в открытом поле. Издание также констатирует, что за все время контрнаступления ВСУ так и не добились каких-либо результатов.

    Ранее было опубликовано видео уничтожения украинских танков Leopard у Работино.

    Коментарии (13)
    27 октября 2023, 10:54
    Американский профессор назвал территории, которые потеряет Украина

    Профессор Миршаймер: Россия заберет восток и юг Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет контролировать больше территорий и займет значительную часть восточной и южной Украины, заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Centre for Independent Studies.

    Аналитик считает, что лишившись большой части своей территории, Украина станет «дисфункциональным» государством из-за неадекватного формулирования Киевом условий для переговоров, передает РИА «Новости».

    Эксперт уверен, что после потери Украиной территорий и превращения в несостоявшееся государство конфликт будет заморожен.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кураторы Киева на Западе начали сами говорить о мирных переговорах.

    Коментарии (10)
    25 октября 2023, 08:46
    Конгрессмен США отреагировал на слова Шредера о срыве мирных переговоров России и Украины
    Конгрессмен США отреагировал на слова Шредера о срыве мирных переговоров России и Украины
    @ Jens Schicke/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Член Палаты представителей США Уоррен Дэвидсон назвал досадным вмешательство Вашингтона в переговоры между Россией и Украиной в 2022 году, о котором рассказал в интервью СМИ бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

    Дэвидсон в эфире Fox Business прокомментировал заявление Шредера, прозвучавшее в интервью Berliner Zeitung, о том, что Соединенные Штаты не позволили Украине продолжать переговоры о мире с Россией в прошлом году. Шредер говорил, что украинцам пришлось обсуждать все связанные с переговорами вопросы с представителями США, однако в итоге «ничего не произошло». «Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально», – рассказывал экс-канцлер Германии.

    «Это досадно», – заявил Дэвидсон, отметив, что мирные переговоры должен вести сам Киев, а не Вашингтон.

    Конгрессмен считает, что США не должны использовать каждую возможность, чтобы ввязаться в войну вопреки желанию многих в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    Ранее Шредер назвал Крым частью истории России и заявил, что Украина не согласилась на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за того, что ей не позволили США.

    Коментарии (8)
    25 октября 2023, 11:23
    Шойгу заявил о взятии в плен множества солдат ВСУ за последние недели

    Шойгу: Множество бойцов ВСУ были захвачены или сами сдались в плен в последние недели

    Шойгу заявил о взятии в плен множества солдат ВСУ за последние недели
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Множество военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение последних недель добровольно сдались или были захвачены в плен, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Как говорится в сообщении Министерства обороны, Шойгу отметил, что в последние три-четыре недели захвачены и добровольно сдались в плен много украинских военнослужащих, которые рассказывают о плохом психологическом состоянии в подразделениях ВСУ, передает ТАСС.

    В рамках встречи с военнослужащими подразделений группировки «Восток» министр также поинтересовался у них, как изменилось поведение противника. «Он в панике, подступы все его знаем, ходы и выходы знаем, бьем, не щадим», – ответили военнослужащие.

    Ранее украинский пленный рассказал о нехватке сил для контрнаступления под Артемовском.

    Коментарии (18)
    25 октября 2023, 09:41
    FT сообщила о возвращении в Россию бежавших релокантов

    Financial Times: Сбежавшие из России релоканты вернулись на Родину из-за потери заработка

    FT сообщила о возвращении в Россию бежавших релокантов
    @ Henning Kaiser/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Молодые специалисты, покинувшие Россию после начала спецоперации на Украине, начали возвращаться на родину из-за ухудшения качества жизни за рубежом и конфликта на Ближнем Востоке, пишут британские СМИ.

    Исследователь из Института Европейского университета во Флоренции Иветта Сергеева отметила, что решили вернуться в Россию очень компетентные специалисты, которые потеряли «вне дома» статус и заработок, передает Ura.ru  со ссылкой на Financial Times.

    Издание также приводит результаты опроса релокантов, согласно которым более 15% респондентов уже вернулись в Россию по разным причинам. Некоторые поехали просто «уладить свои дела».

    В статье рассказывается история промышленного дизайнера Игоря Газарова, который уехал в Армению, чтобы переждать СВО. Позже он переехал с супругой в Казахстан, но вскоре семья поняла, что не могут справиться с казахстанским уровнем жизни.

    «Московский комсомолец» пишет, что на пропускных пунктах стали образовываться очереди из желающих вернуться в Россию из Казахстана.

    В ФСБ заявили, что с начала СВО было зафиксировано 9,7 млн выездов из России.

    Ранее Госдума приняла поручение о проверке уехавших из России, а потом вернувшихся релокантов на дискредитацию армии и руководства России.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшим Россию релокантам, которые совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму», по возвращении на Родину «обеспечен Магадан». Позже Володин заявил, что релоканты в ряде случаев могут подпасть под статью о госизмене, и предложил размещать их не в Магадане, а там, «где нет лета», на рудниках.

    Коментарии (25)
    25 октября 2023, 20:09
    В Общественной палате назвали цель подготовки Украиной провокации в Купянске

    Политолог Григорьев: Украина готовит провокацию в Купянске, чтобы вернуть внимание Запада

    В Общественной палате назвали цель подготовки Украиной провокации в Купянске
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Провокация в Купянске нужна офису Зеленского, чтобы вернуть внимание мировой общественности, занятое событиями на Ближнем Востоке. Такие фейки поставлены на поток и при их создании противник не стесняется убивать собственных граждан. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Максим Григорьев. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о подготовке Украиной провокации в Купянске.

    «Мы неоднократно фиксировали фейки, запускаемые украинской стороной. Причем такая дезинформация может быть очень кровавой. Наш противник использует тактику самообстрела. Он собирает людей в одном месте и наносит удар. После чего туда приезжают СМИ. Такие случаи задокументированы и подтверждены свидетельскими показаниями», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по военным преступлениям украинских националистов и их пособников, член Общественной палаты РФ.

    «Мы знаем, как запускаются фейки, они делаются по стандартной схеме и поставлены на поток. Они часто приурочены к определенным событиям, например, приезду иностранных делегаций или обсуждению западными странами денежной помощи. Сейчас с помощью дезинформации офис Зеленского хочет вернуть себе внимание общественности, обращенное на Ближний Восток», – отмечает собеседник.

    «Чтобы понять, дезинформация ли перед тобой, нужно ее проанализировать. Существует множество факторов, на которые стоит обратить внимание. Большинство фейков делаются топорно и легко вычисляются. Однако если в ходе их создания погибли реальные люди, то такой обман становится очень сложно распознать», – подчеркивает он.

    «Фейковые видео могут быть опубликованы где угодно. Например, их может снять и выложить якобы украинский общественник, который окажется в результате сотрудником спецслужб. После чего эту дезинформацию подхватывают СМИ разных уровней, в том числе зарубежные, и начинают распространять», – резюмировал Григорьев.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Украина готовит информационную провокацию на Купянском направлении для дискредитации ВС РФ, для этого было снято фейковое видео с обстрелом из танка жилых домов.

    Марочко рассказал, что 23 октября украинский танк произвел целенаправленный обстрел трех жилых домов по улице Оливино, при этом огонь велся с северо-западного направления, предположительно с района школы-интерната, где базируются солдаты ВСУ.

    «Результаты нанесения ударов по гражданской инфраструктуре фиксировались как при помощи видеокамер, так и квадрокоптеров. Данный видеоряд предположительно будет использован для дискредитации ВС РФ и военно-политического руководства нашей страны», – пояснил Марочко.


    Коментарии (3)
    27 октября 2023, 11:38
    Российские силы уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области

    Рогов: Силы России уничтожили четыре танка Leopard между селами Работино и Вербовое

    Российские силы уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы за сутки уничтожили по меньшей мере четыре танка Leopard украинской армии на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, в атаке между селами Работино и Вербовое было около десяти единиц тяжелой техники ВСУ. Рогов добавил, что ВС России отработали по ним «Солнцепеком» и дронами – и как минимум четыре танка Leopard были уничтожены на этом участке, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Запорожском направлении за сутки уничтожены два украинских танка Leopard.

    Коментарии (14)
    27 октября 2023, 08:19
    Стало известно, почему ЕС не смог согласовать 50 млрд евро для Украины

    Politico: Венгрия и Словакия выступили против выделения 50 млрд евро Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломата.

    Газета пишет, что Фицо указал на высокий уровень коррупции на Украине. Отмечается, что поправки в бюджет должны поддержать все 27 стран – членов Евросоюза, передает ТАСС.

    Орбан заявил, что в Будапеште ждут делегацию с Украины, чтобы обсудить с ней ситуацию вокруг венгерского банка OTP, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на 500 млн евро из Европейского фонда мира.

    Ранее страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год.

    Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу (ЕС) пересмотреть бюджет сообщества. По словам фон дер Ляйен, многолетний бюджет ЕС предлагается увеличить на 66 млрд евро, причем 50 млрд евро из них получит Киев.

    Фицо проинформировал фон дер Ляйен о том, что республика не будет оказывать Украине военную помощь и сосредоточится только на гуманитарной помощи.

    Перед началом саммита Орбан заявил, что правительство Венгрии не поддержит выделение дополнительных средств Украине из бюджета Евросоюза, пока не получит убедительное обоснование трат.

    Коментарии (5)
    25 октября 2023, 23:24
    Глава СК поручил создать в регионах спецподразделения по преступлениям мигрантов

    Глава СК Бастрыкин поручил создать во всех регионах специальные подразделения по преступлениям в сфере миграции

    Tекст: Антон Никитин

    Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил создать в каждом региональном следственном органе специальное подразделение по вопросам расследования преступлений в сфере миграции, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

    В СК сообщили, что специальные подразделения по расследованию преступлений в сфере миграции будут созданы во всех региональных органах Следственного комитета России, передает РИА «Новости».

    В ведомстве также сообщили, что Бастрыкин дал указание врид заместителя председателя СК – руководителю ГВСУ Константину Корпусову оказать содействие руководителям региональных управлений в организации взаимодействия с военными комиссариатами по вопросу установления лиц, получивших гражданство России, подлежащих призыву на военную службу.

    В прошлый четверг глава СК Александр Бастрыкин предложил лишать получивших российский паспорт мигрантов гражданства России за отказ участвовать в СВО.

    Коментарии (19)
    Главное
    Нефть и золото подорожали после сообщений об израильской операции в Газе
    ХАМАС согласилось выдать иностранных заложников в обмен на прекращение огня
    На уроженцев Средней Азии завели уголовные дела за неявку в военкоматы в Москве
    Минобороны объявило о назначении Афзалова на пост главкома ВКС
    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья
    Герой России Романенко назвал три ключевых задачи России в космосе
    Гособвинение запросило для брата вдовы Лужкова 7,5 лет заключения

    Польша признала победу Газпрома

    Польша неожиданно признала правоту Газпрома в собственном суде и отказалась требовать 7,6 млрд долларов от российской компании. Это был закрытый процесс, который длился не один год. Почему Варшава пошла на такой шаг: унизила собственную антимонопольную службу, которая выставила этот внушительный штраф российской компании? Подробности

    Перейти в раздел

    В лотерее американских спикеров проиграл Киев

    Во властной иерархии США обновление: третьим по статусу человеком в государстве и новым спикером Палаты представителей стал малоизвестный 51-летний политик Майк Джонсон. Он достался Америке, как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Бывший президент Южной Осетии: СВО носит общенациональный характер

    «Дальнейший путь корпуса может не ограничиться целями и задачами СВО. Мы допускаем, что впоследствии корпусу могут быть поставлены новые задачи. В том числе и по отстаиванию интересов нашей Родины за ее пределами», – заявил газете ВЗГЛЯД замкомандира по военно-политической работе экспедиционного Добровольческого штурмового корпуса ДШК (Э) Анатолий Бибилов. Подробности

    Перейти в раздел

    Тонкий баланс Казахстана играет на пользу России

    Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране. У Астаны действительно очень тесные отношения с Соединенными Штатами, но до определенного рубежа это не представляет угрозы. И даже наоборот. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    • Израиль поссорил главную пару Евросоюза

      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

    • «СССР – трагедия, ЕС – комедия»

      Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану вывести свою страну из Евросоюза после того, как он сравнил ЕС с СССР, назвав советский период трагедией, а современность комедией. Есть ли шансы на то, что ЕС повторит судьбу СССР? Или хотя бы на то, что Венгрия из него выйдет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............