Васильев: На примере героизма и мужества бойцов СВО должны воспитываться дети

Tекст: Ольга Никитина

Васильев сообщил, что торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской общественной премии «Гордость нации – 2023» пройдет 2 ноября в Москве, в преддверии Дня народного единства. При этом важным нововведением председатель Ассамблеи народов России назвал специальную номинацию «Защитники Отечества», которую будут присуждать боевым офицерам, защищающим страну в зоне проведения специальной военной операции.

«Важно на федеральном уровне, в присутствии родных и близких подчеркнуть колоссальный вклад наших защитников в укрепление российской государственности и единение народов», – сказал Васильев.

Он отметил также, что премия состоится в четвертый раз, но именно в этом году география представленных проектов значительно расширилась. «К нам присоединились участники из новых субъектов: мы рассмотрели многие достойные заявки, поступившие из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей», – рассказал Васильев, отметив, что премия «Гордость нации» приобрела масштаб федерального значения.

«Согласно итогам, мы определили 28 лучших, на наш взгляд, лауреатов из 22 субъектов Российской Федерации. Это участники из Сахалинской области, Пермского края, Республик Бурятия, Крым, Удмуртия, Дагестан, и, разумеется, из новых субъектов страны», – указал Васильев.

Совместно с коллегами по проекту «Народов много – Родина одна» члены оргкомитета премии ввели еще одну новую номинацию – «Поколение Ум», которая будет присуждаться молодым людям за вклад в развитие современной России. По словам Васильева, отборочный этап показал, как много в России инициативной молодежи, реализующей потрясающие проекты, достигающей высоких результатов в науке и творчестве. Определить лишь нескольких лауреатов было непросто.

Как отметила начальник департамента национальной политики Управления президента России по внутренней политике, член оргкомитета рассказала Татьяна Вагина, отбирались участники, «которые своими творческими, научными победами приумножают гордость за страну». «Мы уверены в такой молодежи. Премия состоит из семи разных номинаций. Могу с уверенностью сказать, что среди наших лауреатов представлена совершенно разная возрастная палитра: самому юному лауреату 16 лет, а старшему в мае исполнится 94», – сообщила она.

В процессе пресс-конференции Владимир Васильев сделал важное заявление: уже в следующем году, в рамках одной из номинаций премии, представителям малого и среднего предпринимательства в области этнокультурного туризма и народных художественных промыслов, предоставят возможность заявить о своих проектах, чтобы приумножить историко-культурное наследие народов России.

Участие в премии «Гордость нации» дает возможность не только заявить о своем успехе в масштабе всей страны, но и получить поддержку для реализации своего проекта. В качестве примера назвали Чувашский национальный музей, который стал лауреатом I степени в прошлом году, представив Вышитую карту России. Это позволило лауреатам организовать и успешно провести Всероссийский фестиваль «Вышитая Россия» в Чебоксарах, куда съехались представители более, чем 70 субъектов страны с вышитыми картами своих регионов.

Кроме того, изображение Вышитой карты России будет встречать гостей и участников Международного форума «Россия» на огромном мультимедийном экране при входе на ВДНХ уже 4 ноября, на День народного единства.

Васильев также анонсировал федеральный проект «Русские чтения», которые состоятся 31 октября в Нижнем Новгороде. По его словам, этот проект – «ответ на попытки Запада «отменить» великую русскую литературу».

Церемония награждения лауреатов флагманского проекта Ассамблеи народов России – премии «Гордость нации», состоится 2 ноября в Москве, на сцене Малого театра.