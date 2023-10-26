Фонд «Защитники Отечества»: Бойцы ЧВК получат удостоверения ветеранов боевых действий

Tекст: Ольга Никитина

«Мы взяли на себя оформление документов с Минобороны России. Комиссия первая по ЧВК уже состоялась, первые удостоверения люди будут получать. И сегодня заседает комиссия, процесс пошел, будем всячески его ускорять», – приводит его слова ТАСС.

Ранее глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала о создании совместной с Минобороны России комиссии, деятельность которой направлена на помощь бойцам ЧВК, в том числе ЧВК «Вагнер», в получении статуса ветеранов боевых действий, а также удостоверений инвалидов боевых действий, чтобы у людей, которые героически защищали интересы России в рамках ЧВК, было понимание, что «они включены в справедливый круг внимания и заботы».

Напомним, в августе правительство расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий.