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В России для обучения операторов дронов разработан ГОСТ
В России разработали проект нового ГОСТа по обучению операторов дронов
Эксперты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и Центра Аэронет разработали проект нового ГОСТа по обучению операторов гражданских дронов.
В разработанном проекте перечислены 70 обязательных навыков для внешних пилотов беспилотников массой до 30 кг, передает РБК со ссылкой на представителя национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет». В качестве главного требования указано «предотвращение нанесения ущерба людям и постройкам, располагающимся на земле, а также другим воздушным судам – участникам воздушного движения».
В документе подчеркивается, что вне зависимости от уровня оснащенности беспилотника автопилотом оператор должен иметь возможность взять управление на себя. Кроме того, необходимо ведение радиосвязи внешнего экипажа с органами управления воздушным движением.
Обучение предлагается проводить в учебных заведениях и центрах, а также в самих организациях, которые эксплуатируют беспилотники. Для обучения будут использовать макет наземной станции управления дроном, симулятор рабочего места, средства технического обслуживания и специальное ПО для создания и обработки полетной информации.
Внешний пилот должен будет обучаться операциям с дроном на земле, во время набора высоты и в полете. Будут отрабатываться различные сценарии: взлет с боковым ветром, контроль точности навигации, избежание столкновений, действия при изменении погоды, отказ двигателя и прочие неполадки. Также планируется обучать операторов посадке и послепосадочным операциям: отключению двигателя, парковке дрона и анализу полета.
Уточняется, что сейчас проект находится на обсуждении. До конца 2023 года его планируется доработать и принять в следующем году. В сентябре в Дагестане решили ввести запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов.