Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
В России предложили использовать для вывесок только русский язык
В Госдуме предложили использовать для вывесок только русский язык
Вывески и надписи, в том числе о товарах и акциях, предлагается обязать делать только на русском языке, а тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны стать идентичными по содержанию, соответствующий проект закона внесен в Госдуму.
Законопроект предполагает, что размещенные в общедоступных местах вывески, надписи, информационные таблички и т.д., которые не содержат рекламы и предназначены для публичного ознакомления, были только на русском языке, передает РИА»Новости».
Доведение до сведения потребителей информации о классе или виде товара, его характеристиках, акциях, скидках должно осуществляться на русском языке.
Если законопроект будет принят, невозможным станет использование на вывесках и витринах таких надписей как «coffee», «fresh», «sale», «shop», «open». На фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания требование об обязательном переводе и соблюдении параметров идентичности текстов распространяться не будет.
Кроме того, тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны стать идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и техническому оформлению.
Законопроект предлагает также осуществлять трансляции информационных программ на общероссийских теле- и радиоканалах на русском языке и иных языках народов России.
На русском языке также должны быть названия жилых комплексов, поселков и микрорайонов.
Ранее вывески на иностранном языке запретили в Краснодаре.