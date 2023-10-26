Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Бойцы ЧВК получат удостоверения ветеранов боевых действий
Фонд «Защитники Отечества»: Бойцы ЧВК получат удостоверения ветеранов боевых действий
Бойцы частных военных компаний (ЧВК) получат ветеранские удостоверения, профильная комиссия работает в регулярном режиме, сообщил заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Сергей Вылегжанин.
«Мы взяли на себя оформление документов с Минобороны России. Комиссия первая по ЧВК уже состоялась, первые удостоверения люди будут получать. И сегодня заседает комиссия, процесс пошел, будем всячески его ускорять», – приводит его слова ТАСС.
Ранее глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала о создании совместной с Минобороны России комиссии, деятельность которой направлена на помощь бойцам ЧВК, в том числе ЧВК «Вагнер», в получении статуса ветеранов боевых действий, а также удостоверений инвалидов боевых действий, чтобы у людей, которые героически защищали интересы России в рамках ЧВК, было понимание, что «они включены в справедливый круг внимания и заботы».
Напомним, в августе правительство расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий.