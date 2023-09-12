Президент Владимир Путин: Запад во внешней политике наступает на те же грабли, что и Советский Союз

Tекст: Александра Юдина

По его словам, неправильно делать что-либо в вопросах внешней политики, что вступает в явное противоречие с интересами других народов, а США наступают именно на эти грабли, передает ТАСС.

Путин затонул этот вопрос в ходе обсуждения на пленарной сессии Восточного экономического форума решения СССР о вводе войск в Чехословакию в 1968 году и в Венгрию в 1956 году.

«Мы давно уже признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений», – подчеркнул глава государства.

Также президент добавил, что США давят союзников и партнеров, так как у них нет друзей, они преследуют только свои интересы.

«Это продолжение известной британской формулы», – резюмировал он.

Ранее в США заявили об острой необходимости выйти из конфликта с Россией.