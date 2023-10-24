Политолог: Евросоюзу, в отличие от СССР, удастся избежать распада

Политолог Ткаченко: Евросоюзу, в отличие от СССР, удастся избежать распада

Tекст: Евгений Поздняков

«Сравнение Виктора Орбана призвано показать, что ЕС, как и СССР в прошлом, пытается вмешиваться во внутреннюю политику Будапешта», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Евросоюз по примеру Советского Союза желает наложить единую идеологию на достаточно большую территорию. Зачастую это вызывает серьезные противоречия внутри организации, поскольку в ЕС состоят кардинально разные государства. Так, консервативные Польша и Венгрия соседствуют с прогрессивными Нидерландами, Францией и Германией», – отмечает собеседник.

«Конечно, эти страны будут по-разному смотреть на вопросы распределения бюджета или политики в отношении мигрантов. Нет ничего удивительного в том, что между ними постепенно нарастает недопонимание. И это указывает на еще одну параллель между СССР и ЕС: оба актора переживали сильнейший идеологический кризис», – считает эксперт.

«В настоящий момент организация вступает в эпоху «евросклероза». Интеграционные процессы существенно замедлились. По большому счету объединение продолжает существовать на достижениях прошлого. Реализовать на практике новые импульсы сближения местные политики пытаются уже давно, однако ничего хорошего из этого не выходит», – рассуждает собеседник.

«Тем не менее Евросоюзу, в отличие от СССР, скорее всего, удастся избежать распада. Все же основы экономической интеграции, заложенные еще в 1990-х годах, до сих пор помогают членам ЕС поддерживать экономическое благополучие. Единая финансовая система и масштабный рынок устраивают граждан всех стран организации», – резюмирует Ткаченко.

Ранее в Венгрии заявили, что современный Евросоюз стал плохой пародией на СССР. Об этом сказал премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире телеканала M1. Выступая в Веспреме по случаю годовщины начала событий 1956 года, он отметил, что «история повторяется», но «к счастью, то, что в первый раз было трагедией, во второй – в лучшем случае комедией».

Орбан подчеркнул, что Венгрии приходилось «танцевать, как играла на дудке Москва». Однако если «Брюссель и играет на дудке», Будапешт «танцует, как хочет», а когда «не хочет, то не танцует». Премьер-министр заметил, что ЕС до сих пор оказывает давление на Будапешт. По его мнению, «партийный выговор сейчас называют процедурой верховенства права».

Он также выступил с критикой современных западных ценностей. Как отметил Орбан, некоторые страны воспринимают свободу как «своего рода бегство», позволяющее изменить пол, национальность и идентичность, но для венгров это выглядит как «вырывание сердца».

Ранее Владимир Путин заявил, что США и их союзники наступают на те же грабли, что и Советский Союз. По его словам, неправильно делать что-либо в вопросах внешней политики, что вступает в явное противоречие с интересами других народов. Этот вопрос был затронут президентом в ходе обсуждения на пленарной сессии Восточного экономического форума решения СССР о вводе войск в Чехословакию в 1968 году и в Венгрию в 1956 году.

«Мы давно уже признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений», – подчеркнул глава государства. Также президент добавил, что США давят на союзников и партнеров, так как у них нет друзей. Они преследуют только свои интересы.