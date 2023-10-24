Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.8 комментариев
Лавров обсудил в Тегеране весь комплекс российско-иранского партнерства
Лавров в Тегеране обсудил палестино-израильский конфликт, а также партнерство России и Ирана
Глава МИД России Сергей Лавров был принят в Тегеране президентом Ирана Эбрахимом Раиси, а также провел переговоры с министром иностранных дел ИРИ Хосейном Амиром Абдоллахианом, сообщил российский МИД.
Как сообщается на сайте МИДа, обсуждались «актуальные аспекты двусторонней повестки дня». Стороны заявили о намерении развивать весь «комплекс многопланового российско-иранского партнерства», особенно в сфере энергетики и логистики. Россия и Иран отметили «высокую интенсивность контактов» на различных уровнях. Тегеран поблагодарил Москву за ее роль в «решениях о полноправном членстве Ирана в ШОС и БРИКС».
Россия и Иран намерены взаимодействовать «по региональным вопросам, включая нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, положение дел в Афганистане, Сирии, а также каспийскую проблематику», сообщил МИД. В связи с палестино-израильским конфликтом стороны подчеркнули необходимость «скорейшего прекращения огня и недопустимость жертв среди мирного населения.».
Россия и Иран осудили незаконные односторонние санкции Запада, которые мешают нормальной работе мировой экономики, а также действия стран Запада, не соответствующие резолюции СБ ООН по ядерной сделке с Ираном.
В рамках платформы «три плюс три» прошла «дискуссия относительно перспектив развития сотрудничества между странами региона», было одобрено Совместное коммюнике стран-участниц. Лавров «на полях» побеседовал с главами МИД Азербайджана, Армении и Турции, обсудив с ними «актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня».
В понедельник в Тегеране прошло заседание глав МИД формата «3+3» для Южного Кавказа, в нем приняли участие министры иностранных дел России, Ирана, Турции, Армении и Азербайджана. Грузия отказалась от участия.